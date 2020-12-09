Как настроить приложение «Чемпионата» под свои интересы

Каждый любитель спорта так или иначе болельщик. Даже если кто-то утверждает, что интересуется игрой просто за то, что она есть, всё равно это конкретный вид спорта. И наверняка есть команды, которые получают больше внимания.
Поэтому в приложении «Чемпионата» доступны настройки персонализации. Вы можете выбрать, за какими спортивными клубами и сборными следить и какие виды спорта заслуживают отдельных пунктов меню.
Если вы ещё не установили приложение «Чемпионата», самое время скачать его — в App Store или Google Play.
Что такое «Моя лента» и как её собрать
Моя лента – это персональная настройка новостей и календаря матчей для ваших любимых команд.
Пока доступны три вида спорта: футбол, хоккей и баскетбол. Можно добавить один клуб, а можно собрать комбо из фаворитов. Все лого команд будут отображаться в ленте, которая прокручивается.
Есть вариант, например, собрать все «Локомотивы», «Спартаки» или ЦСКА в футболе, хоккее и баскетболе. Или питерскую тройку из двух «Зенитов» и хоккейного СКА.
Варианты настройки для «Моей ленты»
Можно следить за нестареющим Александром Овечкиным и «Вашингтоном», «Лейкерс» и концертами Жозе Моуринью, чей «Тоттенхэм» внезапно рванул в лидеры АПЛ. Ищите нужный клуб в списке или через поиск.
Настроить «Мою ленту» просто: открываете приложение, затем раздел «Моя лента» и кнопку добавления наверху справа. Добавьте нужное и не забудьте сохранить выбор. После этого у вас будет быстрый доступ к новостям и матчам — по клику на логотип команды.
Как настроить меню слева, чтобы добавить вид спорта
Меню–«бургер» тоже доступно вам для настройки. Туда можно включить необходимые разделы «Чемпионата»: виды спорта, «Лайфстайл» и Олимпиады.
Допустим, вы очень разносторонняя личность и интересуетесь одновременно футболом, фигурным катанием, киберспортом, а утром во время завтрака почитываете о тренировках и полезном питании.
Заходите в приложение. Через кнопку «бургер» или свайпом открываете меню. Нажимаете «Добавить спорт», в списке выбираете нужное и затем «Сохранить». Теперь у вас есть быстрый доступ к нужным разделам.
Настройка меню
Приложение «Чемпионата» продолжает развиваться и становиться лучше, в том числе благодаря вашим отзывам и замечаниям. Свои предложения на тему приложения кидайте на почту support@championat.com.
- 9 декабря 2020
-
14:02
-
13:54
-
13:54
-
13:39
-
13:17
-
12:52
-
12:47
-
12:44
-
12:36
-
12:23
-
12:11
-
12:01
-
11:45
-
11:35
-
11:23
-
11:10
-
10:56
-
10:53
-
10:38
-
10:19
-
10:03
-
09:51
-
09:38
-
09:34
-
09:30
-
09:24
-
08:51
-
08:31
-
08:30
-
07:51
-
07:20
-
07:03
-
06:50
-
06:19
-
06:08