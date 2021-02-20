Тренера дисквалифицировали на 73 матча! Пусть скажет спасибо, что в тюрьму не посадили

В Испании произошёл уникальный случай. Дисциплинарный совет испанской федерации наказал тренера юношеской команды «Хувентуд Лос Карменес» Гонсало Бараона Мартина, дисквалифицировав его на 73 матча после инцидента в игре против «Ментемы Боадильи».
Почему тренер подвергся таким суровым санкциям?
Встреча проходила 7 февраля в пригороде Мадрида – Боадилья-дель-Монте. Матч закончился победой хозяев, а после игры тренер «Хувентуд Лос Карменес» ударил 17-летнего арбитра, когда тот входил в раздевалку.
Примечательно, что после матча «Ментема Боадилья» даже не сообщила в соцсетях об инциденте. Они опубликовали только фотографии, сделанные во время игры.
Спустя чуть менее двух недель Дисциплинарный совет испанской федерации отстранил тренера на 73 матча. На веб-сайте функционеры подробно объяснили, почему наказание оказалось таким суровым. Один матч Гонсало Бараона Мартин пропустит из-за полученной во время матча красной карточки. Ещё 12 матчей дисквалификации тренеру впаяли за угрозы во время игры, 20 – за выход за пределы тренерской зоны и призывы к насильственным действиям и 40 — за нападение на судью, которому потребовалась медицинская помощь.
В «твиттере» многие, в том числе и коллеги, поддержали молодого арбитра, который стал, по их мнению, жертвой насилия.
«Всё моё отвращение и ненависть к очередной трусливой агрессии со стороны тренера к 17-летнему судье и вся моя поддержка судье и его коллеге».
«Это позор, и мы должны положить конец насилию в спорте».
«Я надеюсь, что с ним всё в порядке. Вся моя поддержка этому молодому рефери».
- 20 февраля 2021
-
15:16
-
15:09
-
15:03
-
15:00
-
14:48
-
14:38
-
14:16
-
14:01
-
14:00
-
13:56
-
13:32
-
13:10
-
13:06
-
12:37
-
12:30
-
12:07
-
12:04
-
11:50
-
11:35«Антифутбол». Шунин — об игре в -20 Эксклюзив
-
11:31
-
11:28
-
11:08
-
11:08
-
10:53
-
10:51
-
10:34
-
10:32
-
10:19
-
10:12
-
10:05
-
09:45
-
09:44
-
09:38
-
09:31
-
09:30