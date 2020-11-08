Как похорошело «Динамо» при Шварце! Третья победа подряд, теперь – над «Локо»

Как бы ни радовались мы за «Локомотив» в Лиге чемпионов, дела у «железнодорожников» в РПЛ идут хуже некуда. Команда Марко Николича играет нестабильно, победные серии сменяются чередой поражений. На этот раз «Локо» уступил в дерби «Динамо».

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Состав «Локомотива» вполне можно было назвать привычным. Николич в последних матчах выпускал примерно одно и то же сочетание игроков. В отсутствие травмированного Чорлуки место в центре обороны занял Райкович. В атаке расположилась пара форвардов Смолов – Зе Луиш, с флангов их поддерживали Миранчук и Рыбчинский.

В «Динамо» же изменилось многое. Прежде всего речь идёт о позиции вратаря – Антон Шунин заболел и не смог принять участие в матче. В воротах появился Игорь Лещук, на счету которого всего 12 матчей за первую команду бело-голубых. В атаке играл 18-летний форвард Константин Тюкавин, дебютировавший за «Динамо» лишь в предыдущем туре.

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Несмотря на все проблемы, счёт открыли именно хозяева. Уже на 3-й минуте Роман Евгеньев, вынужденно ставший капитаном «Динамо», оказался без присмотра в чужой штрафной. Он дождался скидки от Фомина и, подработав мяч, нанёс удар по воротам «Локомотива». Гильерме не выручил, не подстраховали и защитники.



Динамовцы вообще больше владели мячом. Каборе, Фомин и Шиманьски здорово комбинировали, не стеснялись идти в обводку Лесовой и Н’Жье. «Локомотив» же с трудом выходил в атаку и долго не мог отвести игру от своих ворот.



На 13-й минуте Н’Жье пробил в ближний угол, но мяч прошёл в полуметре от штанги. Чуть позже Зе Луиш имел два прекрасных момента: сначала он упал в надежде на пенальти, а затем далеко отпустил от себя мяч. Во втором случае от форварда «Локо» пострадал Лещук. Голкиперу «Динамо» потребовалась помощь врачей, после чего он продолжил игру.



«Локомотив» с трудом проходил центр поля, поэтому особые надежды возлагались на длинные передачи. Зе Луиш и Смолов далеко не всегда цеплялись за мяч. Гости также уповали на контратаки, но «Динамо» их уверенно прерывало. Правда, не всегда без нарушения правил. На 28-й минуте Шиманьски ценой жёлтой карточки остановил прорыв другого поляка – Гжегожа Крыховяка.



Через пять минут динамовцы удвоили преимущество. Каборе нашёл передачей Паршивлюка, который ассистировал Клинтону Н’Жье. Камерунец оказался один в штрафной «Локо» и точно пробил низом в дальний угол.



После второго пропущенного гола Николич поменял Смолова на Камано. Вдобавок ко всем проблемам «Локо» заработал удаление Райкович. Сербский защитник получил за две минуты две жёлтые карточки. Тем не менее незадолго до перерыва Зе Луиш подарил надежду своей команде, отыграв один мяч. Форвард «Локо» откликнулся на навес Миранчука и точно пробил головой.

На второй тайм гости вышли с изменениями в составе: Магкеев и Лисакович поменяли Рыбчинского и Миранчука. Отсиживаться в обороне «Локо» не стал – грузил мяч на Зе Луиша, искал впереди фартового Лисаковича. Даже позабылось на какое-то время, что «железнодорожники» играют в меньшинстве.



Добить «Локо» мог Тюкавин. На 56-й минуте Н’Жье покатил ему мяч, но удар юного форварда накрыл Магкеев. Но чуть позже динамовцы всё-таки забили третий гол: Евгеньев перехватил мяч и вывел Лесового один на один с Гильерме. Вингер «Динамо» уверенно пробил в дальний угол.

Дела у «Локомотива» стали совсем плохи на 64-й минуте. Очередной прорыв хозяев закончился тем, что Гильерме сыграл рукой за пределами штрафной. Появился на поле Антон Коченков, не игравший с прошлого сезона. Интересно, что «Динамо» третий матч подряд заканчивало в большинстве: ранее удаления были у игроков «Тамбова» и «Сочи». Во всех случаях бело-голубые одержали победу.



Невольно оживил концовку матча Сергей Паршивлюк. Защитник «Динамо» на 78-й минуте получил вторую жёлтую карточку. Три удаления в одной игре! «Локомотив» рванул вперёд, но толком создать так ничего и не смог. Даже наоборот – получил пенальти в собственные ворота. Магкеев, не видя вышедшего на замену Терехова, угодил тому локтем прямо в нос. Фомин реализовал пенальти, и, как казалось, установил окончательный счёт в матче, но уже в добавленное время пятый мяч забил Константин Рауш. Динамовцы выиграли, причём неожиданно разгромно – 5:1.

Эта победа стала третьей подряд для бело-голубых под руководством Сандро Шварца. «Динамо» осталось на четвёртом месте, но до призовой тройки теперь всего два очка. «Локомотив», в свою очередь, застрял в середине турнирной таблицы. «Локо» в РПЛ и «Локо» в Лиге чемпионов – поистине две разные команды.