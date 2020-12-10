Ставил на себя, сидел в тюрьме, а потом стал лучшим игроком мира. Умер Паоло Росси

В ночь на 10 декабря скончался Паоло Росси – большая фигура по меркам не только итальянского, но и мирового футбола. Его вклад в успехи «Ювентуса» и сборной Италии в 80-х годах прошлого века сложно переоценить.

Скончался обладатель «Золотого мяча» Паоло Росси

Большой талант

Всё детство он мечтал стать футболистом, слушая истории своего отца, болельщика «Фиорентины». Однажды папа отвёл маленького Паоло в детский футбольный клуб «Амброзина». Росси не было и 14 лет, когда о нём заговорила итальянская футбольная общественность. Особое внимание к игроку проявлял «Ювентус». Уже через год по протекции легендарного Итало Аллоди (член зала славы итальянского футбола, умер в 1999 году) он переехал в Турин.



В возрасте 17 лет он дебютировал во взрослой команде «Ювентуса», но старт карьеры на высшем уровне оказался омрачён травмами, игрок страдал от болей в коленях. Росси удалили два разросшихся хряща из левого колена, и один – из правого. Восстановление проходило сложно, а «Ювентус» держать у себя в команде долго игрока не мог и за игровой практикой отправил в 1975 году в «Комо».

Взлёт

Но и там дела у форварда не задались. Он провёл 6 матчей и вернулся в «Ювентус», который тогда уже договаривался с «Виченцей» о трансфере игрока. Тренер Джанбаттиста Фаббри стал для Росси, возможно, главным человеком в карьере. Первым делом он перевёл Росси с позиции левого форварда в центр. Затем он заставил того поверить в себя. По окончании сезона Росси с 21 голом стал лучшим бомбардиром Серии В и помог «Виченце» выйти в элитный дивизион.

Фото: Getty Images

К тому времени «Ювентус» вновь заинтересовался Росси, тем более что клуб сохранял половину прав на игрока. «Виченца» же не собиралась расставаться с ним. В итоге всё решил известный итальянский слепой аукцион. На нём клубы в конверте прописывают сумму, за которую готовы приобрести игрока, и представитель одной команды передаёт конверт другому. И если вы думаете, что «Ювентус» перебил цену «Виченца», то сильно ошибаетесь! «Виченца» оценила игрока в $ 3 млн, тогда как «Ювентус» предлагал в два раза меньше.



В сезоне-1977/1978 Росси помог своей команде сотворить сенсацию и финишировать второй в чемпионате, став лучшим бомбардиром первенства с 24 голами (опередил ближайшего преследователя Джузеппе Савольди из «Наполи» на 8 мячей). Такие успехи не могли пройти мимо тренерского штаба итальянской сборной, и игрок поехал на чемпионат мира — 1978 в Аргентину. Итальянцы завершили тот турнир на четвёртом месте, уступив в матче за третье место бразильцам — 1:2, а Росси с тремя голами стал одним из открытий турнира.

Провал и тюрьма

Новый сезон «Виченца» провалила настолько, что вылетела в Серию В. Оставаться в клубе с финансовыми проблемами на пике карьеры, прозябая во втором по силе дивизиону, не входило в его планы. Так Росси на правах аренды оказался в «Перудже». В новом клубе он стал соучастником «Тотонеро» – скандала, связанного с договорными матчами и подпольным ставками. Суд пришёл к выводу, что матч «Перуджа» – «Авеллино», который закончился с ничейным счётом 2:2, был договорным. Росси в том матче провёл оба мяча своей команды.



«Я думал, это обычный договор между джентльменами, когда ничья устраивает всех, её так и играют. Так было и так будет в футболе. О ставках я не мог и думать! Мы хотели выиграть, но судьбе было угодно, чтобы мы сыграли 2:2, и оба гола были моими. Это был настоящий матч, рубка, достаточно пересмотреть его», — вспоминал Росси.



Однако доводы одного из героев Италии оказались неубедительными для местного правосудия, и Росси оказался в числе одиннадцати игроков, которых дисквалифицировали на три года и посадили в тюрьму. В итоге срок сократили до двух лет, а дисквалификация Росси истекла за месяц до старта чемпионата мира в Испании.



Когда ещё Росси сидел в тюрьме, «Ювентус» перекупил все права на него у «Виченцы» за миллион долларов. Таким образом форвард во второй раз стал игроком турницев. За оставшийся месяц до мирового первенства он провёл за «Ювентус» три игры. Главный тренер чёрно-белых Джованни Траппатони сразу же после тюрьмы начал готовить игрока к… мировому первенству. Он настаивал, что Росси, даже отсидев срок, сможет в кратчайшие сроки вернуть форму и помочь сборной Италии на ЧМ-1982. Главный тренер «скуадра адзурра» Энцо Беразот прислушался к советам Траппатони и взял Росси в Испанию.

Лучший игрок мира и «Ювентуса»

На Пиринеях у Росси дела пошли не сразу, так же как и у сборной Италии. Команда чудом вышла из группы, сыграв все матчи вничью с не самыми сильными соперниками — 0:0 с Польшей, 1:1 с Перу и 1:1 с Камеруном. А дальше у итальянцев покатило, как и у Росси. В группе С Италия опередила Бразилию и Аргентину. Матч с бразильцами стал бенефисом форварда. Игра закончилась со счётом 3:2, и все три гола забил Росси. Он стал первым игроком в истории, который оформил хет-трик в ворота бразильцев.



Затем он забил два гола Польше в полуфинале и один Германии в финале и привел свою команду к победе на чемпионате мира. В тот год Росси забрал и «Золотой мяч», и «Золотую бутсу». Сам Паоло признавался, что в начале турнира у него были серьёзные психологические проблемы, которые привели к потере 5 кг веса. А что ему помогло? «Только доверие тренера и товарищей спасало меня. Мне делали электростимуляцию ног. И ещё помню, как повар каждый вечер в 22:30 приносил мне стакан молока и бриошь», — вспоминал Росси.



После чемпионата мира он закрепился в составе «Ювентуса», где феерил с Мишелем Платини и Збигневом Бонеком в атаке. С туринцами он завоевал Кубок обладателей кубков, Суперкубок Европы и Кубок европейских чемпионов. Однако в 29 лет он вновь получил тяжелую травму колена, от которой оправиться так и не смог. На свой третий чемпионат мира в 1986 году он поехал в качестве резервиста и на поле не вышел. Заканчивал карьеру в «Вероне», а последний гол забил «Наполи» на глазах Диего Марадоны.

Врачи назвали точную причину смерти Марадоны. Его похоронили рядом с родителями По факту смерти футболиста возбуждено уголовное дело — вот это поворот!

После карьеры Росси занимался бизнесом, академией в «Перудже», а также выступал экспертом на телевидении. О причинах смерти легендарного футболиста не сообщается. Ему было всего 64 года.