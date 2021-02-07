У Головина — хет-трик! Так мощно русские во Франции ещё не выступали

Последний раз Александр Головин выходил на поле с первых минут за «Монако» 30 августа 2020 года против «Меца». Тогда игра для российского полузащитника закончилась уже на 15-й минуте. Головин получил травму подколенного сухожилия и выбыл на четыре месяца. Россиянин вернулся в общую группу в начале декабря, но главный тренер «Монако» Нико Ковач заявил, что торопиться на поле не стоит. Хорватский тренер постепенно нагружал 24-летнего полузащитника, выпуская его на 20-45 минут.

К удивлению, Головину оказалось достаточного этого игрового времени, чтобы приносить огромную пользу монегаскам. В первом матче после возвращения Александр провёл 27 минут и отличился забитым мячом. В матче с «Марселем» Головин сыграл весь второй тайм и отдал две голевые передачи. Ковач больше не стал ограничивать игровое время россиянина и в сегодняшнем матче против «Нима» выпустил его с первых минут.

Дубль Головина и незасчитанная голевая передача

Мало кто ожидал увидеть яркую игру от обеих команд в первом тайме. «Монако» сейчас в хорошей форме, да и без проблем должен был разобраться с аутсайдером. Матч прошлого круга завершился со счётом 3:0, где команда Ковача не оставила никаких шансов сопернику. Сегодня шумиху начали Балло-Туре и Головин, организовавшие первые два гола в ворота «Нима» за 10 минут. Только за этот короткий отрезок все могли убедиться, что у команды Ковача нет проблем с подачами. Француз великолепно отрезал мячом большую часть игроков находящихся в штрафной, и Головин, правильно заняв позицию, ударил в противоход вратарю. У 30-летнего голкипера шансов спасти команду не было.

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Повторный тандем футболистам «Монако» удалось исполнить на 13-й минуте. Снова Балло-Туре, снова Головин и снова подача. На этот раз у россиянина было больше пространства и много времени. Полузащитник использовал его с лихвой: двумя касаниями подработал мяч, перелетевший почти через всю штрафную, и плотным ударом отправил его под перекладину — 2:0.

Казалось, что такой счёт должен обрадовать игроков «Монако» и дать расслабиться. Так и случилось. Только за это команда Ковача сильно поплатилась. В принципе, угроза остаться в меньшинстве уже была после первого гола Головина, — диспетчер Александра, Балло Туре, мог отправиться в раздевалку. Француз жёстко сыграл против соперника, но, к счастью, отделался «горчичником». Поставить точку в матче «Монако» мог на 18-й минуте, но гол Бен Йеддера с передачи Головина не был засчитан из-за положения вне игры.

Правило: «не забиваешь ты — забьют тебе» сработало через пять минут после незасчитанного гола. Быстрая атака по левому флангу, передача Ферхата на Лукаса До — и разрыв в счёте сокращается до минимума. Лекомту не удалось спасти «Монако» и через девять минут. Алжирец Ферхат выступил в роли автора гола. До конца первого тайма у обеих команд были шансы выйти вперёд. У «Нима» был хороший момент с подачей Рипара на 40-й минуте, но Флориан Мигель ударил выше ворот. Головин же мог попасть в протокол матча и в качестве ассистента. На 41-минуте полузащитник снабдил точной передачей Диопа, но тот угодил прямо в живот вратарю «Нима».

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Хет-трик Головина

Интенсивный футбол с обеих сторон продолжился во втором тайме. «Монако» чаще владел с мячом, но большую часть времени убивал бесполезной беготнёй. Ковача не устраивал счёт на табло, поэтому уже впервые девять минут второго тайма он произвёл три замены. Однако, не один из вышедших на поле игроков не отличился. На помощь пришёл Головин, который обводящим ударом со штрафного вывел «Монако» вперёд. Это первый хет-трик россиянина в «Монако» и карьере. Примечательно, что никто из россиян ранее не забивал за матч столько во французской лиге.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «Твиттере» «Матч ТВ».

После третьего гола «Монако» хозяева сильно подсел. Монегаски успокоили игру, взяли мяч под свой контроль и лишили «Ним» возможных контратак. Если в первом тайме отметиться голевой передаче не удалось, то получилось во втором. Головин нашёл передачей Кевина Фолланда, который парашютом переиграл вратаря.

«Ним» ожил к 80-й минуте. Никласу Элиассону было достаточно лишь одного примера Головина по теме «как забивать со штрафного», и швед показал, как усвоил урок российского полузащитника, отправив мяч в девятку.

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Нико Ковач использовал все замены и на 87-й минуте убрал Головина. Тем не менее, несмотря на неполный сыгранный матч, Александр поучаствовал во всех голах монегасков. Это победа позволила «Монако» догнать идущий третьим «ПСЖ», который имеет игру в запасе.