«Это не «Золотая маска» — провинциальный театр!» Приколы от Слуцкого

Все знают: где Слуцкий – там хорошее настроение, шутки и смех. Так было в ЦСКА – так есть в «Рубине». Казанская команда бодро начала второй сбор в турецком Белеке. Отдохнув пару дней, футболисты с новыми силами включились в работу. Самый громкий на тренировочной поляне, как положено, главный тренер.

Леонид Викторович как истинный мастер коммуникации чередует строгие команды с приколами. Когда Хвича в игровом упражнении с криком рухнул на газон, схватившись за лицо, ЛВС констатировал с улыбкой: «Нет, это не «Золотая маска» (Российская Национальная театральная премия. – Прим. «Чемпионата») — это провинциальный театр». В такой непринуждённой атмосфере и нагрузки, должно быть, переносятся легче.



На день позже остальных футболистов начал сбор Леон Мусаев. Воспитанник «Зенита» только в пятницу примчался в Белек и уже вечером присоединился к новой команде. Соцсети «Рубина» представили его коллажом из культовой киноленты «Леон киллер» с Жаном Рено в главной роли. Для Мусаева это не впервой – на «Матч ТВ» однажды обыгрывали эту тему.

По словам игрока, он переговорил напоследок с Семаком, но содержание беседы пересказывать не стал. Конфиденциально. В «Зените» Мусаев наиграл в этом сезоне меньше часа – в Казани рассчитывает на большее. Недаром же подписал контракт на целую пятилетку. В «Рубине» собирается очень приличная банда – уже не терпится на неё посмотреть в официальных матчах!



По окончании основной части тренировки на поляне появилось ещё одно новое лицо. Точнее – личико. На газон выбежал малыш с мячом и потрусил прямиком к Шатову в центральный круг. Оказалось – сынишка Олега (мама привела). Футбольные гены налицо – малыш явно на ты с мячом. Занимается в секции в Петербурге и уже подает серьёзные надежды.

«Ну что, отобьёт вратарь удар?» — поинтересовался у Шатова-младшего Слуцкий. А получив утвердительный ответ, немедленно потроллил Шатова-старшего: «Даже сын в тебя не верит!».



Единственный, кто пока работает отдельно от партнёров – это Солтмурад Бакаев. Молодому полузащитнику предписаны индивидуальные тренировки в связи с микротравмой. Говорят, ничего серьёзного.

Организация учебно-тренировочных сборов