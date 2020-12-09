Как настроить приложение «Чемпионата» под свои интересы

Каждый любитель спорта так или иначе болельщик. Даже если кто-то утверждает, что интересуется игрой просто за то, что она есть, всё равно это конкретный вид спорта. И наверняка есть команды, которые получают больше внимания.



Поэтому в приложении «Чемпионата» доступны настройки персонализации. Вы можете выбрать, за какими спортивными клубами и сборными следить и какие виды спорта заслуживают отдельных пунктов меню.

Если вы ещё не установили приложение «Чемпионата», самое время скачать его — в App Store или Google Play.

Что такое «Моя лента» и как её собрать

Моя лента – это персональная настройка новостей и календаря матчей для ваших любимых команд.



Пока доступны три вида спорта: футбол, хоккей и баскетбол. Можно добавить один клуб, а можно собрать комбо из фаворитов. Все лого команд будут отображаться в ленте, которая прокручивается.

Есть вариант, например, собрать все «Локомотивы», «Спартаки» или ЦСКА в футболе, хоккее и баскетболе. Или питерскую тройку из двух «Зенитов» и хоккейного СКА.

Варианты настройки для «Моей ленты»

Можно следить за нестареющим Александром Овечкиным и «Вашингтоном», «Лейкерс» и концертами Жозе Моуринью, чей «Тоттенхэм» внезапно рванул в лидеры АПЛ. Ищите нужный клуб в списке или через поиск.

Настроить «Мою ленту» просто: открываете приложение, затем раздел «Моя лента» и кнопку добавления наверху справа. Добавьте нужное и не забудьте сохранить выбор. После этого у вас будет быстрый доступ к новостям и матчам — по клику на логотип команды.

Как настроить меню слева, чтобы добавить вид спорта

Меню–«бургер» тоже доступно вам для настройки. Туда можно включить необходимые разделы «Чемпионата»: виды спорта, «Лайфстайл» и Олимпиады.



Допустим, вы очень разносторонняя личность и интересуетесь одновременно футболом, фигурным катанием, киберспортом, а утром во время завтрака почитываете о тренировках и полезном питании.



Заходите в приложение. Через кнопку «бургер» или свайпом открываете меню. Нажимаете «Добавить спорт», в списке выбираете нужное и затем «Сохранить». Теперь у вас есть быстрый доступ к нужным разделам.

Настройка меню

Приложение «Чемпионата» продолжает развиваться и становиться лучше, в том числе благодаря вашим отзывам и замечаниям. Свои предложения на тему приложения кидайте на почту support@championat.com.