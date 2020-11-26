Какой же «Локомотив» настоящий? В РПЛ середняк, в Лиге чемпионов – претендент на плей-офф

«Локомотив» снова отобрал очки у «Атлетико»: вот так сюрприз! За два тура до финиша группового этапа команда Марко Николича всего на два очка отстаёт от испанцев и на столько же опережает «Ред Булл Зальцбург», с которым в следующем туре сыграет дома. «Железнодорожники» повторили свой прошлогодний результат в Лиге чемпионов, правда, тогда у них была одна победа при пяти поражениях.

Единственная неожиданность в составе «Локомотива» – выход Франсуа Камано. До этого французский новичок не совершил ни одного результативного действия в 12 матчах за «железнодорожников». В субботу Николич вынужден был даже отвечать на вопрос, соответствует ли Камано уровню команды. Серб ответил – «да». И словно в пику критикам поставил атакующего полузащитника против «Атлетико».

Команда Диего Симеоне решила с первых же минут взять быка за рога, чтобы не случилось незапланированной потери очков, как в Москве. Хозяева играли с очень высокой интенсивность, регулярно создавали опасные моменты за счёт быстрого движения мяча и хорошей подстройки игроков атакующей группы друг под друга. «Атлетико» выигрывал подборы, перехватывал всё в центре даже без высокого прессинга. Зе Луишу и особенно Миранчуку, располагавшемуся под ним в тактической схеме 4-4-1-1, никак не удавалось зацепиться за мяч.



Что касается Камано, то француз далеко не всегда попадал в темп игры. Он плохо переключался при обороне на Кирана Триппьера или с правого защитника на правого хавбека Маркоса Льоренте, пару раз едва не привёз гол в свои ворота после неточной передачи и авантюрного выхода из обороны через дриблинг.



«Локомотиву» повезло отстоять 0:0 к перерыву. После первого тайма испанцы имели потрясающее преимущество по ударам – 11:0 (в створ – 3:0). Команде Симеоне недоставало на острие Луиса Суареса и Диего Косты, а с Жоау Фелишем более-менее справились коллективными усилиями. Из атак москвичей запомнился контрвыпад три в три, организованный благодаря тому, что два игрока «Атлетико» поскользнулись при прессинге из-за сильного дождя, но в том эпизоде гости заработали только угловой.

«Зениту» и «Краснодару» теперь остаётся Лига Европы. Все расклады в борьбе за 3-е место Команде Мурада Мусаева проще остаться в еврокубках, чем чемпиону России.

Если бы Мурило забил в начале второго тайма после навеса со штрафного, когда «Локомотив» нанёс свой первый удар по воротам испанцев, у Симеоне, наверное, глаза бы на лоб полезли от удивления. К сожалению, редкий шанс не был использован. «Атлетико» продолжил давление, постоянно возвращал мяч себе и к исходу часа матча заработал почти с десяток угловых. После этого Симеоне сделал двойную замену и перешёл на тройку в обороне, чтобы добавить лишнего игрока в атаке. В результате «Атлетико» быстро забил. Но хорошо, что система VAR правильно нарисовала офсайдную линию!

Камано отыграл 76 минут и был заменён. Во втором тайме француз смотрелся поприличнее. Тем не менее ни ударов, ни ключевых передач в статистике летнего новичка нет, а вот заменивший его Дмитрий Рыбчинский тут же стал первым игроком в составе «железнодорожников», который смог пробить в створ.



Удивительно, но до последних минут ничего страшного у ворот Маринато Гильерме не происходило. Разве что Жоау Фелиш довольно умело «нырял» на пенальти, а однажды сам голкипер «Локомотива» создал напряжение, поймав мяч, как кусок мыла. А вот в концовке Хосе Хименес получил сумасшедший момент после углового – в этом эпизоде «железнодорожникам» опять улыбнулась фортуна. Впрочем, момент Зе Луиша в компенсированное время тоже тянул на голевой. В общем, «Локомотив» заслужил ничью своей командной работой. Во втором тайме москвичи даже меньше уступили по ударам – 9:4 (в створ – 3:1)