Как Люк Скайуокер. Тренер «Динамо» продвинул русскую молодёжь в сборную

Все разговоры о молодых игроках ЦСКА, но у Сандро Шварца она не хуже. И уже трое «сборников».

Об этом, наверное, лучше было написать сразу после матча с «Локомотивом», но сегодня тоже повод. В товарищеской игре с Молдавией дебютировать в составе сборной России может динамовец Роман Евгеньев (мог бы и Даниил Лесовой, если бы не сомнительный тест на коронавирус), а его одноклубник Даниил Фомин — провести на поле больше времени, чем в октябрьском матче с Турцией (тогда он вышел на 91-й минуте).

Вот уже который год только и разговоров, что о юных звёздочках ЦСКА (сейчас в сборной четверо «армейцев» — Дивеев, Кучаев, Обляков и Чалов), но какой же многообещающий молодняк у «Динамо»! И почему при Новикове это так не бросалось в глаза?

И всё-таки — «Динамо» проклято? Бывший гендир считает, что всему виной клятвы на могилах У Новикова тоже не получилось. Кто следующий? Кульчий? Бувач? Бердыев?

В матче с «Локомотивом», когда казалось, что у бело-голубых катастрофические проблемы в обороне (заболел Шунин, травмировался Нойштедтер, получил дисквалификацию Ордец), Евгеньев сыграл блестяще. Вышел с капитанской повязкой, отрыл счёт, отдал великолепный голевой пас. Это помимо выполнения своих непосредственных обязанностей. Теперь они с Дивеевым попробуют закрепиться в сборной у Черчесова. В свете едва ли не перманентных наших трудностей с центральными защитниками (подыграю тренеру, который не любит слово «проблемы») на эту связку уже в ближайшей перспективе очень большие надежды.

Лесовой. Топ-дриблёр по меркам РПЛ. И как «Зенит» такого парня упустил? Уже забил за «Динамо» в чемпионате 4 мяча — больше, чем Игбун и Комличенко вместе взятые, хотя провёл за команду всего 7 матчей.

Фомин. Летняя трансферная удача «Динамо». 3,5 млн за российского полузащитника с таким потенциалом — не цена. Объём работы, понимание игры, универсальность — козыри, позволяющие уже сейчас говорить о Фомине как об одном из лидеров «Динамо». Во всяком случае все 14 матчей в этом чемпионате за бело-голубых провели только он, Шиманьски и Скопинцев.

Даниил Фомин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Скопинцев. Тоже давно на карандаше у тренеров сборной. Грулёв. Один из ведущих игроков молодёжки Галактионова (оба отборочных матча в октябре начинал с первых минут).

Евгеньеву и Грулёву — по 21 году, Лесовому — 22, Фомину и Скопинцеву — по 23.

А ещё есть Терехов (вышел с «Локомотивом» и ценой травмы заработал пенальти), Карапузов, Школик, Слепов, Москвичёв… Захарян. Парня в 17 лет включили в 60 главных талантов мира! Тюкавин. Вот уж действительно — чёртик из табакерки. «Локо» не забил, но заставил Гильерме уйти с поля.

Как похорошело «Динамо» при Шварце! Третья победа подряд, теперь – над «Локо» Динамовцы опять доигрывали в большинстве.

Хочется думать, что Шварц доверяет молодёжи осознанно. А не только потому что опытных футболистов у него — дефицит. Говорит: «Заслужили на тренировках». Но всё равно в своём первом дерби в РПЛ поставить в основу Тюкавина — это нужно иметь откровенную смелость и незашоренность. У Шварца вариантов не было? Варианты есть всегда. Н'Жье в центр нападения, а на его место универсала Моро. Чем не вариант? Но он доверился 18-летнему новичку.

Что ещё важно отметить — динамовские пацаны теперь не только бьются, отдавая всех себя на поле (как там про «Динамо» после матча с «Зенитом» сказал Геннадий Орлов – «костоломы»?), но и стараются играть, получая удовольствие. Тот же голевой пас Евгеньева на Лесового — конфетка!

Если Шварц действительно умеет работать с молодёжью (по крайней мере не боится ей доверять) и ставит атакующий футбол, как про него говорили, то с его назначением «Динамо» угадало. Да, в конечном счёте всё будет решать Его Величество Результат. Но если немец раскроет парней — болельщики и Черчесов уже «спасибо» скажут.

В любом случае он может дать этим талантам то, чем так славится немецкая тренерская школа. То, что для ребят в их плюс-минус 20 лет может быть сейчас самым главным. Понимание, что одного таланта в футболе мало. Обязательно нужны «орднунг унд арбайтен» — порядок и работа. Без этого никак.

«У меня два дома — Киев и Россия». Удивительная судьба новичка сборной Лесового Его карьера чуть не оборвалась в 17 лет.

Три тура – это, конечно, не дистанция для серьёзных выводов. Молодёжи свойственна нестабильность, а до конца года ещё гостевые матчи со «Спартаком» и «Зенитом». Да и сколько уже таких молодых и ранних в «Динамо» за последние годы надежды подавали, а потом сгинули — Соловьёв, Ташаев, Отставнов, Обольский, Соломатин, Свежов, Катрич…

Но с «Локомотивом» без каких-либо оговорок получилось сильно. Вспоминая, с чего стартовала вселенная «Звёздных войн» и её главный герой Люк Скайуокер, почти дублирую: «Динамо» — новая надежда.