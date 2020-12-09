Лига чемпионов – дело молодых, лекарство против морщин. А у нас с новыми звёздами – беда

«Зенит» — «Боруссия» — это ещё и про большую зависть. У немцев даже без чудо-Холланда в стартовом составе вышел 17-летний Беллингем, на замену — 16-летний Мукоко (теперь — самый юный игрок в истории Лиги чемпионов), 18-летний Рейна и 20-летний Санчо. И вышли они не в виде эксперимента в ничего не значащем матче, а как твёрдые игроки основы и чтобы дать результат. Потому что уже сейчас к этому готовы.



А у «Челси» есть 19-летние Гилмор и Анджорин (какой красавец вчера в основе синих дебютировал!), 20-летний Хадсон-Одои, 21-летние Джеймс, Маунт и Хаверц.



А у «Баварии» — 20-летний волшебник из Канады (!) Альфонсо Дэвис.

Понятно, что это топ-клубы с абсолютно другими возможностями (того же Беллингема «Боруссия» купила за 23 миллиона евро — рекорд для 17-летних). Но в целом не покидает ощущение, что Лига чемпионов сейчас — это турнир новых звёзд (как у Цоя: «Война — дело молодых, лекарство против морщин»), пришло их время решать, и мы в этом плане всем катастрофически уступаем.



В том же «Зените» Мостовой и Круговой на роль лидеров совсем не тянут. Хотя по меркам дортмундских вундеркиндов уже старики (23 и 22 года соответственно). В этой роли всем виделся 23-летний Малком, но…

«Неправда», «неправда» и «неправда». Протестное интервью со спортивным директором «Зенита» Рибалта не считает трансфер Малкома провалом.

Как получилось, что у наших топ-клубов почти нет козырей из числа молодых да ранних, которые они могут предъявить Европе (таких, как Головин и Алексей Миранчук)? Где мы недорабатываем? В селекции, в работе школ и академий? Во всём?



Мы ведь даже тех, кто появляется, умудряемся по разным причинам потерять (кого-то на время, кого-то – навсегда). Игнатьев в «Рубине» и Чалов в ЦСКА — разве сейчас это самые талантливые форварды поколения? Чалов, по словам Гончаренко, как открываться забыл…



«Краснодар» — молодцы, продолжат выступление в Лиге Европы, но результат делают опытные легионеры – Берг, Кабелла, Классон… Молодёжь, за исключением Сафонова, в лучшем случае на подхвате. Уткина в своё время включали в 60 лучших игроков своего возраста в мире, но теперь у него, говорят, конфликт с Мусаевым, и он не играет. Лишь на 10 минут в Лондоне вышел Шапи. Как только легионеры «быков» восстановились — сел на лавку.



И Прохин в «Зените» сядет — при живой-здоровой паре Ловрен — Ракицкий других вариантов у него просто нет. Хочется верить, что полученные в Лиге чемпионов уроки пойдут юному защитнику на пользу. Только если он будет в запасе сидеть, как мы это поймём?

В центре обороны «Зенита» вот уже 18 лет одни легионеры. Русских не пробуют сознательно? Деньги, травмы, конкуренция – что мешает российским защитникам пробить эту стену.

Купить не можем, свои не растут. Замкнутый круг. И в то, что сегодня молодёжь «Локомотива» в матче против лучшего клуба Европы покажет себя на весь мир, тоже не очень-то верится.



Где та молодая шпана, что сотрёт с нас этот лигочемпионский позор?