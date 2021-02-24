Удивительный гол решил исход матча «Атлетико» с «Челси». Вместо офсайда – шедевр!

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Челси» был перенесён из Мадрида в Бухарест, так как Испания приостановила авиасообщение с Англией из-за нового штамма коронавируса. Возможно, это решение повлияло на тактику и психологию команды Диего Симеоне. Лидер Примеры сделал откровенную ставку на то, чтобы не пропустить на «своём» нейтральном поле. Отрезками «Атлетико» оборонялся линией из шести человек, когда при владении «Челси» мячом в защиту опускались крайние полузащитники. Сыграв в формально домашней игре на ноль, мадридцы получали возможность больше рисковать в ответной встрече в Лондоне.

В целом оборонительный план Симеоне давал свои плоды. В первом тайме «Челси» контролировал мяч 66% времени, но почти не создавал остроты, несмотря на то, что превзошёл «Атлетико» по ударам – 5:2 (в створ – 2:0). После перерыва статистика ударов также отразила определённое игровое преимущество команды Томаса Тухеля – 6:3 (в створ – 4:0), тем не менее испанцы вполне могли сохранить нулевую ничью. Однако в середине второго тайма случилась спорная ситуация, которая, скорее всего, поставит крест на всей работе Симеоне в этой Лиге чемпионов.

На 68-й минуте после атаки левым флангом нападающий «Челси» Оливье Жиру забил шедевральный по красоте мяч — ударом через себя из района одиннадцатиметровой отметки. Впрочем, никто не сомневался, что судьи великолепный по исполнению гол француза не засчитают, поскольку Жиру находился в явном офсайде. Так и произошло: ассистент главного арбитра Фелика Бриха поднял флаг, и тот отменил взятие ворот. Но на этом эпизод не закончился. Каким же было удивление Симеоне и игроков «Атлетико», когда после двухминутной паузы Брих поменял решение и указал на центр! Видеоассистенты разглядели на повторе: мяч попал к Жиру от ноги защитника мадридцев Марио Эрмосо. А, следовательно, гол правильный.

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«Атлетико» так и не пришёл в себя после пропущенного мяча, закончив матч без попаданий в створ. А «Челси» снова не проиграл под руководством нового главного тренера. У Тухеля шесть побед при двух ничьих с общим счётом 10:2 – сумасшедшее начало карьеры в Лондоне!