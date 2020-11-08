Дзюбу убрали из заявки сборной России. Объясняем, что происходит

Станислав Черчесов решил не вызывать нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу на ноябрьские матчи национальной команды. По информации «Чемпионата», прежде чем объявить об этом публично, тренер выразил игроку поддержку в телефонном разговоре. Разбираемся, почему прежде незаменимый игрок сборной вдруг оказался за её бортом.

Что за скандальное видео и причём здесь Орзул?

Вчера вечером в интернете появилось компрометирующее видео, на котором человек, похожий на Дзюбу, занимается самоудовлетворением. Голос за кадром принадлежал телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул, которая в тот момент вела прямой эфир на канале.



Как сообщает «База», футболист был готов к появлению этого видео в сети. Всего несколько недель назад его телефон неожиданно взломали. Сразу после взлома Артём почистил телефон, но, видимо, взломщики успели скачать содержимое. При этом никакого шантажа со стороны хакеров не было.



В 2015 году Дзюба и Орзул уже оказывались в центре скандала. Тогда телеведущую и футболиста заметили целующимися и обнимающимися в машине у отеля перед матчем сборной России с Черногорией в рамках отбора на Евро-2016. На тот момент Мария была замужем за главой дирекции спортивных программ телеканала «Россия 24» Александром Тащиным, а Артём состоял в браке с женой Кристиной. Последним удалось сохранить отношения, а вот муж Орзул сразу же подал на развод.



Позже Дзюба рассказал об этом неприятном случае, которые, по его словам, очень повлиял на него.



«Это был большой урок для меня. Пожалуй, даже хорошо, что это произошло. Я иначе взглянул на всё. Пересмотрел ценности. Я осознал, что могу потерять, что не стоит даже задумываться о таком. Мне было очень стыдно перед своей женой. А на всё остальное наплевать! Весь мир не так важен. Главное, чтобы этот человек меня услышал. И она меня услышала. Нам удалось всё сохранить», — цитировало слова Дзюбы издание LIFE.



В свою очередь Мария долго не комментировала скандал. И заговорила лишь спустя пять лет – в мае этого года.



«Я первый раз об этом говорю: мы с мужем год или полтора года не жили вместе. То, что меня любовницей называли, – не была я никакой любовницей. Ну это просто какой-то абсурд. Даже не в этом дело. То, что было, оно, значит, было. Ну слушай, все люди, ты понимаешь. Люди такое вытворяют, а тут на меня из-за какого-то поцелуя трехсекундного… Слушай, это было четыре года назад. Такую устроили травлю!», — рассказала Орзул в эфире “инстаграма” Марии Командной.

Что сказал Черчесов и что ответили в РФС?

Главный тренер сборной России объяснил своё решение не вызывать Дзюбу на ноябрьские матчи, отметив, что Артёму нужно время, чтобы нормализовать себя.



«Ситуация, сложившаяся с Артёмом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу. Однако тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи.



Мы всегда подчёркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной команды. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артёма же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет», — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.



Решение тренера поддержал член комитета по этике РФС Андрей Созин:



«Абсолютно верное решение Черчесова не вызвать его в сборную, он прав, отозвав Дзюбу. Да, произошедшее не имеет отношения к игре Артёма, но негативный шлейф от произошедшего не даст Дзюбе и команде нормально готовиться к важным матчам. Было бы удивительно, если бы сборная сделала вид, что ничего не произошло. Может, это и к лучшему для Артёма: многие говорили, что он устал, что не очень готов. Сейчас будет время перезагрузиться. Загадывать, вернётся ли Артём в сборную, не могу. По любому другому игроку такое ударило бы слабее. А у Дзюбы уже много негатива в последние годы. Оправится ли он от такого удара по имиджу, большой вопрос», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Появление Дзюбы в стартовом составе «Зенита» на сегодняшний домашний матч против «Краснодара» — тоже под вопросом. Теперь решение уже за Семаком.