Кто и зачем посадил футбольного гения за музыкальный инструмент?

Все думали, что Месси умеет играть на рояле. Но видео оказалось фейком

«Месси сыграл на рояле мелодию гимна Лиги чемпионов». Под таким заголовком три с половиной года назад по Сети разлетелось видео, на котором аргентинский нападающий мастерски играет на клавишном музыкальном инструменте. В действительности видео оказалось искусным фейком, а на рояле сыграл двойник Месси, который был привлечён компанией аdidas для рекламного ролика.

Месси повторил рекорд Пеле по голам! Черышев тоже поучаствовал в этом матче Аргентинец забил так, как не забивал уже более трёх лет.

Сотрудничество компании аdidas c Лионелем Месси

В сентябре 2017 года немецкая компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров решила выпустить ролик в преддверии группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/2018, в котором «Барселона» должна была дома сыграть с «Ювентусом». С Месси у аdidas был заключён многомиллионный контракт, который аргентинец позже продлил до конца карьеры.

По замыслу сценариста, звезда каталонцев должен был виртуозно исполнить гимн ЛЧ.

Многие на это повелись, поверив, что Месси действительно владеет игрой на рояле. Однако реальность была иной.

Двойник Месси и прекрасный монтаж

Секрет был раскрыт профессиональным пианистом Томасом Фошем, который заменил футболиста в рекламном ролике. Не обошлось и без качественной работы монтажёра.

«Однажды рекламное агентство, у которого была моя информация в своей базе данных, связалось со мной, потому что им нужен был пианист, но они больше ничего не сказали.

Позже они объяснили мне, что хотят, чтобы я играл гимн Лиги чемпионов, но я до самой последней минуты не знал, что буду дублёром Месси.

Сначала они сделали несколько снимков с ним на клавишах перед пианино, пока брили мне руку, чтобы скопировать татуировку, которая у него есть, а когда они закончили с ним, я надел его одежду и сыграл гимн Лиги чемпионов», — сказал Фош в интервью радиостанции RAC1.

Сам пианист после долгого съёмочного дня заявил, что играл гимн столько раз, что больше никогда не захочет его слушать.

На самом деле Месси не играет ни на одном музыкальном инструменте. А вот его друзья добиваются неплохих успехов в этой сфере деятельности. Например, экс-вратарь «Барселоны» Хосе Мануэль Пинто был главным «диджеем» в раздевалке сине-гранатовых, а после завершения карьеры стал музыкальным продюсером. Он уже взял премию Latin Grammy, а совсем недавно был номинирован на одну из главных американских наград — Billboard Music Award.