«Четыре месяца без футбола – непросто, но теперь всё позади». Интервью с «царём» Головиным

Александр Головин вернулся. Один из лидеров «Монако» не играл с 30 августа, получив травму во втором туре французского чемпионата. Изначально восстановление должно было занять месяц, но в итоге растянулось на четыре.

Когда наконец увидим Головина на поле? За девять месяцев он провёл всего три матча! Вы, наверное, и не вспомните последнее выступление Александра Головина за сборную России.

Возвращение Головина на поле долго откладывалось, но вот, наконец, в матче с «Лорьяном» россиянин вышел на поле. Вышел и забил обводящим ударом с линии штрафной через 10 секунд после выхода на поле, сделав счёт 2:1 в пользу «Монако». По итогу матча монегаски выиграли 5:2.

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«Царь вернулся!». Так «Монако» отпраздновал гол Головина.

После матча Головин ответил на вопросы «Чемпионата».



— Очень рад вернуться, — говорит Головин. — Тем более все сложилось так удачно. Получилось забить сразу после выхода на замену. Мы одержали важную победу в непростом матче. Поэтому, безусловно, эмоции суперпозитивные.

Потрясающее возвращение Головина! Россиянин забил через 10 секунд после выхода на поле Кроме того, Александр поучаствовал ещё в двух голах «Монако».

— Гол сразу после выхода на замену, лучшего возвращения не придумаешь. Изначально планировал бить по воротам?

— В принципе там была стандартная ситуация. Мы заработали угловой. Когда получил мяч, увидел, что есть возможность для удара. Пробил в дальний угол. Все получилось удачно.

— Насколько тяжело дались эти четыре месяца без футбола?

— Это непросто. Очень хотелось играть, выйти на поле, помочь команде. Но теперь все это позади, это придаёт дополнительные силы.

— Изначально восстановление от травмы должно было занять около месяца. Почему оно затянулось?

— Да, сначала прогнозы были более оптимистичные, но травма оказалась серьезнее, чем предполагалось. Плюс важно было вылечиться полностью, потому что нельзя было рисковать здоровьем, нужно было исключить даже минимальную возможность рецидива. Хотя играть очень хотелось. Следовал рекомендациям нашего медицинского штаба, все решения принимали врачи.

— Сейчас полностью восстановился?

— Абсолютно. Сейчас чувствую себя отлично, никаких проблем. Смысл был как раз в том, чтобы подготовиться на 100%, полностью восстановиться и набрать форму. Только после этого оказался в заявке на игру.

— Что сказали партнёры после игры?

— Все очень рады этой победе. Да, мы получили численное преимущество в начале второго тайма, но его ещё нужно было реализовать. Поэтому все друг друга поздравили. Будем готовиться к следующей игре.