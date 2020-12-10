Скончался обладатель «Золотого мяча» Паоло Росси

На 65-м году ушел из жизни бывший итальянский нападающий, чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» 1982 года Паоло Росси. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным СМИ, причиной смерти стал рак лёгких.

В 1982 году в составе сборной Италии Росси завоевал титул чемпиона мира и стал лучшим бомбардиром турнира. На групповой стадии он оформил хет-трик в матче с Бразилией (3:2), а в финальной встрече забил гол в ворота ФРГ (3:1).

Также в 1982 году Росси получил «Золотой мяч» и был признан лучшим игроком Чемпионата мира. Итальянский футболист входит в список величайших игроков XX века по версии World Soccer.

Всего за сборную Италии Росси провел 48 матчей и забил 20 голов. Также он играл за «Ювентус», «Комо», «Виченцу», «Перуджу», «Милан» и «Верону». В составе «Ювентуса» Росси дважды становился чемпионом Италии, а также выигрывал Кубок Кубков и Кубок европейских чемпионов.