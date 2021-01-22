Кокорина ждёт борьба за выживание. Что нужно знать о современной «Фиорентине»

Главная новость последних дней — грядущий переход Александра Кокорина в «Фиорентину». Остались финальные штрихи: медосмотр и подписание контракта. Казалось бы, успех — очередной российский футболист переезжает в Европу. Опасения вызывает положение его нового клуба – «фиалки» переживают тяжёлые времена.

Ещё недавно клуб боролся за попадание в еврокубки, а теперь вынужден сражаться за право остаться в Серии А. До зоны вылета — всего 5 очков! Разбираемся, что случилось с «Фиорентиной» и зачем ей вдруг понадобился Кокорин.

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Клуб из года в год теряет своих лидеров

За последние пять лет «Фиорентина» изменилась практически до неузнаваемости. Из тех, кто числился в составе в сезоне-2015/2016, остался лишь один — защитник Лоренцо Венути. При этом он большую часть своей карьеры провёл в арендах («Брешиа», «Беневенто», «Лечче»).

Конечно, текучка кадров в футболе — дело привычное. Однако в случае с «Фиорентиной» проблема куда глубже.

Из клуба с пугающей частотой уходят ведущие игроки. Стефан Савич, основной вратарь Нето, Маркос Алонсо, Федерико Бернардески, Матиас Весино, Борха Валеро, Йосип Иличич, Никола Калинич — неплохая банда, правда? А недавно «Фиорентина» потеряла Федерико Кьезу, Джованни Симеоне и Жордана Верету.

«Ювентус» опять переманил лидера «Фиорентины». Должно получиться лучше, чем в прошлый раз Переход Кьезы вызывает не лучшие ассоциации. Но это толковый трансфер.

Почти все вышеперечисленные игроки отправились на повышение. Для них «Фиорентина» пусть и была вторым домом (а для кого-то даже первым, как в случае с Кьезой и Бернардески), но лишь временным.

Причина — в менталитете «фиалок». Флоренция с футбольной точки зрения является провинцией, и, как бы клуб ни пытался, ему не удастся прыгнуть выше головы. Вот почему все так и норовят уйти из «Фиорентины». Причём это продолжается уже давно: похожим образом покидали клуб Роберто Баджо и Габриэль Батистута. Наверняка в скором времени уйдёт из «Фиорентины» и Гаэтано Кастровилли — за ним вовсю охотятся ведущие клубы Серии А.

«Фиорентина» ведёт странную трансферную политику

Несмотря на то что «фиалки» продают своих лидеров, денег у них не так много. Это не тот клуб, который зарабатывает на продаже.

«Фиорентина» не умеет грамотно продавать, что доказал трансфер Кьезы в «Ювентус». Команда потеряла ведущего игрока и нуждалась в равноценной замене здесь и сейчас, но получила лишь 10 млн евро. Ещё 40 млн евро придут, но позже. Через два года.

Кстати, о равноценных заменах. «Фиорентина» — не лучший пример того, как нужно работать на трансферном рынке. Покупать «фиалки» тоже не очень-то умеют, при этом в последние пару лет заметен крен в сторону подписания возрастных игроков: Кевин-Принс Боатенг (32), Франк Рибери (36), Борха Валеро (35), Джакомо Бонавентура (31), Хосе Кальехон (33).

Напоследок сухие цифры. Начиная с сезона-2015/2016 «Фиорентина» продала игроков на 263,6 млн евро, а купила — на 265,8 млн евро. Трансферный баланс «фиалок» за этот период составляет -2,2 млн евро. И нельзя сказать, что «Фиорентина» осталась как минимум при своих. С каждым годом команда падает всё ниже и ниже в турнирной таблице чемпионата Италии. В сезоне-2015/2016 было 5-е место, после чего «фиалки» постепенно стали скатываться: 8-е, 8-е, 16-е, 9-е и, наконец, в этом году пока 14-е место.

За год сменилось три главных тренера

Одной из главных проблем «Фиорентины» является частая смена главных тренеров. Как бы банально это ни звучало, но специалистам просто не дают поработать.

В апреле 2019 года «фиалок» возглавил Винченцо Монтелла. На тренерском посту он сменил Стефано Пиоли, при котором команда шла на 10-м месте в Серии А. Закончила «Фиорентина» ещё ниже — на 16-й строчке, в трёх очках от зоны вылета.

Под руководством Монтеллы «фиалки» начали сезон-2019/2020 крайне неудачно — к 17-му туру располагались на 15-м месте. В декабре 2019 года Винченцо уволили, а на его место пришёл Джузеппе Якини. Также без особых успехов (лишь 12 побед в 30 матчах). Тем не менее «Фиорентина» показала небольшой рост при нём. Как минимум с турнирной точки зрения — закончили «фиалки» сезон на 9-м месте.

В этом году история повторилась: неудачный старт, смена тренера и всё по старой схеме. Сейчас «Фиорентину» возглавляет Чезаре Пранделли, который уже работал с командой в 2005-2010 годах. При нём «фиалки» одержали в текущем сезоне всего 3 победы в 13 матчах.

И каждый раз «Фиорентине» приходится строить свою игру по-новому: через других игроков, с другим тренером и по другой схеме.

Виноват спортивный директор

В проблемах «фиалок» есть доля вины руководства. И речь не о президенте клуба Рокко Коммиссо. Большое влияние на владельца «Фиорентины» оказывает Даниэле Праде, занимающий пост спортивного директора.

Именно Праде ответственен за странную трансферную политику – он продаёт лидеров (не всегда выгодно) и берёт на их место игроков, которые не могут заиграть в «Фиорентине». В последние годы «фиалки» несколько раз серьёзно ошибались с приобретениями.

• Патрик Кутроне — был взят в аренду из «Вулверхэмптона» за 3 млн евро. Забил всего 5 мячей в 34 матчах за «Фиорентину».

• Бразилец Педро — куплен у «Флуминенсе» за 11 млн евро, провёл всего 4 матча (без забитых мячей). К счастью для «фиалок», его смогли выгодно продать во «Фламенго».

• Поль Лирола — пришёл из «Сассуоло» за 11 млн евро, не заиграл и был отправлен в аренду в «Марсель».

Не забываем также о подписаниях ветеранов, чьи зарплаты в клубе являются одними из самых высоких. Прежде всего это касается Франка Рибери — в год он зарабатывает около 5 млн евро. При этом Федерико Кьеза, главная звезда «Фиорентины» и её главный трансферный актив, получал намного меньше (около 3 млн евро). Теперь в «Ювентусе» он зарабатывает даже больше, чем Рибери.

О том, насколько высока роль Праде в клубной иерархии, можно судить лишь по одному факту: тренеры меняются, а он остаётся. Даниэле каждый раз удаётся избегать коллективной ответственности за результаты команды, хотя должность спортивного директора едва ли не вторая после тренерской, если говорить о риске быть отправленным в отставку.

Поможет ли Кокорин «фиалкам»?

У «Фиорентины» сейчас большие сложности в атаке: команда забила всего 18 мячей в 18 матчах Серии А. Хуже результативность только у «Пармы» (14), занимающей предпоследнюю строчку в турнирной таблице. При этом показатель xG у «фиалок» значительно выше (25,28), что говорит о не лучшей реализации голевых моментов.

В составе «Фиорентины» из нападающих сейчас только Куаме и Влахович. Никакой альтернативы им, по сути, нет. Если у кого-то из них не идёт игра, то заменить их некем. И это без учёта возможных травм.

«Фиалкам» нужен ещё один форвард, хотя Кокорин по стилю игры им, кажется, не очень подходит. В среднем за игру «Фиорентина» совершает 4,3 навеса, больше в Серии А у «Интера (5,3). В плане борьбы «на втором этаже» Александр уступает и Влаховичу, и Куаме.

Кокорин куда лучше действует внизу, на пространстве. Он способен обыграть один в один или убежать от защитника, получив передачу на ход. Если говорить о действиях в штрафной площади, то Александр может здорово открыться, однако это больше применимо к прострелам и розыгрышам мяча накоротке.

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Учитывая все проблемы Кокорина (травмы, мотивация, репутация, игровой спад), в Италии ему придётся непросто. Вместе с тем Серия А должна стать мощным карьерным вызовом для Александра, особенно после провала в «Спартаке».