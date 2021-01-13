В ЦСКА за физику отвечает доктор наук. Работал с Клоппом, Бэйлом и Суаресом

Мы привыкли видеть звёздных тренеров по физподготовке в РПЛ. Вспомните хотя бы Феликса Лидесму, который до «Зенита» с «Локомотивом» поработал в «Реале» и сборной Испании. Конечно, в первую очередь европейских спецов привлекают в Россию хорошей зарплатой или личными связями. ЦСКА не стал исключением и в октябре забрал к себе Райланда Морганса – он отвечал за физподготовку «Эвертона», «Ливерпуля», «Суонси», сборной Уэльса, с которой доходил до полуфинала Евро-2016, и Кот-д’Ивуара. И вообще считается одним из самых сильных британских футбольных теоретиков.

Чего Райланд Морганс добился за свою карьеру?

Гарет Бэйл и Райланд Морганс Фото: Stu Forster/Getty Images

У него не получилась даже относительно успешная футбольная карьера, которую он провел в низших лигах. Однако Райланд смекнул: единственный шанс пробиться наверх – получить топовое образование. Сейчас он не просто тренер и специалист в области фитнеса, но и доктор наук.



Хотя первая его работа – обычный преподаватель в Федерации футбола Уэльса. Он обучал молодых тренеров и мог остаться там навсегда, но случай изменил всё. Занятие посетил бывший защитник «Тоттенхэма» Дэвид Керслэйк, в 2005-м работавший тренером в «Нортгемптоне».



«Это была моя первая работа клубе, пусть и во второй лиге, – вспоминает Морганс в интервью BBC. – Сначала я был тренером, а затем решил специализироваться на физподготовке».



Дальше Керслэйка пригласили в «Ноттингем Форрест», а Райланд пошёл за ним. Но вскоре их пути разошлись: нынешнего тренера ЦСКА захантил «Фулхэм» сначала в штаб Роя Ходжсона, потом Марка Хьюза. Следующей определяющей ступенью стало приглашение в «Суонси», где тренер познакомился с Бренданом Роджерсом.



«Брендан – отличный тренер, – говорит Морганс в том же интервью. – Он хорошо разбирается в людях, управляет игроками, а ещё управляет их личностями – всем тем, чего вы не увидите на поле».



Вместе они пришли в «Ливерпуль», но ушли раздельно: Морганс зацепил 9 месяцев в команде с Клоппом.



«Я понимаю, почему Юрген добивается таких успехов. У него уникальные способности развивать единство на клубном уровне. Он делает всё это от сердца. И отлично умеет собрать всех – игроков, персонал, тренеров на одной доске».

После в карьере тренера были «Кардифф», «Кристал Пэлас», «Эвертон», сборная Уэльса и Кот-д’Ивуар. В интервью он также выделяет футболистов, с которыми ему было наиболее комфортно работать.



«Начну с игроков сборной Уэльса – Гарет Бэйл и Аарон Рэмси. Я бы также включил Джо Аллена и Эшли Уильямс в этот список. Затем есть такие люди, как Стивен Джеррард, Луис Суарес, Филиппо Коутиньо, Рахим Стерлинг, Джордан Хендерсон и Джеймс Милнер», — отметил Морганс. В 2020-м он завершил работу с африканской сборной, куда его пригласил Коло Туре. И решил поехать в Россию.

Виктор Гончаренко (слева) и Райланд Морганс (в центре) Фото: Денис Тырин, ЦСКА

Чем ещё занимается Райланд Морганс?

Помимо работы с игроками он большой спец в анализе данных.



«Речь про анализ и мониторинг данных с тренировок, а ещё сопоставление нагрузок. Затем идёт согласование этих данных со стратегией команды. Важно объединение информации с другими аспектами производительности – такими, как работа в спортзале, где футболисты подвергаются силовым и профилактическим упражнениям. Аналитика данных отвечает на вопросы: «Есть ли у нас игрок на определенной позиции? Достаточно ли он оправился от последнего матча?» – рассказывал он в прошлом году в интервью изданию Scisports.



Кстати, нового тренера ЦСКА можно найти «Твиттере», где он говорит о научных проблемах. Например, о влиянии генетического профиля юных футболистов и связи со скоростью и силой.