Кокорин и ещё шесть заметных игроков, которые задержались в «Спартаке» всего на полгода

Играть в «Спартаке» – мечта многих футболистов из России и бывшего СССР. Это клуб с богатой историей, претендующий на статус наиболее популярного в стране. Как говорят, «народная команда». Тем не менее для целой группы игроков «Спартак» оказался не самой важной точкой на карте спортивной карьеры, а обычной транзитной остановкой. Некоторые мастера, которые, казалось бы, были способны принести красно-белым пользу, задержались в столичном клубе всего на полгода. И улетели, словно случайные пассажиры. Этот список (без учёта тех, кто приходил на правах аренды) теперь пополнил и Александр Кокорин, официально перешедший в «Фиорентину».

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Вели Касумов

После развала СССР «Спартак» искал возможность усилиться игроками из команд развалившегося союзного чемпионата. Одним из новичков в 1992 году стал бомбардир «Нефтчи». Оказалось, что в лице 23-летнего Касумова красно-белые приобрели лучшего бомбардира первого чемпионата России. Вот только все свои 16 голов нападающий забил не за «Спартак», а за «Динамо». Проиграв конкуренцию Владимиру Бесчастных, Вели уже в июле сменил один московский клуб на другой.

«Бесчастных заиграл за «Спартак» с первых туров, забивал. Мне приходилось ждать своего шанса. Потом в перерыве между кругами позвонил Газзаев и позвал в «Динамо». Валерий Георгиевич мне так и сказал: «Переходи к нам, всё равно ты в «Спартаке» не играешь». Романцев не хотел меня отпускать, сказал, что рассчитывает на меня. Но я уже настроился на переход. Тогда Олег Иванович признал: «Раз так много думаешь о «Динамо», мыслями ты будешь всё время там», – вспоминал Касумов в интервью «Спорт-экспрессу».

Из «Динамо» Вели уехал в Испанию и потом в течение девяти лет выступал за границей.

Кахабер Цхададзе

В те же сроки в «Спартаке» появился грузинский защитник – будущий участник Евро-1992 в составе сборной СНГ. Однако и этот 23-летний новичок быстро сменил красно-белую форму на бело-голубую. Если Касумов сыграл шесть матчей за команду Олега Романцева, то Цхададзе – семь. По словам Кахабера, у него возникли проблемы в отношениях с главным тренером. Одна из причин — позднее возвращение в клуб после чемпионата Европы.

«После чемпионата Европы я сам не свой был – эйфория, – признавался Цхададзе. – С Олегом Ивановичем напряжёнка пошла. Он меня на игру с «Торпедо» не поставил, я разозлился… И прямо на той игре подошли люди из «Динамо»: «Валерий Георгиевич приглашает...» В «Спартаке» и подумать никто не мог, что так поступлю – неправильно. Главного тренера не предупредил, забрал вещи да уехал. Так нельзя».

Кроме того, Цхададзе рассказывал, что в «Спартаке» он жил с женой и детьми на базе в Тарасовке, тогда как в «Динамо» ему сразу же дали хорошую квартиру. От Газзаева защитник тоже уезжал в Европу – поиграл за «Айнтрахт» и «Манчестер Сити».

Сергей Дмитриев

Появление в июле 1997 года в «Спартаке» бывшего нападающего сборной СССР, серебряного призёра Евро-1988 стало большим сюрпризом. Лучшие годы 33-летнего Дмитриева были позади. Однако Романцев надеялся на опыт двукратного чемпиона союза в составе «Зенита» и ЦСКА. Сергей сыграл девять матчей и забил два гола. Он отличился в том числе в «легендарном» матче с «Кошице» в Лиге чемпионов.

«Взяли меня, чтоб засветить в Лиге чемпионов да продать, – говорил Дмитриев. – Но вместо лиги случился «Кошице». И Романцев начал строить новую команду. Ни Лутовинов, ни я больше не играли. Как-то просыпаюсь в 8 утра в Тарасовке, на базе никого. Команда улетела в Швейцарию, меня даже не разбудили… Когда «Спартак» вернулся из Швейцарии, подошёл к Романцеву. Он пожал плечами: «Хочешь, уезжай домой. Хочешь, оставайся до конца сезона…» Я решил с Горлуковичем посоветоваться. Тот усмехнулся: «Деньги платят?» — «Да» — «Где ещё такие заработаешь? Нигде. Ну и сиди». Получал 5 тысяч долларов».

В январе 1998-го нападающий ушёл в санкт-петербургское «Динамо».

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Александр Грановский

Украинский защитник не сделал такой карьеры, как остальные игроки, о которых рассказывается в этом материале, но его нельзя не вспомнить. Спич Романцева, посвящённый Грановскому, на пресс-конференции после Кубка Содружества 2001 года входит во все коллекции футбольного юмора. Тогда главный тренер «Спартака» сравнил новичка из «Кривбасса» со звездой мирового футбола Роберто Карлосом.

«Что касается Грановского, то он мне нравится чем: объём. А в Лиге чемпионов бывают матчи… Вот справа бегает у «Реала» Роберто Карлос. А Грановский его перебегает, вот и всё. Могу перекрыть Роберто Карлоса Грановским. И, кстати, это находка. Я считаю, что Грановский перебегает Роберто Карлоса, и тот никогда не появится в нашей зоне. То есть смотрю далеко. Пытаюсь смотреть», – рассуждал Романцев.

Однако 24-летний Грановский так и не дождался противостояния с Роберто Карлосом в Лиге чемпионов в составе «Спартака». Александр сыграл всего восемь матчей за красно-белых, в которых забил один гол. Уже через полгода, в июле 2001-го, украинец перешёл в «Карпаты».

У Сычёва был фантастический взлёт карьеры. В январе 2002-го «Спартак» взял у тамбовских одноклубников никому не известного 18-летнего игрока. Вскоре о нападающем говорила вся страна. Дмитрий забил 10 голов в 19 матчах за красно-белых. Романцев, тренировавший также сборную России, включил юношу в заявку на чемпионат мира. Но в начале августа у Дмитрия возник конфликт с руководством клуба. Сычёв отказывался подписывать новый контракт, так как, по его словам, президент клуба Андрей Червиченко не выполнял своих обязательств по старому договору. Недавно нападающий поделился деталями той истории на YouTube-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский»:

«С Олегом Иванычем вообще вопросов не было. Были проблемы с Червиченко. Ну, когда тебе говорят: «Чувак, если ты не будешь подписывать контракт, мы тебе битой колени переломаем». В кабинете. Не знаю, был ли в курсе Романцев – у него ж свои были проблемы, передел там. Мутные времена».

Кстати, теперь уже Червиченко обвинил своего бывшего игрока во лжи и пообещал подать в суд. А в 2002-м КДК РФС влепил Сычёву дисквалификацию на четыре месяца за самовольный разрыв контракта. Потом Дмитрия продали в «Марсель».

В подписании «Спартаком» русского финна в августе 2018-го был заложен определённый риск, так как до этого экс-игрок ЦСКА пропустил два года из-за дисквалификации за употребление кокаина. От Ерёменко не стоило ждать быстрого возвращения на высокий уровень. Роман сыграл всего семь матчей за красно-белых, не забивал и не отдавал голевых передач. Вдобавок получил травму, которая вывела полузащитника из строя до конца первой части сезона. В январе 2019-го «Спартак» отпустил Ерёменко свободным агентом.

«Во-первых, я мало сыграл, очень нехорошо сыграл, ещё и травму получил. Думаю, времени просто не хватило. Там так получилось всё, сразу и смена тренера. В тяжелый момент попал, как раз когда не всё хорошо было. Сейчас, конечно, легко сказать: «Да, ошибка». Если бы не «Спартак», я бы сейчас в «Ростове» не играл. Всё происходит для чего-то», – оценивал Ерёменко свой спартаковский период в прошлом году в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

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Подписание Кокорина – та самая перчатка, которую «Спартак» бросил «Зениту» летом 2020-го. Сергей Семак не добился того, чтобы 29-летний игрок остался в команде, а вот Доменико Тедеско получил индивидуально сильнейшего российского нападающего. По игре Александра в «Сочи» казалось, что он вернулся на высокий уровень, несмотря на травму и тюремное заключение. Однако в «Спартаке» Кокорин запомнился в основном повреждениями. За 10 матчей забил лишь два гола с пенальти. В январе клуб и форвард расстались.

Впрочем, Кокорин тепло попрощался с болельщиками «Спартака» в «инстаграме» клуба:

«В первую очередь хочу сказать спасибо за то, что тепло приняли в команде, несмотря на то, что я играл все время в других командах-конкурентах. Не было никакого негатива, как я почувствовал. За это спасибо. Как я говорил до этого, полгода в команде были новым опытом. Для меня всё было хорошо, позитивно.

Единственный момент – с травмами, и всё. Поэтому тут претензии только к себе. Могло быть намного лучше, но есть как есть. Всем спасибо, увидимся на футбольных полях».

«Сделать красиво» в «Спартаке» у Кокорина не получилось. Теперь Александр будет пытаться это сделать в «Фиорентине».