В детстве мыл туалеты, а теперь получает 15 млн в год. История звезды «Сити» Стерлинга

«Иногда мне пишут в соцсетях: «Рахим, тебя не смущают зарплаты футболистов?» И тогда я сам себе задаю этот вопрос, а действительно, смущают ли меня зарплаты футболистов? А потом я вспоминаю: все эти часы тренировок, все эти пропущенные тусовки, где танцевала девочка, которая мне нравилась. Все эти ограничения. Вся эта боль, ненависть, злость. Я не могу говорить за других футболистов, но, думаю, что я достоин того, что сейчас получаю».
Рахим Стерлинг не любит говорить о детстве. Его взгляд тускнеет, а улыбка пропадает, когда журналисты спрашивают о прошлом. Коротко: он прошёл через ад, чтобы стать звездой. Однажды он пообещал бабушке, которая посвятила его воспитанию много лет, что сделает их жизнь лучше.
И свое обещание выполнил – выбился из состояния нищеты до статуса одного из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ (по контракту с «Сити» до 2023-го он получает 15 млн евро в год). Так он отблагодарил бабушку.
Отца Стерлинга убили, когда ему было два года. Мама почти не занималась им – она всегда работала, чтобы обеспечить всем необходимым
В одном из своих интервью Стерлинг признавался: до определённого момента, когда его ещё не позвали в взрослую сборную Англии, он задумывался, за кого играть. Был вариант с Ямайкой – она звала его во взрослую команду, когда Стерлингу было всего 16. Второй вариант – с Англией – всегда был приоритетом для него.
Что связывает Стерлинга с Ямайкой? Зло и события, которые он толком и не помнит. Когда ему было два, отца убили в перестрелке. Он жил и рос в районе, куда стекались беженцы со всей Африки. Гетто, наркотики, преступность – все это окружало молодых людей, которые были там.
Стерлингу повезло. Когда ему исполнилось пять, его матери пришло приглашение на работу в Англии. И она сразу же переехала туда, перевезя с собой всю семью. Тогда же она вплотную занялась работой, которая требовала дополнительного образования. Так что всё её время съедали посторонние дела – на семью она практически не отвлекалась.
Воспитанием Стерлинга и других детей семьи занялась бабушка. Она водила каждый день их в школу, делала со всеми уроки. За пару лет Стерлинг пристрастился к футболу, играя в него на улице. Когда ему было семь, бабушка отвела его в школьную секцию.
«Самое яркое воспоминание из детства – мы с бабушкой идём на «Уэмбли». Нет, ни на какой-то матч. А просто посмотреть, что и как. Это реально тот самый момент, который я запомню на всю жизнь. Тогда я сказал ей, что однажды сыграю на этом стадионе».
У Стерлинга изначально было всё: талант, превосходство над другими детьми из детских школ. Но ситуацию ухудшало общение с подростками-детьми мигрантов. Из-за этого он прогуливал школу и пропускал тренировки.
В интервью для The Independent Стерлинг вспоминал:
«Я был сложным подростком. Я любил футбол, но мне нравилось тусоваться с друзьями. Помню, мой учитель физкультуры попросил меня остаться как-то после урока. Я послушал его, ни о чем не подозревая. Он спрашивал меня про мои успехи на поле, на тренировках. Я говорил, рассказывал про голы. А потом он перебил меня: «Слушай, Рахим, я всё знаю о тебе. Тебе по силам стать одним из сильнейших игроков Премьер-лиги. Но сейчас ты ближе к пути, который ведёт в никуда. Ты должен определиться».
Стерлинг рассказывал, что это были чуть ли не ключевые слова в его карьере.
У Стерлинга была очень душевная колонка для The Players Tribune. Важные фразы оттуда:
- «Я почти не видел маму. Она всё время работала. Всё время! Ночью она убиралась в гостинице, с утра мыла туалеты в каких-то кафе. Днем училась и работала ещё где-то. Я помогал ей, иногда ходил и убирался тоже. Это мелочь, но я пытался хоть как-то разгрузить её. Представляете, мелкий пацан, но уже моет туалеты ради денег. Я просто хотел помочь маме».
- «Возможно, переезд из Ямайки сказался на мне. Я был закрытым. Не разговаривал ни с кем. Первое время у меня практически не было друзей. Ненавидел автобус, который забирал нас, детей, и отвозил в школу каждое утро. Все дети сидели компаниями, а я смотрел в окно и молчал. Однажды я подумал: «Эй, какого фига? Со мной всё в порядке. Я не сумасшедший, просто люблю молчать». Но я потом постепенно заобщался с другими ребятами».
- «Я уже не помню, сколько мне было, когда со мной связались скауты «Арсенала». Это же самый большой клуб Лондона. Что я делал? Правильно, бегал по району и хвастался: «Эй, я скоро буду играть за «Арсенал». Моя мама – мой герой. Она остановила меня. Сказала: «Эй, послушай, я не думаю, что тебе нужно идти в «Арсенал». Я спросил, почему. Она коротко ответила: «Таких, как ты, там сотни. Ты должен всегда оставаться уникальным. Так я оказался в «КПР». Помните, да, моя мама всегда работала. До «Хитроу» буквально каждый день меня возила сестра. Это другой уровень жизни, там много жёстких иностранцев. Они общались со мной по-другому. Я вырос после этого перехода».
- «Я хорошо помню, как меня позвали в «Ливерпуль». Я уже играл за молодёжную сборную Англии. И тут звонок – меня зовут клуб, до которого ехать три часа на поезде. Я жил возле «Уэмбли», это не самый лучший район: много мигрантов, преступников, были убийства. Я помню, как сказал семье, что хочу уйти. Всё, теперь наступал тот этап жизни, к которому они меня так готовили».
• «Однажды мы ехали на игру юношеской сборной на «Уэмбли». Ехали по району, где я жил. Про себя я думал: «Так, это парковка, где мы катались на роликах. Это улица, по которой мы бегали. Это дом, где живёт мой друг. Я прошёл через это. Благодаря футболу я выбрался буквально из ничего».
У Стерлинга есть памятные тату. Одна – в честь убитого отца
У Стерлинга 15 татуировок (данные на 2020 год). Он говорит, что на этом не собирается останавливаться. У каждой тату есть своё значение. Некоторые связаны с его прошлым.
- Есть птицы, летающие вокруг слова «Семья».
- На верхней части предплечья набиты три буквы – KGN. В честь Кингстона, города, где он родился.
- На левой руке набит мальчик на фоне «Уэмбли». Это сам Стерлинг, который с детства мечтал сыграть на этом стадионе.
- На правой ноге он набил автомат, за что его особенно критиковали. Люси Коуп, глава общества Mothers Againt Guns («Мамы против пушек»), чей сын был застрелен в 2012-м в перестрелке, призвала ФА исключить Стерлинга из сборной:«Мы требуем, чтобы он свёл тату или закрыл её другой. Если он откажется, мы требуем его исключения из сборной. Он должен быть образцом для подражания, но он предпочитает оружие».
Стерлинг оправдывался: «Нет, я ненавижу оружие. Насилие приносит огромное зло. Но это тату я сделал в честь папы, которого застрелили, когда мне было два года».
Ещё слова Стерлинга о прошлом и о тату, которые он сказал в интервью The Sun: «Я набил некоторые тату, чтобы навсегда запомнить, через какое суровое детство я прошёл. Нет, конечно, это не все сложности, которые были в моей жизни. Но это не значит, что я посвящу каждой отдельную татуировку. Эскизы для некоторых будут ужасными – я не хочу портить ими своё тело».
- 23 января 2021
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