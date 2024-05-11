Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель рассказал, кто из нападающих «Баварии» не примет участия в матче с «Вольфсбургом»

Тухель рассказал, кто из нападающих «Баварии» не примет участия в матче с «Вольфсбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о проблемах с атакующими футболистами команды в преддверии матча 33-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом», который пройдёт 12 мая в Мюнхене.

«Все четыре атакующих игрока, которые вышли в стартовом составе против «Реала», не смогут сыграть завтра. У Гарри [Кейна] всё ещё проблемы со спиной. Серж [Гнабри] травмирован, и на Евро придётся очень тяжело. Что касается Лероя [Зане], не думаю, что мы увидим его на поле в следующих двух играх, Джамал [Мусиала] лечится от боли в колене после игры с «Арсеналом», он не сыграет завтра и, возможно, на следующей неделе», — сказал Тухель на пресс-конференции.

Звёздные ветераны Евро-2024

На данный момент «Бавария» занимает третье место в турнирной таблице, отставая на одно очко от «Штутгарта», но имея матч в запасе. Команда Тухеля уже потеряла все шансы на чемпионство, которое заранее гарантировал себе леверкузенский «Байер».

Турнирная таблица Бундеслиги-2023/2024
Германия - Бундеслига . 33-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Вольфсбург
Вольфсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Тухель назвал причину обсуждаемой замены Кейна в концовке матча с «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android