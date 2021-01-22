Топ-клуб Италии подписал игрока с улицы! Как такое возможно?

На днях римский «Лацио» представил в качестве нового игрока 17-летнего ивуарийца Ларрсона Кулибали, который никогда не играл в профессиональный футбол. Представители «орлов» взяли его с улицы после просмотра нескольких игр с его участием.

Как такое могло произойти?

Здесь надо отдать должное менеджеру молодёжного сектора римского «Лацио» Мауро Бьянкесси, который нашёл Кулибали на улицах Рима. Ивуариец приехал в столицу Италии, рассчитывая найти работу, а в итоге попал в топовый итальянский клуб. Его трансфер лично одобрил президент «Лацио» Клаудио Лотито, а сам Бьянкесси объяснил, почему решил дать шанс молодому таланту из Африки.

«Он впервые в жизни коснулся футбольного мяча несколько месяцев назад, но мы обнаружили большой талант. Он много страдал в жизни в регионе, откуда он родом, а затем приехал в Рим совсем один. Я встретил его случайно. Мой хороший друг, социальный работник, попросил прийти и взглянуть на этого парня. Кулибали должен выучить язык и адаптироваться в обществе, но мы решили зарегистрировать его в команде. 28 декабря он присоединился к «Лацио», получив итальянский паспорт», — сказал Бьянкесси.

О нём практически ничего неизвестно, за исключением имени, фамилии, возраста и национальности. Непонятно даже на какой позиции выступает ивуариец. Трансфер Кулибали в «Лацио» можно сравнить с сюжетом фильма «Гол!», где мексиканец Сантьяго Муньес с улиц Лос-Анджелеса был взят в «Ньюкасл Юнайтед».

Однако рассчитывать на дебют Кулибали в первой команде сейчас не стоит. Сначала он присоединится к команде «Лацио» до 18 лет, которую тренирует легенда клуба Томмазо Рокки.