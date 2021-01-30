История отношений Манчини и Кокорина. Итальянец хотел выгнать Сашу, но потом полюбил

Александр Кокорин оказался в «Фиорентине» во многом благодаря итальянским тренерам, с которым он работал в России. Хорошие рекомендации нападающему дали Фабио Капелло, тренировавший Кокорина в российской сборной, и Роберто Манчини. Последний пересекался с Александром в «Зените», и история их взаимоотношений особенно интересна.

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«Я тренировал Кокорина в течение года в «Зените» и могу сказать о нём только хорошее. Как о футбольных качествах, так и о человеческих. Уверяю вас, Кокорин – это чемпион. Благодаря имеющимся качествам он мог бы играть за любой клуб, включая даже «Реал». Тонкая работа ног, сильный удар головой, точные передачи. К сожалению, я потерял его из-за травмы колена в марте 2018 года. Ценность этого игрока бесспорна. Со своими качествами он может делать то, что хочет, и играть там, где нужно. Второй форвард, вингер и, разумеется, центральный нападающий. Со мной он начинал на правом фланге, где ему, конечно, не хватало ударов по воротам. Естественно, Кокорину понадобится время для адаптации к нашему чемпионату, но его ценность неоспорима. С этой точки зрения трансферный ход «Фиорентины» очень хорош».



Это сейчас Манчини произносит лестные слова в адрес Кокорина (в интервью для La Nazione). От таких слов в России нападающий давным-давно отвык. А 3,5 года назад, едва возглавив «Зенит», Роберто совсем по-другому смотрел на Александра. Тогда итальянский специалист ещё не представлял, каких игроков получил в своё распоряжение. Как и главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли сегодня, ориентировался на чужие мнения при оценке футболистов, да на старые видео.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Хорошо помню наше интервью с Манчини для «Чемпионата» примерно через неделю после того, как итальянец принял петербургскую команду. Тогда он даже морщился, слыша в вопросах фамилии Дзюба и Кокорин. К тому моменту Роберто уже узнал от всевозможных советчиков о непростом характере Артёма и приключениях «плохиша» Александра. Чтобы новый главный тренер «Зенита» понял, с кем ему предстоит иметь дело, журналисты вспоминали, как Манчини воспитывал в «Манчестер Сити» Карлоса Тевеса и Марио Балотелли. Однако итальянец мягко давал понять: ребята, где Тевес с Балотелли и где Дзюба с Кокориным – параллели неуместны.



«Действительно существуют игроки, которые не до конца раскрывают свой потенциал, не выкладываются на тренировке по максимуму и не достигают пика. Тевес и Балотелли именно такие, но они при этом выиграли огромное количество трофеев, проявили себя на самом высоком уровне. Кокорин же, как и Дзюба, если брать их потенциал, пока не выиграли столько трофеев, сколько могут. Им нужно предпринимать экстраординарные усилия, работать в десятки раз усерднее, нежели сейчас, чтобы достигнуть этого», – сказал тогда Манчини. И добавил: Кокорин с Дзюбой должны забить на двоих не менее 35 голов за сезон. Это прозвучало как вызов.

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В общем, Манчини с самого начала скептически был настроен по отношению к российским нападающим «Зенита». Дзюба так и не заслужил доверия итальянца. Отношения центрфорварда с тренером испортились окончательно, и в январе 2018-го клуб по инициативе Роберто избавился от Артёма – отдал его в аренду в тульский «Арсенал».



На самом деле судьбу Дзюбы и отправленного в «Краснодар» Олега Шатова могли разделить Кокорин и Юрий Жирков. Говорят, поначалу тренер предложил руководству «Зенита» выставить на трансфер и этих двоих. Кокорин казался итальянцу инфантильным, а неулыбчивый Жирков – слишком хмурым. Это не то, что нужно для создания нужной атмосферы в команде. Кроме того, избавившись от одних игроков, на их места можно привести других, например, своих.

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Но случилось «маленькое футбольное чудо». Кокорин не просто адаптировался к требованиям именитого тренера, а по-настоящему расцвёл. Александр стал забивать едва ли не в каждом матче, хотя в некоторых матчах играл не в центре атаки, а справа или слева. Уже к ноябрю нападающий установил личный рекорд результативности за сезон, забив 16 голов во всех турнирах. Для этого ему понадобилось всего 25 матчей. Прежде максимальным результатом Кокорина были 15 голов за 35 матчей в составе московского «Динамо» в сезоне-2013/2014. Важно, что Александр регулярно отличался и в еврокубках: на групповом этапе Лиги Европы дважды поразил ворота «Вардара» и «Реала Сосьедад», один раз огорчил «Русенборг». В квалификации оформил дубль против «Утрехта».

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Кокорин с Дзюбой так и не выполнили заданную тренером норму по голам на сезон. Артём даже после своих подвигов в Туле остановился на восьми мячах. Александр стал автором 19 точных ударов. Возможно, благодаря невероятному куражу Кокорина эта пара всё же выбила бы 35 мячей на двоих, вот только Кокорина остановила тяжёлая травма. В марте, в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» нападающий «Зенита» получил разрыв крестообразной связки колена. На этом работа Кокорина с Манчини закончилась, и в карьере талантливого игрока всё пошло наперекосяк.



Перед своей отставкой Роберто говорил об Александре уже как о единственной надежде в атаке «Зенита»:



«Наши результаты имеют несколько причин. Первая – потеря нескольких игроков из-за травм: Кокорина, Кузяева, Мамманы. Вторая – мы не можем забить. Если не забивает Кокорин – не забивает никто… Поэтому все мы не получаем то, чего хотим».

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Но в «Фиорентине» экс-форвард «Зенита» снова поработает с Манчини. Только не с Роберто (он занят в сборной Италии), а с его сыном Андреа. 28-летний Манчини-младший – помощник спортивного директора клуба Даниэля Праде. Он тоже выступал на профессиональном уровне до 2017 года, однако его карьера получилась совсем не такой, как у звёздного отца: Андреа поиграл за молодёжки «Интера» и «Манчестер Сити», венгерские «Гонвед» и «Халадаш», а также за американские клубы «Ди Си Юнайтед» и «Нью-Йорк Космос», которым владеет президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо. Может, сотрудничество с Манчини снова принесёт удачу Кокорину?