Тухель рассказал, кто из нападающих «Баварии» не примет участия в матче с «Вольфсбургом»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о проблемах с атакующими футболистами команды в преддверии матча 33-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом», который пройдёт 12 мая в Мюнхене.

«Все четыре атакующих игрока, которые вышли в стартовом составе против «Реала», не смогут сыграть завтра. У Гарри [Кейна] всё ещё проблемы со спиной. Серж [Гнабри] травмирован, и на Евро придётся очень тяжело. Что касается Лероя [Зане], не думаю, что мы увидим его на поле в следующих двух играх, Джамал [Мусиала] лечится от боли в колене после игры с «Арсеналом», он не сыграет завтра и, возможно, на следующей неделе», — сказал Тухель на пресс-конференции.

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На данный момент «Бавария» занимает третье место в турнирной таблице, отставая на одно очко от «Штутгарта», но имея матч в запасе. Команда Тухеля уже потеряла все шансы на чемпионство, которое заранее гарантировал себе леверкузенский «Байер».