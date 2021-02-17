Известный футболист стал наркобароном! За его плечами скандалы, аресты и тюрьма

Экс-футболиста «Ювентуса», «Интера» и «Пармы» Луиджи Сартора поместили под домашний арест. По информации La Gazzetta dello Sport, 46-летний итальянец был арестован за выращивание 106 кустов марихуаны. И это не первое уголовное дело, которое завели на бывшего футболиста сборной Италии.

Трёхкратный обладатель Кубка УЕФА в составе трёх разных команд

В начале 90-х молодой итальянец считался талантливым футболистом, подающим большие надежды. По информации немецкого портала Transfermarkt, в июле 1991 года туринский «Ювентус» выкупил 16-летнего Сартора у «Падовы» за немалые для того времени деньги – 129 тыс. евро. Но уже в своём первом матче за «старую синьору» Луиджи отметился автоголом в игре против «Фиорентины» (2:0). За три года ему так и не удалось закрепиться в основе «Ювентуса», который продал игрока в июле 1994-го в «Виченцу».

Там у Сартора появилось больше игрового времени, а вместе с клубом он выиграл даже Кубок Италии сезона-1996/1997. Потом он поиграл год в «Интере», где стал обладателем второго Кубка УЕФА 1997/1998 (первый Кубок УЕФА итальянец выиграл в составе «Ювентуса» в сезоне 1992/1993. – Прим. «Чемпионата»). Уже в «Парме» 24-летний защитник взял третий трофей Кубка УЕФА, но из-за частых травм его карьера пошла на спад.

Фото: New Press/Getty Images

Перейдя в «Рому», он провёл два полноценных сезона в основе, но позже его стали отправлять по арендам, где ни в «Анконе», ни в «Дженоа» он ничем примечательным не отметился. В 2006 году Сартор даже переехал в Венгрию, где подписал контракт с «Шопроном», за который провёл всего лишь семь матчей. Кстати, через два года венгерский клуб был объявлен банкротом и расформирован. Итальянский защитник вернулся на родину, поиграл в «Вероне» и «Тернане», где и завершил карьеру в возрасте 34 лет.

Скандалы, аресты и тюрьма

Самый интересный период в жизни у Сартора начался после завершения карьеры игрока. В декабре 2011 года его арестовали в Парме, обвинив в скандале со ставками и договорными матчами. Спустя полгода экс-футболиста сборной Италии отстранили на пять лет от футбольной деятельности, а два месяца он даже провёл в тюрьме. Однако через восемь лет, в 2019 году, дело закрыли из-за истечения срока давности.

Уже в июне 2015 года Луиджи Сартор, работавший менеджером бара в Парме, вновь был арестован полицией. На этот раз его судили за жестокое обращение с бывшей девушкой. Суд приговорил его к 9 месяцам лишения свободы условно, хотя сторона обвинения просила до двух лет. Бывший итальянский футболист должен был компенсировать ущерб, а также выплатить судебные издержки.

Теперь Сартор попался на марихуане. 12 февраля 46-летний итальянец был обнаружен вместе со своим сообщником на заброшенной вилле в небольшой деревне недалеко от Пармы. Ранее полиция замечала, что ночью в помещении горит свет, а также ощущается странный запах. Оказалось, что доме находилась целая оранжерея, где выращивалось 106 кустов марихуаны. По предварительным оценкам, в помещении было примерно 2 кг наркотических средств.

На допросе в суде Сартор воспользовался правом на молчание. В последние десять лет он был замешан в деле о договорных матчах, работал управляющим бара, а теперь ещё и занялся нелегальным выращиванием запрещённой траву. Кажется, что теперь реального тюремного срока итальянцу не избежать.