«Удачный трансфер для всего российского футбола». Семшов — о Сафонове и «ПСЖ»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов высказался о вероятном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Это удачный трансфер для российского футбола. И для Матвея, и для нашего футбола это удачный трансфер. Что касается «ПСЖ», то всё покажет время, потому что Матвей должен завоевать место в стартовом составе. Я считаю, что всё возможно. Да, Доннарумма — вратарь сборной Италии, но и Матвей — вратарь сборной России. Всё доказывается на футбольном поле и в тренировочном процессе. Не исключаю, что Матвей будет первым номером в «ПСЖ», — сказал Семшов в эфире «Все на Матч».

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.