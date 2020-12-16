Жозе Моуринью выдал сильный монолог на пресс-конференции. Сегодня матч с «Ливерпулем»

Англия дождалась. Сегодня – главный матч первого круга, где встретятся лидеры сезона. На удивление, это не «Манчестер Сити», в механизме которого явно что-то сломалось. Речь о «Тоттенхэме» и «Ливерпуле». Жозе Моуринью вывел лондонцев в лидеры, но плотность таблицы такова, что одно поражение может вышвырнуть команду за пределы первой четвёрки. «Ливерпуль» идёт вторым скорее вопреки всем обстоятельствам. Травмы, календарь, усталость и перелёты не мешают Юргену Клоппу оставаться в топе. Повреждения игроков – главная боль тренера. И когда журналисты устают спрашивать об этом у немца, приходится отвечать другим. Оригинальнее всех выступил именно Жозе накануне очного матча.

Моуринью нашел только одну серьёзную травму

Алисон, Тьяго, Фабиньо, ван Дейк, Александер-Арнольд, Гомес, Робертсон, Милнер, Шакири, Ламела, Окслейд-Чемберлейн, Кейта, Жота, Цимикас — не думайте, что это просто перечисление состава «Ливерпуля». Это лишь часть списка игроков команды Клоппа, которые за последние три месяца вылетали из-за повреждений. Всего британская пресса насчитала 17 травм. Пока букмекеры поднимали коэффициенты на победу «Ливерпуля» в чемпионате, Клопп искал решения. Длинная «скамейка» и хорошая академия этому способствовали. И уже можно точно сказать: тренер пока справляется. Несмотря на то что команда продолжит играть примерно каждые 50-60 часов, глобально на результатах это не отражается. В Лиге чемпионов уверенный выход в плей-офф, в чемпионате Англии команда делит первое место по набранным очкам. Ну а проигрыш «Арсеналу» в Суперкубке вряд ли стал катастрофой.



Возможно, единственный человек в мире, кто не видит никаких проблем в ливерпульских травмах, – Жозе Моуринью. На пресс-конференции у него спросили про состав соперника. И португалец почти в стиле Марсело Бьельсы стал его перечислять. По его мнению, всё не так уж и плохо.

– Я думаю, что Алисон не травмирован. Александер-Арнольд не травмирован. Матип… Я верю, что он появится на поле. Фабиньо не травмирован. Робертсон не травмирован. Хендерсон не травмирован. Вейналдум не травмирован. Салах не травмирован. Фирмино не травмирован. Мане не травмирован. Вай Дейк травмирован, и ван Дейк – это, конечно, очень хороший игрок. Но покажите мне список травм «Ливерпуля» и сравните его с их лучшим составом.



Я могу составить список из 10 травмированных в «Тоттенхэме». У нас сломались два парня в команде до 16 лет, ещё два – в команде до 21 года и ещё два – в команде до 23 лет. А ещё Ламела и Танганга. Вот и список из 10 травмированных. Но травмирован ли Льорис? Нет. Алдервейрелд травмирован? Нет. Дайер травмирован? Нет. Регилон? Нет. Гарри Кейн травмирован? Нет. Сон травмирован? Лукас Моура травмирован? Нет. Так где же травмы?



Повреждения – это нормально. Милнер травмирован? Ламела – тоже. У любого клуба время случаются травмы. У «Ливерпуля» есть большая потеря – это ван Дейк, – сказал португальский коуч.

Моуринью отчасти прав. У «Ливерпуля» травмированы в основном игроки ротации

Сейчас в лазарете среди незаменимых и правда только ван Дейк. Остальные железные игроки основы также периодически вылетают, однако к середине декабря почти все они в строю.



Точно не сыграют с «Тоттенхэмом» Тьяго, Милнер и Шакири. Первого трудно назвать игроком основы, так как он провёл всего два матча за «Ливерпуль». Милнер – больше история про ротацию, как и Шакири, который в принципе больше лечится, чем играет. Пожалуй, Джо Гомеса можно считать основным, но он не скоро вернётся в основу из-за сложной травмы. Остальные игроки, например, Окслейд-Чемберлейн, Кейта, Жота, Цимикас вернулись к тренировкам, хотя вряд ли ещё находятся в оптимальной форме.



Наверняка из-за сложного календаря «Ливерпуль» не обойдётся без новых травм, но Клоппу стоит рассчитывать, что это не выбьет игроков основы на полгода-год. А когда его футболист пропускает лишь неделю-две главный тренер, кажется, выдыхает.