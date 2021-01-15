Бразилия с ним не пропускала. 10 фактов о новом защитнике «Локомотива» Пабло

«Локомотив» приобретает бразильского защитника «Бордо» Пабло Наcсименто. Сегодня 29-летний футболист должен пройти медосмотр в Барселоне и подписать контракт на 3,5 года. В нынешнем сезоне Пабло сыграл за «Бордо» в 13 матчах, забил по голу в чужие и свои ворота, а также получил пять жёлтых карточек. Собрали 10 интересных фактов о новичке московского «Локомотива».



1. Пабло – воспитанник бразильского клуба «Сеара», который является рекордсменом своего штата по количеству выигранных титулов чемпиона (45).



2. Пабло четырежды переходил из команды в команду бесплатно, в статусе свободного агента. Да и «Бордо» он летом 2015-го достался совсем недорого — за 2 млн евро.

3. В январе 2017 года Нассименто на правах аренды вернулся на родину, подписав годичный контракт с «Коринтианс». Удачно съездил — стал чемпионом Бразилии.



4. По информации французской газеты L’Equipe, летом 2018 года футболистом «Бордо» активно интересовался «Краснодар». «Быки» предлагали сначала 8 млн евро, а позже и 12, но оба предложения не устроили французский клуб.



5. У Пабло есть опыт игры за основную сборную Бразилии. В октябре и ноябре 2018 года он в паре с защитником «ПСЖ» Маркиньосом сыграл два товарищеских матча — против Саудовской Аравии и Камеруна. Примечательно, что с Пабло в обороне Бразилия ничего не пропустила — 2:0 и 1:0 соответственно.



6. В апреле 2019 года во время матча Лиги 1 между «Бордо» и «Марселем» новичку «Локомотива» локтем разбил нос Марио Балотелли. Арбитр этот момент не увидел, а по завершении матча Пабло заявил, что итальянец сломал ему нос умышленно. В той же игре, но уже в другом эпизоде бразильский защитник получил красную карточку, двинув Балотелли плечом.

7. В марте 2020 года в матче с «Ниццей» Пабло порвал крестообразные связки колена и восстанавливался полгода, просидев большую часть времени дома на самоизоляции.

8. Во всех турнирах за «Бордо» Пабло провёл 113 матчей, забил семь голов, отдал пять голевых передач. Один из мячей бразильский защитник забил в ворота «Монако» с Александром Головиным в составе.



9. За всю карьеру игрок получил 34 жёлтые и три красные карточки. До переезда в Европу Пабло ни разу не удаляли с поля.



10. По информации инсайдера Нобеля Арустамяна, «Локомотив» заплатит за Пабло 2,5 млн евро, хотя в декабре 2019 года немецкий портал Transfermarkt оценивал его стоимость в 10 млн евро.