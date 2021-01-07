В основе «Манчестер Сити» новый вратарь. Всё, что нужно знать об американце Стеффене

Обычно такие суперклубы, как «Манчестер Сити», предпочитают проверенных людей на роль запасного вратаря. Тренеру важно, чтобы сезон не улетел в трубу в случае серьезной травмы основного кипера.



Классический профайл такого вратаря выглядит примерно так: надежные и стабильные выступления за клуб-середняк (Асмир Бегович, Адам Богдан, Адриан) или десятки лет опыта (Вилли Кабальеро, Джанлуиджи Буффон). В последних сезонах «Ман Сити» как раз страховал прожженный ветеран – Клаудио Браво только за сборную отыграл 120 матчей.

Вопреки алгоритмам этим летом Пеп Гвардиола выбрал дублером Эдерсона 25-летнего ноунейма. До начала сезона-2020/21 про Закари Стеффена слышали только ярые любители Бундеслиги. У американца была возможность остаться в Германии, но в «Сити» решили, что такой экземпляр самим не помешает.



У Зака с самого начала шло все не совсем типично. Он провел детство в Пенсильвании и у него хорошо получалось играть в футбол, поэтому семья подтолкнула его к занятиям в секции. Но первые пару лет мальчуган не особо радовался этой идее: плакал перед тренировками в машине и выходил на поле только ради обещанного мороженого.



Родители не собирались растить из сына профессионала, но со временем Зак увлекся и начал выдавать потрясные выступления. Это привело к тому, что в 13 лет тинейджером заинтересовались тренеры юношеской сборной.

Зак Стеффен Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Все детство Закари ровнялся на легендарного для американцев Тима Ховарда. Поэтому когда появилась возможность уехать в Европу, 19-летний Стеффен особо не раздумывал. Плюс «Фрайбург» предложил совершенно незнакомый подход к тренировочному процессу – вратарь хотел шагнуть на новый уровень, чтобы отправиться на чемпионат мира U-20.

Стеффен добился задуманного и съездил на ЧМ первым номером, но так и не сыграл за главную команду «Фрайбурга» – только за дубль в четвертом по силе дивизионе Германии. «Получилось не совсем так, как я ожидал. Я терял страсть к футболу и не чувствовал себя счастливым», – признался футболист.



Зак испытывал трудности в бытовом плане, и это сильно отражалось на его настроении. «Он жил с игроками из академии, которые были на четыре года младше, и плохо говорил по-немецки», – объясняла мама игрока. Закари не хватало поддержки: в Штатах на каждой его игре присутствовал хотя бы один член семьи, в Германии же он лишился этого козыря.



Татуировка с надписью на немецком «Семья навсегда» посвящена по большей части маме Стефани. После ухода отца Зака она в одиночку растила сына и двух дочерей, пока не встретила Дерека Стеффена – порядочного джентльмена, который взял детей под опеку и подарил Закари еще двух братьев.



Зак носит фамилию отчима и всецело его уважает, но не забывает о корнях. Его биологический отец – темнокожий, Стефани и Дерек – белые. Когда вспыхнул конфликт из-за смерти Джорджа Флойда, Закари не остался в стороне: «Как такое может быть, что мы в зоне риска из-за того, что просто существуем?» Стеффен не ограничился лишь словами и основал фонд VoyceNow – глобальное сообщество атлетов и любителей спорта, которые выступают за равенство и справедливость.



Закари вернулся из Германии в США в 2016-м и постепенно снова начал получать удовольствие от игры. Прорывным получился сезон-2018: Стеффен так круто тащил «Коламбус Крю» (даже брал пенальти от Вильи), что получил награду лучшему вратарю года в MLS. Посреди сезона за вратарем приходил «Бристоль», но боссы «Коламбус Крю» дождались оффера посерьезнее. «Манчестер Сити» заплатил 7 миллионов евро – столько за американских вратарей еще не переводили.



Тим Ховард объяснил, зачем «МС» провернул это сделку: «Они всегда готовы платить за игроков с потенциалом, а Зак – настоящий бриллиант. Стеффен будет первым номером сборной в течение следующих 10 лет». Похоже, предсказания Ховарда сбудутся – Закари сыграл уже 19 матчей за национальную команду и даже примерил капитанскую повязку.



В «Сити» не сразу дали шанс талантливому киперу. Сначала Стеффена отправили на стажировку в «Фортуну» из Дюссельдорфа. На этот раз наученный горьким опытом Зак взял в Германию сестру Лекси. Хандры больше не было, поэтому вратарь полностью сконцентрировался на спортивных задачах. «Стеффен – отличный пример современного голкипера», – отметил спортивный директор Лутц Пфанненштиль. Словам этого дяди можно доверять: будучи игроком он сменил аж 25 клубов, а после завершения карьеры откопал для «Хоффенхайма» Роберто Фирмино.

Зак взял 24-й номер (как у Ховарда в «Эвертоне») и в дебютной игре против «Вердера» стал лучшим игроком матча. В сезоне-2019/20 Стеффен сыграл 17 матчей в Бундеслиге – могло накапать больше, но помешали проблемы с коленом. Без американца в воротах «Фортуна» не удержалась в элитном дивизионе. Спуск во вторую Бундеслигу не позволил клубу из Дюссельдорфа продлить аренду еще на сезон.

Зак Стеффен (с мячом) Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Все это время «Сити» отслеживал прогресс игрока. Зак постоянно держал связь с тренером вратарей «МС» Хавьером Манцисидором. Испанский спец остался доволен показателями Стеффена, поэтому клуб не стал никого подписывать на замену Клаудио Браво, у которого закончился контракт.

Закари дебютировал за «горожан» в кубковом матче против «Борнмута». Американец не запомнился крышесносящими сейвами, но точно зарядил 10 из 11 лонгболлов. Гвардиола любит, когда вратари удачно начинают атаки, поэтому отвесил пару комплиментов киперу после игры. Стеффен не задрал нос, а продолжил работу над собой.



Когда Эдерсона скосил коронавирус, Зак был готов. «Я чувствую, как вырос за время в «Сити», стал лучше в техническом плане», – не скрывает вратарь.

Стеффен уверенно дебютировал в АПЛ, Лиге чемпионов и мчит к победе в Кубке лиги. Пока это его главный турнир: после «Борнмута» Зака проверяли «Бернли», «Арсенал» и «МЮ».



В полуфинале против «Юнайтед» американец красиво потянул из девятки удар Бруну Фернандеша и как бы намекнул: возвращение Эдерсона будет непростым. Стеффен не просто сменщик, а претендент на место в основе, которому можно доверить не только кубковые игры.