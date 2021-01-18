«Пусть «Спартак» проводит по 20 матчей с «Зенитом». Чем грозит возможное сокращение РПЛ?

Похоже, реформы чемпионата России, как реакция на позорное выступление наших клубов в последних двух сезонах еврокубков, действительно не заставят себя ждать. Продолжает появляться информация о планируемых изменениях формата РПЛ. Как сообщил сегодня «Рейтинг букмекеров», лигу могут сократить с 16 до 12 клубов, при этом рассматриваются два варианта проведения турнира.

Согласно источнику, первый вариант предусматривает регулярный чемпионат в два круга и дальнейшее разделение команд на две группы. В первой группе будут определяться участники еврокубков, во второй – те, кто сохранит прописку в высшем дивизионе. При таком раскладе количество игровых дней увеличится с 30 до 32.

При другом варианте сначала также проводится регулярный чемпионат, но после этого будут составляться две сетки плей-офф. В первой окажутся восемь команд, которые определят чемпиона и участников еврокубков. Во вторую попадут аутсайдеры первенства и четыре лучшие команды из нижнего дивизиона. Они определят участников следующего розыгрыша РПЛ. В таком случае количество игровых дней, напротив, сократится.

Между тем, ранее президент РПЛ Сергей Прядкин говорил о возможном расширении лиги до 24 клубов с делением на две группы по 12 клубов.

«Две группы по 12 клубов». Как может поменяться чемпионат России Предлагались несколько вариантов изменения формата чемпионата России.

Чего хотят топ-клубы РПЛ

Несложно догадаться, что реакция на предложение о сокращении РПЛ до 12 команд со стороны ведущих клубов России и середняков-аутсайдеров диаметрально противоположная. Каждый смотрит на вопрос со своей колокольни. Например, руководители «Спартака» и «Зенита» хотят больше зарабатывать на топовых матчах, играть в более сильной лиге.

«Как показала последняя еврокубковая кампания российских клубов, РПЛ требуется реформа, – сказал владелец «Спартака» Леонид Федун. – Необходимо увеличить количество топовых матчей со спортивной точки зрения. Это поспособствует росту конкуренции и повысит зрительский интерес к нашему чемпионату. С выбором формата нужно быть аккуратными. Необходимо обсуждение нескольких вариантов». («Sport24»).

Представителя принципиального соперника поддерживает и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев:

«Да, мы поддерживаем подход об увеличении количества ключевых матчей в чемпионате, – прокомментировал позицию петербургского клуба Медведев. – Будем обсуждать это с другими клубами. Пока говорить об этом рано. Но то, что в РПЛ и РФС это дело поддерживают, – это очевидно. Будем работать». («Спорт-Экспресс»)

Пожалуй, наиболее привлекательно выглядит предложение выявлять чемпиона и участников еврокубков с помощью плей-офф. Самые популярные и финансово успешные лиги применяют эту систему – НБА, НХЛ, Лига чемпионов. Да и для болельщиков интереснее, когда лучшая команда страны определяется не за пять туров до конца, а в последнем матче сезона благодаря победе над сильнейшим из конкурентов.

Трёх судей выкинули из РПЛ. Что они натворили? Среди тех, кто их заменит, есть победитель Евро-2006 в составе юношеской сборной России.

Чего хотят остальные клубы РПЛ

Как минимум для пяти-шести клубов РПЛ сокращение лиги означает высокую угрозу вылета, что может негативно отразиться на финансировании. Руководители «Уфы», «Рубина» и «Урала» категорически против формата с двенадцатью командами. Правда, некоторые их аргументы кажутся скорее эмоциональными, нежели логичными.

«Я предлагаю дальше пойти: давайте сократим чемпионат до двух команд – съязвил председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов, рассуждая о сокращении РПЛ в интервью для «Чемпионата». – Пусть «Зенит» со «Спартаком» выдают суперсерию из 20 матчей каждый год. Болельщики Москвы и Питера будут очень довольны. А если серьёзно, то футбол в стране рождается не только в Москве и Питере. Посмотрите, сколько замечательных игроков вышло из российской глубинки. Нашу лигу не сокращать надо, а увеличивать.

Если увеличим до 18 команд, тогда игра будет более зрелищной. Люди не будут бояться туда свалиться, будут играть, думая о болельщиках. Считаю формат 12 клубов убийственным для нашего футбола. Мы просто убьём футбол в регионах. Наверное, коммерчески кому-то это выгодно. Но одной коммерцией жить тоже нельзя».

Мысль о том, что при 18 клубах наши команды начнут показывать более зрелищный футбол из-за отсутствия давления, довольно спорная. Мы через это уже проходили. Когда образовалось болото из команд без реальной спортивной мотивации, увеличилось количество «странных» матчей. Но никак не красота игры. Ставка на атакующий, притягивающий болельщиков на трибуны футбол должна быть частью философии клуба вне зависимости от сиюминутных результатов.

«В одно время мы про это говорили, – признался в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов. – Может, на тот момент это было актуально. Сейчас мне кажется, что нет. Я против этого. Что это нам даёт? Какие преимущества? А если я внесу предложение сделать четыре команды? Что дальше? Я же должен объяснить, что это даёт. Потому что я проснулся, и захотелось оставить четыре команды? Мнение должно быть аргументированным и убедительным. Убедите всех 16 участников, что решение правильное».

РФС должен снова поменять лимит на легионеров. Иначе мы продолжим позориться в Европе! Сергей Семак и ведущие клубы РПЛ правы. Поражение «Динамо» лишний раз это доказало.

К сожалению, очевидно, что всех участников чемпионата убедить невозможно, поскольку у каждого свои цели и мотивация. Задача руководителей РФС и РПЛ понять: что лучше для российского футбола в целом, а не конкретно для «Спартака» с «Зенитом» или «Рубина» с «Уфой». Разумеется, главная цель – повысить уровень чемпионата, чтобы наших не били в Европе все кому не лень и чтобы молодые российские игроки росли в конкурентной среде.

«Я пока не понимаю, откуда эта волна вообще пошла, – удивился новости президент «Урала» Григорий Иванов. – Кто её гонит? Кто инициатор-то? Но если это действительно так, то это ужас какой-то. Мы же убьём весь региональный футбол! Я не шучу – убьём! Одна Москва будет играть друг с другом. И что? «Спартак», ЦСКА никогда не приедут в регионы? Ну это как?! Зачем мы изобретаем велосипед? Для чего нужны очередные непонятные реформы?..

Вы посмотрите на матчи «Урала» против лидеров. Нас «Спартак» что – 10:0 обыграл?! Нет! Мы только «Зениту» крупно уступили – 1:5. А дома, кстати, с Питером вничью сыграли – 1:1. И «Спартак» нас не смог победить (2:2), и у ЦСКА мы очки отобрали (2:2). Почему же нас тогда хотят списать со счетов?! «Краснодар» мы обыграли.

Пропасти какой-то между Москвой и регионами я что-то не вижу. И «Урал», и другие клубы способны дать бой лидерам. «Барселона» тоже в Лиге чемпионов проиграла – 2:8. И теперь надо всю испанскую лигу реформировать? Бред какой-то, ей-богу. Я бы ещё понял, если бы гранды всех выносили в одну кассу. Но нет же. А вспомните прошлый сезон? Итоговую турнирную таблицу. «Спартак» набрал всего на четыре очка больше нас. Мы же почти рядом были в таблице!».

Фраза Григория Викторовича «одна Москва будет играть друг с другом» несколько приукрашивает действительность. Даже если «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» все вместе продолжат выступать в РПЛ, столичные клубы займут всего треть от общей квоты. Ещё восемь команд представят другие города. «Химки» – это всё-таки Подмосковье, да и сами химчане при новом формате окажутся под угрозой вылета наряду с «Уралом». В АПЛ, к примеру, треть клубов лиги из Лондона. Ещё по две команды имеют Манчестер с Ливерпулем, а на остальных – 10 мест. И ничего, живут и играют.

Если в Екатеринбурге знают, как сделать крепкую команду, которая может сесть на колесо «Спартаку», то и переживать не о чем. Нужно всего лишь попасть в десятку, чтобы не вылететь в ФНЛ. Задача РПЛ не допускать появления в лиге проблемных клубов. Каждый год есть кто-то, кто думает не о футбольно-экономическом развитии, а о долгах. Вы представляете сегодняшний «Тамбов», играющий красиво при 18 командах?

А какова позиция РФС?

Александр Дюков месяц назад комментировал тему расширения РПЛ на итоговом заседании попечительского совета Российского футбольного союза. Вот что сказал президент РФС:

«Рассматривалось несколько форматов проведения РПЛ. Почти все новые форматы направлены на увеличение количества матчей с большей интенсивностью. Форматов много, перечислять все не буду, но любой из них – шаг вперёд для повышения уровня интенсивности нашего футбола… Есть ли шанс, что какие-то реформы, например, сокращение или увеличение команд в РПЛ, примут до начала следующего сезона? Внутри лиги ведётся обсуждение разных форматов, возможно, они выйдут с инициативой изменить формат. Мы ждём предложений именно от клубов, они тратят деньги и инициатива должна идти от них. Они заинтересованы в спортивных результатах и коммерческих успехах».

Тем не менее и сам РФС должен спровоцировать какое-то движение от клубов. Продавливать оптимальный формат чемпионата, смену лимита на легионеров. Рейтинг нашего футбола надо спасать.