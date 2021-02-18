Бекхэм в форме «Барселоны». История одной очень странной фотографии

Кто ещё из легенд «Реала» примерял сине-гранатовую майку самого принципиального противника?

1992 год. Мальта. Загорелые молодые таланты «Манчестер Юнайтед» обнимают болельщицу по имени Надин. В её «инстаграме» много селфи с игроками любимого клуба, поездки на матчи в Англию, море эмоций по поводу «МЮ». Это она опубликовала фото в 2016 году!

Посмотрите на 17-летнего Бекхэма. На нём форма «Барселоны» – та самая, в которой у Йохана Круиффа играли Куман, Гвардиола и Стоичков. В которой взяли две Ла Лиги и Кубок европейских чемпионов, в которой проиграли на «Камп Ноу» ЦСКА 4 ноября 1992-го.

Фото: Phil O'Brien/Getty Image

Вернёмся к мальтийскому фото.

Справа от Бекхэма – многолетний капитан «МЮ» Гари Невилл.

Крайний слева – Крик Каспер. Два матча за «Юнайтед». Играл за «Рединг», а в 2000-м закончил из-за травм.

По центру – Бен Торнли, который ушёл из «Манчестера» в 1998-м, поиграл в Шотландии и отметился ста матчами за «Хаддерсфилд».

Откуда на Бекхэме форма «Барселоны»?

Бекс никогда открыто не болел за «Барселону» и не комментировал фотографию. Скорее всего – надел футболку популярной на тот момент команды. А болел всегда за «Юнайтед», прошёл через все клубные системы, играл на «Олд Траффорд» 11 лет, и когда в 2010-м приехал туда в форме «Милана», произнёс: «Я всегда буду болельщиком «МЮ», но сегодня впервые в жизни мне хочется, чтобы они проиграли».

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В 2003 году Бекхэм перешёл в «Реал». Его хотела и «Барса», но делала это показательно, чтобы поднять цену на Бекхэма, выкачать из Мадрида побольше денег (в итоге – 37,5 миллиона) и обезопасить себя от трансфера Роналдиньо в Мадрид. Такая страховка от президента Лапорты.

P.S. Бекхэм в форме «Барселоны» – только начало. Настало время удивительных фотографий, где звёзды «Реала» в сине-гранатовом.

Лука Модрич – 251 матч и 18 голов за «Реал»

Фото: twitter.com

«Не секрет, что Лука любил «Барселону», – рассказывал его партнёр по сборной Иван Ракитич. – Иногда, когда мы играем в Эль Класико и обмениваемся футболками, я говорю: «Теперь у тебя есть любимая форма и ты можешь забрать её домой».

Иско – 219 матчей и 36 голов за «Реал»

Фото: twitter.com

До перехода в «Реал» Иско считали антимадридиста – за это фото и фразу, что игроки Мадрида высокомерные.

Гути – 387 матчей и 46 голов за «Реал»

Фото: twitter.com

Что это? Ответил сам Гути.

«Дешёвые журналисты любят копаться в мусоре и подкладывают людям дерьмо.

Когда человек хочет сыграть в футбол с друзьями, но не может купить форму, то наденет ту, которая будет под рукой. Так что это фото вызывает у меня только положительные эмоции, тогда я провёл прекрасное время друзьями. Все остальные воспоминания связаны с моим «Мадридом».

P.P.S На этом видео 11-летний Андрес Иньеста признаётся, что всю жизнь болеет за «Реал».

Но, мадридцы, не переживайте. В детской команде «Реала» растёт свой Иньеста – нападающий с длинным именем Роберто Иньеста Поведа. Вот его карточка на официальном сайте клуба.