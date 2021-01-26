Самая мощная пара защитников в АПЛ. Просто монстры!

С такой обороной можно и нужно бороться за титул. И, может быть, даже не за один.

«Манчестер Сити» одержал шестую победу подряд в АПЛ и сократил отставание от первого места до двух очков (при этом у Гвардиолы ещё есть матч в запасе) — очевидно, что Пеп снова в игре. Такой прогресс в первую очередь обусловлен резким скачком оборонительных показателей — в последних 11 матчах лиги «Манчестер Сити» пропустил всего два гола, а суммарно в 18 играх набрал наименьшее количество допущенных моментов у своих ворот среди всех команд АПЛ (13.72 xGA).

Причём если в старте выходила связка Диаш — Стоунз, то ворота «Манчестер Сити» оставались сухими в 9 случаях из 10. Единственный пропущенный гол — от Хадсона-Одои при счёте 3:0 в матче с «Челси». Бывший футболист клуба Тревор Синклер в эфире шоу TalkSport Breakfast даже сравнил пару защитников с Фердинандом и Видичем времён лучших их выступлений за «МЮ». И отдельно похвалил Стоунза: «У него были трудные времена, он выпал из состава сборной, сидел в запасе «Сити», но сейчас он показывает выдающийся футбол».

В прошлом сезоне оборонительные проблемы «Сити» в основном связывали с травмой Эмерика Лапорта - Гвардиола на продолжительный срок потерял пасующего левоногого центрального защитника, и тренеру пришлось пробовать разные сочетания вплоть до использования 35-летнего Фернандиньо в центре обороны. И даже когда Лапорт вернулся, было очевидно, что француз далёк от оптимальной формы. Из Лиги чемпионов «Сити» вылетел с сочетанием Гарсия — Лапорт (до выхода Мареза и изменения схемы в игре с «Лионом» роль третьего центрдефа выполнял Фернандиньо), а Джон Стоунз грустно смотрел на всё это со скамейки запасных.

Джон Стоунс Фото: Michael Regan/Getty Images

Летом 68 млн евро были потрачены на Рубена Диаша из «Бенфики» — мощный португалец с отличным пасом сразу же забронировал место в стартовом составе, а вот на поиск идеального партнёра ушло некоторое время. Лапорт и Аке (которого изначально брали для ротации) провели несколько не самых удачных матчей, поэтому в игре с «Бернли» свой шанс получил Стоунз. После трёх сухих матчей подряд (в том числе против «МЮ») Гвардиола понял — это именно то, что сейчас нужно «Сити».

В декабре тренер «Сити» отметил прогресс Стоунза: «Он отлично знаком со всеми нашими требованиями и знает, что надо делать на поле. К сожалению, в прошлые годы он часто сталкивался с проблемами, но теперь всё изменилось. Джон отлично проявляет себя и при игре без мяча. Мы очень довольны им».

В 2016 году «Сити» заплатил за молодую звезду «Эвертона» 55,6 млн евро. В первом сезоне Стоунза часто критиковали за ошибки — сказывалась неуверенность в собственных действиях (это важный момент, на котором стоит заострить внимание чуть позже) и в целом адаптационный период самого Гвардиолы (третье место в АПЛ). Но в начале кампании-2017/2018 Стоунз набрал отличную форму — «Манчестер Сити» с ним выиграл 10 матчей из 11, с огромным отрывом шёл на первом месте и на дистанции добил это дело до 100 очков и чемпионства. Только вот Стоунз сломался в ноябре и потерял место в стартовом составе — впрочем, у «Манчестер Сити» был великолепный Венсан Компани, и потерю молодого защитника Гвардиола пережил без особых проблем.

Далее Стоунз скатал на ЧМ-2018, где выходил в старте во всех матчах сборной Англии (и даже отгрузил дубль Панаме на групповом этапе), но в «Манчестер Сити» на финальной стадии рубки с «Ливерпулем» оказался в тени Компани и Лапорта. Они просто были сильнее на тот момент. А в следующем сезоне Стоунз уже проигрывал конкуренцию даже Фернандиньо с Гарсией.

Гвардиола в декабре, отмечая прогресс Стоунза, сказал, что у защитника были личные проблемы, которые надолго вывели его из психологического равновесия. По сообщениям инсайдеров The Athletic, любая ошибка на поле негативно сказывалась на состоянии Стоунза. Есть даже конкретика — в 2019 году The Sun мусолил тему расставания Джона с бывшей девушкой. Судя по словам Гвардиолы, все проблемы Стоунза уже позади: «Теперь мы видим его более счастливым и сильным, потому что он в хорошей форме и не травмируется каждые две или три недели, как это было раньше».

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Поэтому нельзя сказать, что Стоунз в один момент разучился играть в футбол, а сейчас вдруг вспомнил, что надо делать на поле. Он всё ещё хорош с мячом в ногах, быстр, но сейчас в его действиях прослеживается уверенность в себе, которую подкрепляет такой партнёр, как Рубен Диаш. Это как раз то, чего не хватало Стоунзу на протяжении долгого времени.

Два гола в ворота «Кристал Пэлас» и попадание в шорт-лист лучших игроков декабря АПЛ — ренессанс Стоунза состоялся. А Гвардиола определённо счастлив — сразу два созидательных центральных защитника находятся в бешеной форме и определяют оборонительный баланс команды.

Диаш и Стоунз отлично пасуют — в системе Гвардиолы вообще нет места тем, у кого имеются проблемы с пасом. И это касается даже вратарей. Стоунз и Диаш находятся в топ-10 лиги по точности передач с продвижением:

В оборонительном плане Диаш и Стоунз дополняют друг друга — физически мощный португалец действует в агрессивном стиле и хорошо просчитывает моменты для оказания давления на соперника, а Стоунз отвечает за подстраховку и за эпизоды, где от него требуется чтение игры. Из футбола Стоунза исчезла непредсказуемость «заложенной бомбы» в духе Виктора Васина, и сразу же на передний план вышли лучшие качества Джона.

В индивидуальном плане оба уже выдали серию блестящих поединков — Стоунз, например, не испытал никаких проблем в борьбе с любителями британской классики из «Бёрнли», выиграв все воздушные дуэли у Криса Вуда (задача не из лёгких, прямо скажем). Диаш наглухо закрыл штрафную Эдерсона в матче с «МЮ» (0:0), набрав лучшие цифры по выносам и заблокированным ударам. Ну а то, как Стоунз казнил «Кристал Пэлас» на атакующих стандартах, уже упоминалось.

Ещё один момент, раскрывающий потенциал этой связки, — общее изменение структуры «Манчестер Сити», которым в последние месяцы занимается Гвардиола. Подробнее об этом можно прочитать в отдельном материале, но выделим момент, отражающий важность нахождения Диаша и Стоунза на поле. «Манчестер Сити» стал действовать шире и при этом регулярно заполняет свободные участки поля благодаря большой вариативности полузащитников и игроков атакующей линии. Ложные «девятки», ложные фулбэки, Гюндоган в роли короля второго темпа — соперникам тяжело контролировать все перемещения футболистов «Сити» (привет «Челси»), а Диаш и Стоунз отправляют мяч как по привычным каналам во фланги, так и в пространства между линиями быстрыми вертикальными передачами.

Для полного понимания, насколько мощно смотрится оборона «Сити» с новой связкой, достаточно взглянуть на статистику допущенных моментов на дистанции, точка отсчёта которой начинается после поражения от «Тоттенхэма» (0:2). Как раз после этой игры в состав ворвался Стоунз. За 10 матчей «Сити» допустил у своих ворот 3.82 xGA — у идущего вторым на этом отрезке «Лестера» 9.24 xGA. Гигантская пропасть.

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Наконец, не самый очевидный апгрейд, заметно упрощающий жизнь Стоунзу и Диашу — исчезновение Бенжамена Менди из стартового состава. Гвардиола безмерно любит француза за его умение подключаться к атакам и создавать ширину, но вот вспоминаешь, как в декабре 2019-го Менди отлетал, словно мячик, от Адама Траоре, и сразу отпадают вопросы, почему правоногий Канселу и уже забытый Зинченко являются более приоритетным выбором на позицию левого защитника.

В условиях новой структуры «Сити» Диаш и Стоунз чувствуют себя комфортно — внутреннее спокойствие и «химия», которая возникла между защитниками, позволяют им максимально использовать свои лучшие качества. Со времён Компани у «Сити» не было такой надёжной игры сзади, и это может стать мощным подспорьем в борьбе за чемпионство.