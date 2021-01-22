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Тест на знание зимнего футбола: снежное дерби РПЛ, боксинг-дэй, экипировка

«Чемпионат»
Что ты знаешь о зимнем футболе? Тест
Вопросы не только для тех, кто болеет (в хорошем смысле слова!), но и сам играет.
Футбол / Любители 0

Зима – традиционно сложное время для футбольных болельщиков. Официальных матчей минимум, большинство лиг – на паузе. Межсезонье. Где страсти кипят круглогодично и не остывают даже в лютый мороз, так это у любителей. Эти гоняют 12 месяцев в году! А что вы знаете о «зимнем» футболе – в историческом и практическом смысле? Сейчас проверим.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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