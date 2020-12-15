В клубе Миранчука скандал! Капитан команды разругался с главным тренером

«Аталанту» потряхивает – итальянские СМИ писали, что Гасперини уже несколько раз подавал прошение об отставке, а также не раз высказывали предположения, что у тренера конфликт с капитаном клуба Папу Гомесом. И сегодня аргентинец всё подтвердил, выложив обращение к болельщикам в «сториз»: «Дорогие фанаты, я пишу здесь, потому что у меня нет возможности защитить себя и поговорить с вами. Когда я покину клуб, вы узнаете правду. Вы знаете, кто я. Люблю вас, ваш капитан».

Всё началось с матча против «Мидтъюлланда» в Лиге чемпионов: Гасперини попросил Гомеса придерживаться фланга, тот вспылил и сказал, что делать этого не будет. Тренер поменял аргентинца на Иличича в перерыве, и это ещё больше не понравилось капитану – как пишут итальянские СМИ, в раздевалке после матча Папу Гомес и Гасперини сначала долго разговаривали на повышенных тонах (=орали), а потом дело и якобы вовсе дошло до драки. Кто кого ударил и было ли это вообще – точно неизвестно, но Corriere dello Sport ссылается на аудио всего происходящего, а также пишет, что капитана поддержал Иличич.

Трансфер Миранчука ускорила депрессия у лидера «Аталанты». Иличич просто исчез Когда вернётся на поле – неизвестно.

Corriere di Bergamo на следующий день выпустила статью, что конфликт урегулирован, и, несмотря на замену в 250-м матче для Гомеса и накалённой атмосфере, было заключено перемирие – не без помощи президента клуба.



Но подтверждение своим инсайдам итальянцы увидели в составе на следующий матч с «Удинезе»: ни того, ни другого в заявке не было. Игра не состоялась, но тем не менее – убрать двух лидеров Гасперини просто так не мог. Против «Аякса» вышел только Гомес, а Иличич не сыграл. С «Фиорентиной» Йосипа тоже не было даже в заявке – позже Гасперини сказал, что игрок свалился с ангиной. Аргентинец в заявку попал, но на поле так и не вышел.



Журналисты атаковали Гасперини вопросами про лидеров на каждой пресс-конференции, но он отвечал уклончиво: «дал шанс остальным», «дал отдохнуть». Но у Sky Italia была другая информация: издание написало, что Гомес пропал из заявки не из-за усталости, а из-за конфликта.



После «Фиорентины» Гасперини наконец выдал:



«Мы провели девять игр в Серии А и шесть в Лиге чемпионов, и, я думаю, Гомес был единственным, кто сыграл во всех из них. В последнее время мы стали более уверенными в новой системе, поэтому мы пробуем другие альтернативы. Я считаю необходимым постоянно меняться и развиваться. Я всегда работал в клубах довольно долго, по крайней мере, обычно. Около пяти лет для тренера — это долгий срок, поэтому необходимо искать другие альтернативы.



Папу – важнейший игрок для нас за эти пять лет. Если он хочет уйти в январе, то это его выбор. Вы должны найти стимул для поиска новых целей, иначе вы остановитесь. Я не знаю, как это пережить. Я думаю о пользе для команды, хотя Гомес остается великим игроком. В этом году я не могу предложить ему ту свободную роль из-за его состояния и формы команды.



В основе всего лежит доверие и готовность выслушать. Я не знаю, как будет решена эта ситуация. Мне жаль, что в неё был втянут Йосип Иличич, хотя он не имел к этому никакого отношения».

Ситуация действительно не самая приятная: Папу, кажется, устал от системности и требовательности Гасперини, и, чувствуя свою незаменимость, позволил себе сказать это «нет» в игре с «Мидтъюлландом». Да, у них всё это время были прекрасные отношения – специалист в буквальном смысле сделал из Гомеса топ-игрока, лидера, главной частью работающего механизма той чудесной «Аталанты», которая в прошлом году взбудоражила футбольный мир своими идеями и успехами. Но в этом сезоне планка поднялась, нервы накалились, а неудачи стали восприниматься гораздо болезненнее.

Миранчук практически не играет в «Аталанте». Отъезд из России был ошибкой? Почему одному из главных российских футболистов пока не дают себя проявить.

Судя по сообщениям итальянских СМИ, уйти хотят оба: и Гасперини, подавший уже несколько заявлений об уходе, отодвинутых руководством, и Гомес, который открыто пошёл против тренера. Но клуб, вполне вероятно, хочет оставить и того, и другого: специалист – главный в налаженной, работающей системе, пусть и иногда дающей сбои; аргентинец – незаменимый лидер команды, который идеально вписывается в эту самую систему. Если же удержать обоих не получится, то в январе Папу окажется в новой команде.



И это, на самом деле, большая печаль для поклонников «Аталанты»: за всё это время он стал не только лидером, но и своеобразным символом клуба и города, получив в прошлом году титул почётного жителя. Летом Гомес отказался от жирного контракта, который ему предлагали арабы: после долгих раздумий он предпочёл общественную любовь деньгам.