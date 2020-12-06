Не стало последнего победителя Евро-1960. Ушёл из жизни Виктор Понедельник

Не стало последнего из футболистов сборной СССР, победившей на Евро-1960. Виктор Понедельник ушёл из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщила в соцсетях его дочь Анастасия.

Умер Виктор Понедельник

Понедельник был одним из уникальных советских футболистов. Уроженец Ростова-на-Дону практически всю карьеру отыграл за местные клубы «Ростсельмаш» и СКА и заслужил приглашение в сборную СССР, будучи игроком команды не из высшего дивизиона. Это случилось в мае 1960-го, как раз незадолго до старта чемпионата Европы. В первой же игре – товарищеской, с Польшей (7:1) – нападающий-дебютант оформил хет-трик. После этого Виктор забил гол в ворота итальянского «Интера», и главный тренер нашей национальной команды Гавриил Качалин окончательно убедился в том, что нужно включать ростовчанина в заявку на Евро-1960.

Финальная стадия чемпионата Европы состояла из полуфиналов и финала. В ней приняли участие четыре сборные – СССР, Чехословакии, Югославии и Франции (хозяева). Наша команда сыграла в полуфинале с чехословаками на стадионе «Велодром» в Марселе. Крупную победу со счётом 3:0 принесли дубль Валентина Иванова и гол Понедельника. В другой паре Югославия выиграла перестрелку у Франции – 5:4.



Финал СССР – Югославия состоялся 10 июля 1960 года на парижском стадионе «Парк де Пренс». Наша команда играла по тактической схеме 3-2-5 с Понедельником в центре нападения. Первый тайм складывался не слишком удачно для советской сборной: на 43-й минуте Милан Галич вывел югославов вперёд, пробив Льва Яшина. Но во втором тайме сборная СССР смогла перехватить инициативу На 49-й минуте Слава Метревели сравнял счёт, добив мяч в сетку после удара Валентина Бубукина.

Виктор Понедельник Фото: РИА Новости

Основное время матча завершилось вничью – пришлось играть дополнительное. Во Франции было ещё воскресенье, а в СССР уже наступил понедельник. Символично, не правда ли? Это был звёздный час нападающего Понедельника, который отправил мяч в ворота югославов, нанеся удар в прыжке головой после передачи с фланга.

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Кстати, Виктор Владимирович объяснял происхождение своей необычной фамилии:



«Мне прабабушка рассказала. Александр II крепостных распустил, в вольную надо было записать какую-то фамилию. Был понедельник. И поддавший писарь всем занес в графу «фамилия»: Понедельник».



Понедельник выступал за сборную СССР в течение шести лет. Забил 20 голов в 29 матчах. Участвовал в чемпионате мира 1962 года, на котором наша национальная команда дошла до четвертьфинала, и на Евро-1964 (выиграл серебряные медали). Заработал звание заслуженного мастера спорта.



Понедельник четыре года подряд включался под первым номером в список лучших игроков чемпионата СССР. По окончании карьеры недолго работал начальником и главным тренером «Ростсельмаша», но потом сменил род деятельности и стал спортивным журналистом. С 1984 по 1990 годы был главным редактором еженедельника «Футбол-Хоккей». Написал четыре книги: «Любовь моя, футбол», «Штрафная площадка», «Мяч — в ворота» и «Исповедь центрального нападающего».

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В 2009 году УЕФА наградил Понедельника Рубиновым орденом за выдающиеся заслуги перед европейским футболом. Не забыли автора победного гола на Евро-1960 и в родном городе. Виктор Владимирович стал почётным гражданином Ростова-на-Дону, имя Понедельника было присвоено ростовской детской футбольной академии. Кроме того, ему вручили орден «За заслуги перед Ростовской областью». Ходили разговоры о переименовании стадиона «Олимп-2» в честь Понедельника, однако пока этого не произошло. Тем не менее на арене установили памятник, изображающий молодого нападающего с кубком в руках. В последние годы Виктор Владимирович был первым вице-президентом Союза ветеранов футбола СССР.

Виктор Понедельник (в центре) с Владимиром Маслаченко (справа) Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Все наши легендарные чемпионы Евро-1960 покинули этот мир. Понедельник, как и на том турнире, – последний герой этой «золотой» истории. Светлая ему память. РПЛ уже объявила, что все оставшиеся матчи 17-го тура чемпионата начнутся с минуты молчания в память о ростовском нападающем, чей гол сделал СССР первым победителем чемпионатов Европы.