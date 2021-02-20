«Просто катастрофа!» Судьи помогли «Зениту» вылететь из Кубка?

В 1/8 финала Кубка России «Зенит» сенсационно уступил тульскому «Арсеналу», причём сделал это на своём поле. Победный мяч «Арсенал» забил с пенальти, к которому у болельщиков «Зенита» могут возникнуть вопросы. Но и гол «Зенита» можно назвать спорным – и это ещё не все неоднозначные решения главного судьи матча Станислава Васильева. Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал спорные эпизоды матча.

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19-я минута, гол «Зенита» в ворота «Арсенала»

– «Зенит» забил гол с нарушением правил. Кузяев ударил по руке вратаря соперника, который контролировал мяч, выбил мяч, после чего был забит гол. VAR просматривал момент, но ничего не нашёл.

36-я минута, пенальти в ворота «Зенита»

– Пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Арсеналом» – левак такой, что просто катастрофа! Мяч от головы защитника «Зенита» попал в его руку, которая была в естественном положении. И мяч прокатился по руке — по всем правилам нужно было продолжать игру. Чего они там на сборы собирались – вообще непонятно, началось шоу.

74-я минута, отменённый гол «Арсенала» в ворота «Зенита»

– Третий гол «Арсенала» в ворота «Зенита» отменён правильно. Изначально боковой допустил ошибку, зазор между Луценко и игроком «Зенита» был большой. Но дальше методически он действовал верно – дождался конца атаки и засчитал гол, после чего вмешался VAR. Изначально для него Луценко не был в офсайде, но мы видим по линии, что зазор большой. Для помощника главного арбитра РПЛ это ошибка.

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90-я минута, неназначенный пенальти в ворота «Зенита»

– На 90-й минуте в ворота «Зенита» следовало назначить пенальти. Ткачёв бил по воротам, а Круговой опаздывал и сделал накладку. Это одиннадцатиметровый удар, но VAR почему-то промолчал. Хотя до этого, на 86-й минуте, за такое же нарушение арбитр показал нападающему хозяев Крапухину жёлтую карточку.