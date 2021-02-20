«Судья забыл правила!» «Спартак» проиграл в дерби из-за выдуманного пенальти?

Главный матч 1/8 финала Кубка России закончился поражением «Спартака» от московского «Динамо». Красно-белые проиграли 0:2, но по статистике динамовцам не уступили: больше владели мячом и чаще били по воротам (в том числе в створ). Однако гостям это не помогло – победный гол за «Динамо» Даниил Фомин забил с пенальти уже на 16-й минуте матча.

– Мы хорошо начали первый тайм, контролировали игру, были моменты, – сказал после матча главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, – но нам сумели забить с пенальти. Это непросто, когда у тебя молодая команда. Второй тайм начали хорошо, имели моменты, но пропустили со стандарта. Потом случилось удаление Мозеса, после которого матч был решён.

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Главный момент матча – именно одиннадцатиметровый удар в первом тайме. И, как это часто бывает, пенальти в ворота «Спартака» вызвал возмущение в среде красно-белых болельщиков. Главному арбитру матча Кириллу Левникову, чтобы принять решение о назначении одиннадцатиметрового, пришлось самому смотреть повтор эпизода.



Вот этот роковой для «Спартака» момент:

На фотографиях видно, что мяч попадает Мозесу в рукав футболки, но, что гораздо важнее – мяч находится выше подмышечной впадины. И если раньше это считалось игрой рукой, то сегодня – нет. Всё из-за новых трактовок правил, которые IFAB опубликовала в прошлом году.

Согласно им, рукой считается всё, что находится ниже подмышечной впадины. И да, по рукаву футболки здесь судить не стоит, но мяч явно не опустился ниже той самой подмышечной впадины. Вот специальная картинка для того, чтобы лучше понять это правило:

Возможно, Левников, исходя из повторов, решил, что Мозес умышленно тянулся к мячу рукой. Но в действительности тянулся он разрешённой для игры в футбол частью тела, и ей же в итоге и сыграл.

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Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, считает, что пенальти в ворота «Спартака» назначать не следовало: «Пенальти в ворота Спартака назначен неверно. Мяч шёл по плечу Мозеса, по его рукаву. Судья забыл правила футбола! Если бы мяч попал куда-то ниже подмышечной впадины, то это было бы нарушение, а здесь следовало продолжить игру».



«Спартак» в итоге проиграл, а Мозес, получивший за эпизод с пенальти жёлтую карточку, в конце матча отхватил и вторую, из-за чего покинул поле. Хотя если одиннадцатиметровый на 15-й минуте назначать не следовало, то и Мозес должен был остаться без первой жёлтой.