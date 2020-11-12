Грузины впервые на Евро?! Главные интриги стыковых матчей

Формат отборочного цикла Евро-2020 отличается от предыдущих: во-первых, впервые с Евро-1974 хозяева турнира не получили прямые путёвки на турнир; во-вторых, четыре путёвки разыгрываются среди 16 команд в формате мини-турнира. Он должен был пройти ещё в марте, но вы сами знаете, что произошло.

Исторический шанс России принять Евро сразу после чемпионата мира. Это реально? Появились факторы, которые могут повлиять на систему проведения континентального турнира.

– Впервые стыковые матчи прошли в отборе на Евро-1996, но тогда в формате одной игры. С тех пор стыковые матчи проводились в два матча, кроме отбора на Евро-2008 – тогда стыков не было вовсе и на турнир поехали команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах.

– Сейчас же формат другой: 16 команд объединили в 4 группы, которые проводят два матча – полуфинал и финал. Что ещё отличает эти стыки от предыдущих, так это путь, по которому сборные в них попадают: если раньше это происходило через европейскую квалификацию, то сейчас – по итогам выступления в Лиге наций осенью 2018 года.



– Победители групп в Лиге наций автоматически получили путёвку в стыковые матчи – это произошло ещё до начала квалификации. Если же команда завоевала путёвку на Евро через отборочный цикл, то её место занимала следующая за ней по рейтингу из той же лиги. Если места оставались свободными даже после этого (все из одного Пути вышли через квалификацию), то путёвка отдавалась сборным из лиг ниже.



– Из лиги А на Евро не отобралась Исландия, её соперником в полуфинале стала Румыния из лиги С. Тут стоит отметить, что соперникам из «слабых» дивизионов достаются команды из более сильных групп, при этом победителям своих лиг – сборные либо уровнем ниже, либо те, кто занял второе-третье места в этой же лиге.



– Из лиги В на Евро не отобрались Босния и Герцеговина (выиграла группу), Северная Ирландия, Ирландия и Словакия – они заняли последнее место в группе. В полуфинале стыков они играли между собой, согласно вышеупомянутому правилу.



– Из лиги С в стыки вышли победители групп – Норвегия, Сербия и Шотландия, а место Финляндии, которая отобралась на Евро через квалификацию, заняла сборная Израиля. Также в путь А, где играет Исландия, отправились Румыния, Болгария и Венгрия – им отошли места команд лиги А.



– Из лиги D также участвовали победители групп – Грузия, Северная Македония, Косово и Беларусь.

– Полуфиналы прошли 8 октября. 12 ноября, то есть сегодня, — финал. Наконец узнаем, кто сыграет следующим летом на Евро.



– За место в группе с Португалией, Францией и Германией поборются Исландия и Венгрия: в полуфинале исландцы разобрались с румынами — 2:1, а венгры на выезде разбили болгар — 3:1.

– В мини-группе В оба полуфинальных матча закончились серией пенальти – точнее оказались Северная Ирландия и Словакия. А было бы красиво, сыграй Северная Ирландия с Ирландией.



– Шотландцы вымучили с Израилем нулевую ничью, но разбили соперника в серии пенальти: забили 5 из 5. Сербы, к удивлению многих, одолели норвежцев – игра перетекла в овертайм, где талантливые скандинавы оказались слабее. Победитель мини-турнира отправится в группу к Англии, Хорватии и Чехии.



– Но главная сенсация случилась в дивизионе D – Грузия обыграла Беларусь и стала ближе к своему первому чемпионату Европы в истории. Если они одолеют в финале сборную Северной Македонии, то попадут в группу к Нидерландам, Украине и Австрии.