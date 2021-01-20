Федун в секонд-хенде. Все легионеры, которых «Спартак» брал дешевле 1 млн евро

«Спартак» удивил очень недорогим по меркам российского топ-клуба трансфером Йоррита Хендрикса. Голландского полузащитника выкупили у ПСВ всего за 500 тыс. евро. Правда, Transfermarkt.ru указывает чуть более высокую цену: 700 тыс. евро. Как бы то ни было, приобретение «уценённых легионеров» на футбольном рынке – редкая история для Леонида Федуна. С тех пор как Федун в 2004 году стал официальным владельцем «Спартака», было не так много случаях, когда клуб платил за иностранца менее 1 млн евро или вообще брал свободных агентов. Вспоминаем, как сложились судьбы этих игроков в составе красно-белых.

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Душан Петкович

Центральный защитник появился в «Спартаке» в январе 2004-го. Серб переходил в качестве свободного агента, поскольку перед этим разорвал контракт с «Вольфсбургом». Немецкий клуб так хотел избавиться от Петковича, что даже заплатил ему неустойку в размере 500 тыс. евро. Душан задержался в «Спартаке» на год, хотя заключил трёхлетний договор. Сыграл всего 20 матчей в разных турнирах и забил три мяча. Запомнился, прежде всего, крутым голом «Сатурну» со штрафного. Ушёл Петкович из московского клуба свободным агентом в «Црвену Звезду».

Марсело Соса

В январе 2004 года новичком «Спартака» стал также уругвайский полузащитник. Соса переходил в московский клуб в статусе игрока национальной команды, за которую продолжал выступать и после ухода из «Данубио» (трансфер стоил красно-белым 750 тыс. евро). Тем не менее в России Марсело не смог проявить себя: принял участие всего в девяти встречах. Уже через полгода его отпустили свободным агентом в «Атлетико».

Удивительно, но в мадридской команде Соса сыграл больше, чем в «Спартаке» – 28 матчей. Возможно, хавбек прозвищу Утка задержался бы в Испании и дольше, если бы после одной из игр не ударил болельщика «Атлетико».

После этого Федун довольно долго не брал дешёвых или бесплатных легионеров, пока в январе 2010-го «Спартак» не подписал контракт с черногорским полузащитником. Дринчич был уже адаптированным к РПЛ игроком, многолетним лидером «Амкара». Николу подписали свободным агентом на четыре года. Но новичку не повезло: вскоре после перехода полузащитник получил осколочный перелом большой берцовой кости правой голени со смещением, выбыл на полгода. Дебютировал в «Спартаке» только в октябре. Сыграв всего семь раз, в январе 2011-го Дринчич ушёл за 1,6 млн евро в «Краснодар». По мнению Валерия Карпина, черногорец по менталитету не подходил большой команде.

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Родри

Следующий дешёвый иностранный новичок «Спартака» – центральный защитник «Эркулеса», за которого в марте 2011-го заплатили всего-то 400 тыс. евро. Тогдашний и нынешний спортивный директор клуба Дмитрий Попов, стремясь усилить линию обороны, остановился на кандидатуре воспитанника «Барселоны». Однако Серхио Родригес или просто Родри оказался игроком не совсем того уровня, который требовался красно-белым. Особой надёжностью испанец не отличался, сыграл за полтора года 28 матчей и забил один гол. В конце концов, его отпустили свободным агентом в «Райо Вальекано».

Жоао Карлос

Ещё один легионер, который переходил в «Спартак», будучи уже адаптированным к чемпионату России игроком. В августе 2013-го столичный клуб выкупил бразильца за 750 тыс. евро у «Анжи», где Жоао Карлос провёл 2,5 года. Уровень новичка был хорошо известен: достаточно приличный по меркам РПЛ центральный защитник, пусть и не звезда. Жоао Карлос задержался в «Спартаке» ещё на два года. Поучаствовал в 32 матчах, забил один мяч. То попадал в основу, то выпадал из неё. Уехал из Москвы бразилец свободным агентом, подписав контракт с «Васко да Гама».

Пожалуй, самый удачный трансфер «Спартака» из этой серии. В январе 2017-го московский клуб забрал нападающего из «Милана» свободным агентом. Правда, по словам Федуна, около 5 млн евро ушло на выплату комиссии агентам и подъёмных самому игроку. Да и зарплата по контракту, рассчитанному на 3,5 года, была у бразильца не хилой – 3 млн евро плюс бонусы. Поэтому на фоне остальных бесплатных/дешёвых новичков Луис Адриано оказался достаточно дорогим. Зато форвард помог выиграть команде чемпионство, а всего забил 25 голов в 79 матчах за «Спартак». Летом 2019-го бразилец был продан за 1 млн евро в «Палмейрас».

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Фэшн Сакала

Замбийского нападающего нашли в феврале 2017-го в клубе «Занако», который представляет столицу страны Лусаку. Брали Фэшна за 150 тыс. евро для фарм-клуба «Спартака», но с прицелом на первую команду в будущем. Сакала провёл в московском клубе полтора года, забил 10 голов в 35 матчах ФНЛ. После этого замбийца продали в «Остенде». Возможно, поторопились, так как в чемпионате Бельгии 23-летний Фэшн достаточно результативен: за последние полтора сезона забил 16 голов в 46 матчах, играя вингера или чистого фоврарда. Основе «Спартака» Сакала так и не пригодился, лишь пару раз попадал в заявку на матчи РПЛ.

В истории «Спартака» было два новичка – свободных агента по фамилии Петкович. Второй из них точно не принёс больше пользы, чем первый. В июле 2017-го московский клуб, искавший усиление на позицию правого защитника, подписал оставшегося без команды экс-игрока «Црвены Звезды». Серб заключил двухлетний контракт, сообщалось, что его зарплата составляла 700 тыс. евро в год. Но отыграл Марко только полтора сезона, выходил на поле в красно-белой футболке лишь 16 раз. По уровню откровенно не тянул. Уйдя из «Спартака», отдыхал год от футбола, а потом неожиданно всплыл в португальской «Тонделе».

В истории с Ерёменко руководители «Спартака» рискнули, и если бы были более терпеливы, скорее всего, получили бы свою награду. Полузащитник сборной Финляндии пропустил два года из-за дисквалификации за употребление кокаина, так что московский клуб в августе 2018-го подписал его свободным агентом. Креативных игроков в РПЛ уровня Романа – единицы, тем не менее он не успел набрать форму на сто процентов и раскрыться в «Спартаке». Сыграл за красно-белых только семь матчей, а потом ещё и травмировался. В январе ушёл свободным агентом. В «Ростове» мы уже увидели настоящего Ерёменко, который пригодился бы и красно-белым.

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Малькольм Баду

23-летний Баду, как и Сакала, поиграл только за фарм-клуб «Спартака», а в основу не пробился. Хотя когда москвичи подписывали универсала, способного сыграть, как в обороне, так и в полузащите, рассчитывали, что он составит конкуренцию игрокам первой команды. Трансфер Малькольма из «Вольфсбурга» в июле 2019-го стоил всего 75 тыс. евро. За полтора года немец с ганскими корнями сыграл 24 матча в ФНЛ и забил один гол. Семь раз попадал в заявку на игры «Спартака» в РПЛ. Около недели назад стороны достигли договорённости о расторжении контракта. Теперь Баду – свободный агент. Интересно, вернётся ли он в Бундеслигу?