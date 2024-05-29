Стали известны результаты голосования в номинации «Вратарь сезона» РПЛ

В Российской Премьер-Лиге (РПЛ) назвали лучшего вратаря сезона-2023/2024. Им стал голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. В телеграм-канале лиги объявили итоги голосования экспертов, тренеров и капитанов команд РПЛ.

Сафонов выиграл голосования во всех трёх категориях с большим отрывом. Он получил 31 голос: 10 от тренеров, 14 от капитанов и семь – от экспертов. Второе место занял вратарь московского «Спартака» Александр Максименко, на счету которого всего девять голосов. Третье место у Игоря Акинфеева из ЦСКА. 38-летний вратарь набрал пять голосов.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» приобрёл Сафонова за сумму в размере € 20 млн. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан до июня 2029 года. Подчёркивается, что Сафонов подпишет его после прохождения медицинских тестов.

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