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«Спартак» — «Краснодар»: москвичи после первого тайма ведут со счётом 1:0

«Спартак» — «Краснодар»: москвичи после первого тайма ведут со счётом 1:0
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В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются московский «Спартак» и «Краснодар». Игра проводится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. Матч начался в 16:30 мск. После первого тайма счёт в игре 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Зобнин – 34'    

На 34-й минуте полузащитник хозяев Роман Зобнин вывел свою команду вперёд. До перерыва голов забито больше не было.

После 27 туров чемпионата России «Спартак» набрал 43 очка и занимает пятое место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на второй строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «быки» обыграли красно-белых со счётом 2:0.

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