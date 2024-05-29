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Модрич отреагировал на слухи о возможном переходе в штаб Анчелотти

Модрич отреагировал на слухи о возможном переходе в штаб Анчелотти
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал слухи о возможном переходе в тренерский штаб Карло Анчелотти.

«Не знаю, откуда это появилось, но в любом случае нет. Я не буду ни ассистентом, ни вторым тренером. Я всё ещё игрок, и это то, чем я хочу заниматься. Я хочу играть», – приводит слова Модрича COPE.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

По итогам сезона испанской Примеры первое место занял мадридский «Реал», который завоевал свой 36-й титул чемпиона страны. «Сливочные» записали на свой счёт 95 очков за 38 туров.

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