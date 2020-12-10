Скончался обладатель «Золотого мяча» Паоло Росси

На 65-м году ушел из жизни бывший итальянский нападающий, чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» 1982 года Паоло Росси. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
По данным СМИ, причиной смерти стал рак лёгких.
В 1982 году в составе сборной Италии Росси завоевал титул чемпиона мира и стал лучшим бомбардиром турнира. На групповой стадии он оформил хет-трик в матче с Бразилией (3:2), а в финальной встрече забил гол в ворота ФРГ (3:1).
Также в 1982 году Росси получил «Золотой мяч» и был признан лучшим игроком Чемпионата мира. Итальянский футболист входит в список величайших игроков XX века по версии World Soccer.
Всего за сборную Италии Росси провел 48 матчей и забил 20 голов. Также он играл за «Ювентус», «Комо», «Виченцу», «Перуджу», «Милан» и «Верону». В составе «Ювентуса» Росси дважды становился чемпионом Италии, а также выигрывал Кубок Кубков и Кубок европейских чемпионов.
- 10 декабря 2020
-
06:09
-
05:43
-
05:19
-
04:58
-
04:34
-
04:20
-
04:01
-
03:41
-
03:17
-
02:59
-
02:36
-
02:18
-
01:57
-
01:40
-
01:31
-
01:12
-
00:56
-
00:54
-
00:50
-
00:50
-
00:37
-
00:31
-
00:20
-
00:19
-
00:19
-
00:04
- 9 декабря 2020
-
23:55
-
23:35
-
23:25
-
23:21
-
22:52
-
22:50
-
22:34
-
22:25
-
22:15