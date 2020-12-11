Когда наконец увидим Головина на поле? За девять месяцев он провёл всего три матча!

Давно мы не видели на футбольном поле Александра Головина! В последний раз за сборную России 24-летний полузащитник сыграл более года назад – в ноябре 2019 года против Сан-Марино. Да и в «Монако» у полузащитника всего три матча за девять месяцев с марта 2020-го. Естественно, возникают вопросы, как у Головина дела во Франции и когда он вернётся в игру. Не завял ли наш цветочек из Калтана в городе казино и яркой ночной жизни?

50 млн за Жиркова! Самые дорогие российские игроки по сумме трансферов за карьеру Головин побьёт рекорд?

Головин живёт и работает за границей уже почти 2,5 года. Его вынесло во Францию волною успеха на ЧМ-2018, он установил рекорд для российских игроков на трансферном рынке. Никогда прежде нашего футболиста не покупали (и соответственно не продавали) за 30 млн евро. «Монако» сделал ЦСКА предложение, от которого невозможно отказаться. Впрочем, и сами монегаски руководствовались не благотворительными целями, а бизнес-планом, ведь 22-летний на тот момент полузащитник имел потенциал для роста и выхода на топ-уровень.



Увеличению трансферной стоимости Головина поспособствовало бы выступление в Лиге чемпионов, однако так сложилось, что Александр всего три раза сыграл за монегасков в этом турнире. В первый сезон россиянина «Монако» занял последнее место в группе, похожей на нынешнюю зенитовскую – с дортмундской «Боруссией», «Брюгге» и «Атлетико». Что любопытно, тоже с одним-единственным очком за шесть туров. После этого перепады в игре команды и постоянная смена тренеров приводили к тому, что «Монако» вообще оставался без еврокубков.



Тем не менее воспитанник ЦСКА держал уровень. В сезоне-2018/2019 Головин сыграл 35 матчей, в которых забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи. В сезоне-2019/2020 Александр стал автором трёх забитых мячей и четырёх «ассистов» в 30 играх. Статистика от InStat в определённой мере подтверждает, что российский полузащитник, несмотря на результаты «Монако», даже прогрессировал. Если в первом сезоне чемпионата Франции он совершал 74 ТТД при 76% успеха в среднем за 90 минут игры, то во втором – 81 ТТД при 78% успеха. Статус Головина в команде вырос, и вполне логично, что в июле тренер Роберт Морено в предсезонной встрече с «Серклем Брюгге» – своей заключительной игре перед неожиданной отставкой – вручил Александру капитанскую повязку.

Ещё ранее, весной 2020-го, «Монако» продлил контракт с Головиным. По действующему соглашению, игрок сборной России принадлежит монегаскам до конца июня 2024-го. «Чемпионат» сообщал, что в новом договоре нет пункта о размере отступных за Александра, а зарплата нашего легионера, по некоторым данным, возросла с 2,5 до 3,0 млн евро в год.

Прошлый чемпионат Франции был завершён досрочно, ещё в марте из-за пандемии коронавируса. По этой причине Головин, занявший, кстати, третье место в опросе L’Equipe за звание лучшего плеймейкера Лиги 1, оставался без игровой практики до середины августа, пока не стартовал новый сезон. Между тем, в летнее трансферное окно Александр находился в фокусе внимания топ-клубов Европы. Информацией об этом поделился агент российского полузащитника Олег Артёмов:



«Летом мы вели вялотекущие переговоры с «Барселоной» и «ПСЖ», – рассказывал Артёмов в интервью для «Чемпионата». – Англии пока не было. Скажу честно, это была такая информативная работа, без конкретики. Но определённое обсуждение было. Пока Саша в «Монако», но если будет хорошее предложение, кто его знает, чем всё закончится. Уверенно можно сказать, что Головин думает только о Европе. Ни о каком возвращении в Россию на данный момент не может быть и речи. У него будет хорошая европейская карьера».

«Общались по Головину с «Барсой» и «ПСЖ». Агент Артёмов подвёл итоги трансферного окна Рассказал, кто из наших может уехать в Европу, и почему не привёз Дракслера в «Зенит»

Очевидно, новый главный тренер «Монако» Нико Ковач тоже рассчитывал на Головина как на одного из ведущих игроков. В первом туре чемпионата Александр вышел в основе в матче с «Реймсом» и отметился голевой передачей. В следующей игре, 30 августа с «Метцем», российский полузащитник снова появился на поле с первых минут, но уже через четверть часа вынужден был попросить замену из-за травмы задней поверхности бедра.



Планировалось, что Головин залечит повреждение за четыре-пять недель, а в октябре вернётся на поле. Вот только восстановление затянулось – полузащитник начал тренироваться и вновь почувствовал дискомфорт. Ориентировочные сроки возвращения россиянина в общую группу монегасков сдвинулись на вторую половину ноября. Но в итоге Головин приступил к тренировкам с остальной командой лишь 3 декабря, опубликовав на своей странице в «Инстаграме» фотографию с первого занятия.

«Он на правильном пути, – прокомментировал Ковач состояние Головина. – Я недавно разговаривал с медицинским персоналом, и они посоветовали мне не торопиться возвращать его на поле. Травма Головина оказалась более серьёзной, чем предполагалось. В любом случае я его жду, потому что он на самом деле отличный игрок. Но пока команда показывает хорошие результаты, так что, возможно, будет правильным подождать ещё неделю или две, чтобы не рисковать».



В минувшее воскресенье Александр не был включён в заявку на матч с «Лиллем». По всей видимости, он сможет помочь «Монако» либо 12 декабря в игре с «Марселем» на выезде, либо 16-го с «Лансом» дома. Кроме того, до конца года монегаски сыграют ещё в гостях с «Дижоном» (20-го) и на своём поле с «Сент-Этьеном» (23-го).



Под руководством Ковача «Монако» после 13 туров чемпионата Франции занимает 5-е место. До зоны Лиги чемпионов – всего три очка. Команда по-прежнему недостаточно стабильна, но по сравнению с девятым местом предыдущего сезона и это прыжок вперёд.