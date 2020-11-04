«У меня два дома — Киев и Россия». Удивительная судьба новичка сборной Лесового

В понедельник тренерский штаб сборной России назвал список игроков, вызванных на матчи Лиги наций против Турции и Сербии и товарищескую встречу с Молдавией. В составе немало новых (относительно главной команды) имён: Игорь Дивеев, Иван Обляков, Константин Кучаев, Даниил Лесовой, Роман Евгеньев. Из этой пятёрки наиболее причудливым маршрутом до главной команды России добирался Лесовой. Даниил рос и воспитывался в киевском «Динамо».



В далёкие 90-е украинские футболисты массово меняли футбольное гражданство ради выступлений за Россию. У Лесового другая судьба, при этом не менее интересная: родился в Москве, а футбольное образование получил в Киеве. Как так получилось? Давайте же узнаем о футболисте чуть больше.

[Рос без отца] [Москвич в киевском «Динамо»]

Даниил Лесовой родился в Москве, но столичную жизнь совсем не помнит. Когда мальчишке было два года, семья переехала в Прагу, где его отец нашёл работу. «Когда мне было два года, моё мнение родители не спрашивали», — с улыбкой говорил футболист. Чем занимался отец, неизвестно, а у матери, со слов футболиста, был в Чехии магазин одежды. Даниил вспоминал, как она по работе летала в Италию, откуда привозила памятные фотографии. С тех пор Италия прочно засела в подсознании парня.

Родители разошлись, когда мальчику было шесть лет. Даниил с братом Филиппом остались с матерью: «Мама была нам и папой, и бабушкой, и дедушкой – всеми сразу, — с гордостью рассказывал футболист. — Очень сильная женщина». Семья переехала в Киев, сменив чешскую столицу на украинскую.

В шесть лет Даня вместе с братом попал на просмотр в футбольную школу киевского «Динамо». Как это часто бывает в академиях, ребятишкам предъявляли базовые требования – пробить по воротам определённое количество раз, пробежаться на скорость и прочие банальные футбольные упражнения. Ну и самое главное, что нужно было увидеть тренерам — желание играть в футбол. Вскоре брату Филиппу надоел футбол, и в академии остался лишь один Лесовой.



Первым тренером юного футболиста стал Виталий Хмельницкий. Молодёжь наверняка впервые слышит эту фамилию. Специально для неё — маленький ликбез: у Виталия Григорьевича более 200 матчей в составе киевского «Динамо», четырёхкратный чемпион СССР, участник чемпионата мира 1970 года в составе советской сборной, участник прощального матча Льва Яшина, один из первых тренеров Ильи Цымбаларя. Короче, легендарная личность. Впоследствии в становлении Лесового поучаствовали Юрий Дмитрулин (ещё один воспитанник Хмельницкого) и Артём Яшкин, известные по выступлениям за «Динамо» и сборную Украины. Яшкин, кстати, тоже родился в России, но после переезда в Киев принял решение защищать жёлто-синие цвета.

Как Цымбаларь и Мамедов в 1990-е пропали на три дня. Их искал весь «Спартак» Подробности тёмной истории всплыли только через четверть века.

Изначально тренеры определили Лесового на правый край защиты. Но как только футболист заиграл, перевели в группу атаки. Тогдашний тренер Даниила Тимошенко обратил внимание на дриблинг молодого футболиста. После этого Лесовой стал играть на обоих флангах и неоднократно исполнял центрального нападающего.

Даниил Лесовой Фото: из личного архива Даниила Лесового

[Обводил деревья] [Страшная травма]

После уроков в школе Лесовой с огромным желанием мчал на тренировки. В свободное время либо смотрел футбол по телевизору либо шёл тренироваться.

«Занимался отдельно и много, — вспоминал футболист. — Мне нравилось, потому что видел результат, — прибавлял в резкости, скорости. Не всё возможно получить от природы или от обычных тренировок. Придумал индивидуальную программу: обводил деревья или просто ставил кроссовки и оббегал их. Кому-то нравится делать тонкие передачи, кому-то бить по воротам, а мне больше всего нравится обводка. У дома находил лужайки с травой и занимался. Играл и на площадке: иногда брал к себе в команду одного человека и играл против десятерых».

До выпускного возраста, пройдя все ступени академии, дошли лишь два человека; Лесовой — один из них. Даниил получил украинский паспорт, стал вызываться в юношескую сборную страны.

Даниил Лесовой (справа) Фото: из личного архива Даниила Лесового

В клубе у него тоже всё было здорово: вместе с молодёжкой киевлян стал победителем европейского турнира Кубок Скопиньо, получив приз лучшего игрока чемпионата. Все, кому не лень предрекали Лесовому большое будущее, но случилось несчастье. В матче молодёжного первенства против «Черноморца» полузащитник получил травму. Диагноз — разрыв крестообразных связок.

«Было очень тяжело, — с горечью вспоминает футболист. — Даже не знал сначала, что это такое — «кресты». Когда сказали, что это операция и полгода восстановления, конечно, очень сильно расстроился и переживал. Но даже сомнений не было, продолжать или заканчивать. Кто-то считает, что если порвал эти связки до 17 лет, то это конец для футболиста. У меня была цель и уверенность, что сто процентов восстановлюсь и буду играть».

Руководство клуба предлагало провести операцию в Киеве, но семья футболиста решила лететь в Европу: «Мама очень переживала, — вспоминает тяжёлое время Лесовой. — Хотела, чтобы я точно продолжил карьеру. В итоге операцию провели в Германии, лечение мама полностью оплатила сама. Сумму не называет, но я понимаю, чего это стоило семье. Буду благодарен ей до конца жизни».

В Германии не обошлось без эксцессов — футболисту занесли инфекцию:

«Обычно после операции выписывают через четыре-пять дней – мне занесли инфекцию, и я пролежал в больнице почти три недели. Поднималась температура, отекало колено – я даже не мог встать. Это время вспоминаю с ужасом».

[Просмотр в «Зените»] [Отказ от украинского гражданства]

Как это обычно бывает при травме «крестов», восстановление заняло около полугода. У футболиста было достаточно времени поразмыслить о своих перспективах: «В 17 лет мне было рано думать, чтобы заиграть в основе клуба, — говорил футболист. — Мне никто бы не гарантировал: точно дорастёшь до основы в Киеве, на тебя обратит внимание Шевченко в сборной. Я понимал: в Украине начинаются проблемы, а у меня есть гражданство России. Решили, что целесообразнее в спортивном плане перейти в российский чемпионат».

Лесовой оказался на просмотре в «Зените», где две-три недели тренировался с молодёжкой (тренер — Симутенков) и «Зенитом-2» (тренер — Радимов).



«Сразу заявить меня не могли, тянулась бюрократическая волокита с документами, — признавался Лесовой. — Я был заигран за юношеские сборные Украины, а меня хотели заявить не как легионера. Эти бюрократические моменты затянулись. При этом над выбором сборной особенно долго не думал. Когда принимал гражданство, мне сказали, что обратного пути уже нет. В итоге оформил российский паспорт. Вряд ли кто-то может сказать, что я поступил некрасиво. У меня папа русский, российский паспорт с рождения. Я себя считаю скорее русским. При этом с большой теплотой отношусь к Украине – и не вижу здесь никаких противоречий. Мне хорошо и там, и здесь, у меня два дома: Киев и Россия».



Зимой Лесовой поехал на сбор с первой командой, затем Мирча Луческу взял молодого парня на второй. После сборов у питерцев были матчи плей-офф Лиги Европы с «Андерлехтом», Лесовой вернулся в расположение «Зенита-2». Дебютировал за вторую команду в марте 2017 года против нальчикского «Спартака». Причём вышел вместо не абы кого, заменил Константина Зырянова! В первой же игре мог забить, но мяч угодил в штангу. Если резюмировать игру в первой лиге, по словам Лесового, ФНЛ — это закалка и шаг во взрослый футбол.

[Тульский «Арсенал»] [Хвала] [«Динамо», но уже не киевское]

Летом 2017 года, когда питерский клуб возглавил Роберто Манчини, Лесовой должен был лететь на сборы с первой командой. Не вышло — получил травму голеностопа. После выздоровления он иногда тренировался с основой, но продолжал выступать в ФНЛ. Летом 2018 года, под конец отпуска, звонок от Кононова с приглашением в Тулу.

«Я даже не раздумывал: когда услышал «Арсенал» и Премьер-Лига, ни секунды не сомневался, — с улыбкой вспоминает футболист. — Начал сразу смотреть про команду, про город. И очень загорелся. Олег Георгиевич в разговоре со мной сказал, что ему импонируют игроки моего стиля, и он верит, что я смогу помочь команде. Это тоже подкупило».

Клубы договорились между собой, и полузащитник отправился в тульский «Арсенал» на правах аренды. Лесовой не стал откладывать дебютный гол — забил уже в третьем матче за туляков.

Как правило, молодой полузащитник выходил по ходу второго тайма. Уж очень хороши были в Туле Бакаев и Мирзов. Лесовой не обижался — напротив, философски относился к ситуации: «Не скажу, что при этом игрового времени у меня было мало. Считаю, 20-летнему парню выходить даже на полчаса в Премьер-Лиге — нормально. Поэтому никаких обид не было».

Следующий и последний гол в сезоне Лесовой забил в ворота «Спартака» на «Открытие Арене». После ухода Кононова в «Спартак» полузащитник 15 матчей просидел в запасе. Не вышел ни на минуту. Если верить футболисту, Черевченко относился к нему очень требовательно: «Думаю, тренер специально это делал: видел, что я могу ещё больше, и заводил, — без особого энтузиазма вспоминал Лесовой. — Мне казалось: я хорошо сыграл, забил – может, меня похвалит. А он: «Ты 15 минут побегал, а потом стоял». Я думаю: «Ну как так? Что ещё надо?». Зато полузащитник стабильно выступал за сборную России U20, где и привлёк внимание других клубов. После сезона футболист ожидаемо мог покинуть команду, но руководство попросило остаться ещё на год — отказать Даниил не смог.

В сезоне-2019/2020 Лесовой стал ключевым футболистом тульской команды. За весь чемпионат пропустил лишь три матча (в двух из них не мог играть против «Зенита» по условиям арендного договора). Полузащитник был действительно очень хорош. Настолько, что «Арсенал» решил выкупить его у «Зенита». Сумма трансфера составила скромные € 600 тыс. Лесовой являлся одним из лучших дриблёров в РПЛ, но до конца раскрыться всё не получалось. Видимо, такого же мнения был Желько Бувач, оперативно оформивший трансфер футболиста в «Динамо». Даниил снова оказался в Москве. Кстати, за другой московский клуб болел прадед Лесового — Леонид Аркадьевич Костандов, министр химической промышленности СССР. Интриги никакой нет — этим клубом был «Спартак».

Забавный факт: за два месяца Лесовой успел поработать сразу с тремя специалистами в московском клубе: сначала был Кирилл Новиков, затем — в качестве “и.о”. — Александр Кульчий, теперь — Сандро Шварц. Кстати, под руководством немецкого специалиста у Лесового бешеная статистика — 2 гола в двух матчах.

Удачное выступление за молодёжную сборную и игра за «Динамо» стали трамплином для Лесового в сборной России. Помимо него дебютный вызов в сборную получил динамовский одноклубник Роман Евгеньев: «У нас была восстановительная тренировка сегодня утром. Она как раз закончилась, зашли в раздевалку, и тут Даниил Лесовой сказал: «Ром, нас в сборную с тобой вызвали!».

В сборную России вызвали пять новичков и Заболотного. Черчесов объяснил свой выбор А ещё рассказал о вызове Сафонова и состоянии Головина, Алексея Миранчука и Дзюбы.

Июль 2019 года — Лесовой мечтает попасть с молодёжную сборную России. Ноябрь 2020 года — Лесовой (чуть ранее пробившийся на Евро в составе сборной U21) получает вызов в первую сборную России.

Мечтайте, друзья!

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При создании материала использованы цитаты Sports.ru, «СЭ», официального сайт тульского «Арсенала».