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Флик и Лапорта провели ужин в честь подписания контракта немцем с «Барселоной» — MD

Флик и Лапорта провели ужин в честь подписания контракта немцем с «Барселоной» — MD
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Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик, его агент Пини Захави и президент «Барселоны» Жоан Лапорта провели праздничный ужин по случаю скорого объявления о подписании контракта экс-тренером сборной Германии с каталонским клубом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Барселона» официально объявит о назначении Флика на пост главного тренера через несколько недель, в течение которых немецкий специалист и спортивный директор сине-гранатовых Деку будут заниматься планированием спортивного проекта.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Флик занимал должность главного тренера «Баварии» с 2019 по 2021 год. За этот период под его руководством немецкий гранд выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Кубок Германии и дважды — чемпионат Германии. Последним местом работы Флика была немецкая национальная команда, которую он тренировал с 2021 по 2023 год.

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»:

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