В детстве мыл туалеты, а теперь получает 15 млн в год. История звезды «Сити» Стерлинга

«Иногда мне пишут в соцсетях: «Рахим, тебя не смущают зарплаты футболистов?» И тогда я сам себе задаю этот вопрос, а действительно, смущают ли меня зарплаты футболистов? А потом я вспоминаю: все эти часы тренировок, все эти пропущенные тусовки, где танцевала девочка, которая мне нравилась. Все эти ограничения. Вся эта боль, ненависть, злость. Я не могу говорить за других футболистов, но, думаю, что я достоин того, что сейчас получаю».



Рахим Стерлинг не любит говорить о детстве. Его взгляд тускнеет, а улыбка пропадает, когда журналисты спрашивают о прошлом. Коротко: он прошёл через ад, чтобы стать звездой. Однажды он пообещал бабушке, которая посвятила его воспитанию много лет, что сделает их жизнь лучше.



И свое обещание выполнил – выбился из состояния нищеты до статуса одного из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ (по контракту с «Сити» до 2023-го он получает 15 млн евро в год). Так он отблагодарил бабушку.

Отца Стерлинга убили, когда ему было два года. Мама почти не занималась им – она всегда работала, чтобы обеспечить всем необходимым

В одном из своих интервью Стерлинг признавался: до определённого момента, когда его ещё не позвали в взрослую сборную Англии, он задумывался, за кого играть. Был вариант с Ямайкой – она звала его во взрослую команду, когда Стерлингу было всего 16. Второй вариант – с Англией – всегда был приоритетом для него.



Что связывает Стерлинга с Ямайкой? Зло и события, которые он толком и не помнит. Когда ему было два, отца убили в перестрелке. Он жил и рос в районе, куда стекались беженцы со всей Африки. Гетто, наркотики, преступность – все это окружало молодых людей, которые были там.



Стерлингу повезло. Когда ему исполнилось пять, его матери пришло приглашение на работу в Англии. И она сразу же переехала туда, перевезя с собой всю семью. Тогда же она вплотную занялась работой, которая требовала дополнительного образования. Так что всё её время съедали посторонние дела – на семью она практически не отвлекалась.



Воспитанием Стерлинга и других детей семьи занялась бабушка. Она водила каждый день их в школу, делала со всеми уроки. За пару лет Стерлинг пристрастился к футболу, играя в него на улице. Когда ему было семь, бабушка отвела его в школьную секцию.

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«Самое яркое воспоминание из детства – мы с бабушкой идём на «Уэмбли». Нет, ни на какой-то матч. А просто посмотреть, что и как. Это реально тот самый момент, который я запомню на всю жизнь. Тогда я сказал ей, что однажды сыграю на этом стадионе».



У Стерлинга изначально было всё: талант, превосходство над другими детьми из детских школ. Но ситуацию ухудшало общение с подростками-детьми мигрантов. Из-за этого он прогуливал школу и пропускал тренировки.



В интервью для The Independent Стерлинг вспоминал:



«Я был сложным подростком. Я любил футбол, но мне нравилось тусоваться с друзьями. Помню, мой учитель физкультуры попросил меня остаться как-то после урока. Я послушал его, ни о чем не подозревая. Он спрашивал меня про мои успехи на поле, на тренировках. Я говорил, рассказывал про голы. А потом он перебил меня: «Слушай, Рахим, я всё знаю о тебе. Тебе по силам стать одним из сильнейших игроков Премьер-лиги. Но сейчас ты ближе к пути, который ведёт в никуда. Ты должен определиться».



Стерлинг рассказывал, что это были чуть ли не ключевые слова в его карьере.



У Стерлинга была очень душевная колонка для The Players Tribune. Важные фразы оттуда:

«Я почти не видел маму. Она всё время работала. Всё время! Ночью она убиралась в гостинице, с утра мыла туалеты в каких-то кафе. Днем училась и работала ещё где-то. Я помогал ей, иногда ходил и убирался тоже. Это мелочь, но я пытался хоть как-то разгрузить её. Представляете, мелкий пацан, но уже моет туалеты ради денег. Я просто хотел помочь маме».

«Возможно, переезд из Ямайки сказался на мне. Я был закрытым. Не разговаривал ни с кем. Первое время у меня практически не было друзей. Ненавидел автобус, который забирал нас, детей, и отвозил в школу каждое утро. Все дети сидели компаниями, а я смотрел в окно и молчал. Однажды я подумал: «Эй, какого фига? Со мной всё в порядке. Я не сумасшедший, просто люблю молчать». Но я потом постепенно заобщался с другими ребятами».

«Я уже не помню, сколько мне было, когда со мной связались скауты «Арсенала». Это же самый большой клуб Лондона. Что я делал? Правильно, бегал по району и хвастался: «Эй, я скоро буду играть за «Арсенал». Моя мама – мой герой. Она остановила меня. Сказала: «Эй, послушай, я не думаю, что тебе нужно идти в «Арсенал». Я спросил, почему. Она коротко ответила: «Таких, как ты, там сотни. Ты должен всегда оставаться уникальным. Так я оказался в «КПР». Помните, да, моя мама всегда работала. До «Хитроу» буквально каждый день меня возила сестра. Это другой уровень жизни, там много жёстких иностранцев. Они общались со мной по-другому. Я вырос после этого перехода».

«Я хорошо помню, как меня позвали в «Ливерпуль». Я уже играл за молодёжную сборную Англии. И тут звонок – меня зовут клуб, до которого ехать три часа на поезде. Я жил возле «Уэмбли», это не самый лучший район: много мигрантов, преступников, были убийства. Я помню, как сказал семье, что хочу уйти. Всё, теперь наступал тот этап жизни, к которому они меня так готовили».

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• «Однажды мы ехали на игру юношеской сборной на «Уэмбли». Ехали по району, где я жил. Про себя я думал: «Так, это парковка, где мы катались на роликах. Это улица, по которой мы бегали. Это дом, где живёт мой друг. Я прошёл через это. Благодаря футболу я выбрался буквально из ничего».

У Стерлинга есть памятные тату. Одна – в честь убитого отца

У Стерлинга 15 татуировок (данные на 2020 год). Он говорит, что на этом не собирается останавливаться. У каждой тату есть своё значение. Некоторые связаны с его прошлым.

Есть птицы, летающие вокруг слова «Семья». На верхней части предплечья набиты три буквы – KGN. В честь Кингстона, города, где он родился. На левой руке набит мальчик на фоне «Уэмбли». Это сам Стерлинг, который с детства мечтал сыграть на этом стадионе. На правой ноге он набил автомат, за что его особенно критиковали. Люси Коуп, глава общества Mothers Againt Guns («Мамы против пушек»), чей сын был застрелен в 2012-м в перестрелке, призвала ФА исключить Стерлинга из сборной:«Мы требуем, чтобы он свёл тату или закрыл её другой. Если он откажется, мы требуем его исключения из сборной. Он должен быть образцом для подражания, но он предпочитает оружие».

Стерлинг оправдывался: «Нет, я ненавижу оружие. Насилие приносит огромное зло. Но это тату я сделал в честь папы, которого застрелили, когда мне было два года».



Ещё слова Стерлинга о прошлом и о тату, которые он сказал в интервью The Sun: «Я набил некоторые тату, чтобы навсегда запомнить, через какое суровое детство я прошёл. Нет, конечно, это не все сложности, которые были в моей жизни. Но это не значит, что я посвящу каждой отдельную татуировку. Эскизы для некоторых будут ужасными – я не хочу портить ими своё тело».