«Либо помру, либо буду работать». Не стало известного комментатора Юрия Розанова

Сложно подобрать какие-то слова, когда так рано уходят талантливые люди. Для многих он был любимым комментатором. Его голос, искренние эмоции, философские размышления – всё это влюбляло в футбол ещё сильнее.

Большая утрата и большая боль. Для многих вместе с ним ушла целая эпоха.

О болезни он узнал в январе 2019-го – к тому моменту он всё реже и реже появлялся в эфире. Болела голова, состояние ухудшалось, а потом случился приступ: упал, рот не открывался, говорить совсем не получалось. Скорая искала сначала инсульт, но оказалось, что дело совсем не в этом…Точный диагноз Юрию Альбертовичу поставил корейский врач: онкология.

«Помню реакцию, когда поставили диагноз, – говорил он в репортаже «Матч ТВ». – Удивительное спокойствие. Понимаю, что здесь вот я не умру, это мне очень помогло. Господь дал возможность прожить больше чем три десятка лет с лучшей женщиной на свете. Просить у него большего с моей стороны было бы наглостью. Это первое, что мне пришло на ум. Настигло философское спокойствие, тем более что болей каких-то я не испытывал. Потом я испытывал слабость, падал где-то. Вспомнил всякие истории типа – надо себя превозмогать, встал, пошёл, побежал, не можешь бегать – летай. Я не такой, я не боец. Мне не надо себя вздёргивать. Когда ты выгоняешь эту муть из головы и наполняешь её позитивом, то всё становится проще. Солнце встаёт, друзья звонят, рядом любимая супруга. А если что-то случится, то случится. Не могу сказать, что не думаю об этом. Впрочем, это не пожирает все мои чувства и мысли. Освободить мозги очень полезно».

Химии, облучения – и спустя какое-то время Юрий Альбертович даже вернулся в эфир. Это было прекрасно и очень радостно – хотелось верить, что он всё же победит эту заразу и ещё поработает. Но у жизни на всех свои планы…

Выключал Марадону, побеждал «Реал», а болезнь — не смог. Не стало Василия Кулькова Олег Романцев относился к нему по-особенному.

Комментаторское

Мы не ошибёмся, если назовём Розанова мэтром. Он пришёл в комментирование давно, в 1996 году – через конкурс комментаторов. Но впечатлить Юрий Альбертович успел ещё до него: «Это был 1996 год, все готовились к чемпионату Европы в Англии, – рассказал «Чемпионату» Виктор Гусев. – На Первом канале был конкурс для любителей футбола: нужно было отвечать на вопросы по истории футбола и комментировать выбранный наугад кусочек матча, пять минут. Я вёл этот конкурс. Юра поразил тогда всех, он пришёл как обычный болельщик. Поразил всех знаниями в истории футбола, но самое главное, тем, как он откомментировал тот кусок матча. На самом деле, он оказался ему знакомым – «Спартак» встречался с кем-то в Лиге Чемпионов. Но то, как он сделал эти пять минут… Вот вам – потенциально готовый человек для микрофона!

Юра выиграл этот конкурс, и некоторое время спустя он мне позвонил и сказал: «Виктор, вы знаете, сейчас проходит конкурс молодых комментаторов на НТВ. Хотелось бы туда попасть, но я не прохожу туда по возрасту, я немного старше». Я позвонил Василию Уткину и сказал, что есть такой человек, есть перспектива. Вася согласился. Юра выиграл и тот конкурс – стал комментатором НТВ. Поэтому, когда я его вспоминаю, то думаю о том человеке в начале своей карьеры, которая ещё даже толком не началась. Как он сидел в этой комментаторской будке и комментировал тот матч «Спартака». А потом уже были десятки и сотни репортажей, которые помнят все».

Уверены, вы вспомните эти цитаты.

«Голландцы, возьмите нас дублёрами. Это же образец класса А».

«Недостатки — продолжение наших достоинств. Хочется от сборной броуновского движения, ртутного — оно пошло».

«Хосеп Гвардиола, ты у спортивной судьбины должник. И стаканом не отделаешься».

«Жорже Жезуш выпускает шустрых Винтиков-Шпунтиков, чтобы скоростью добрать своё».

«И требует пенальти Баллак. Он сейчас судье врежет!»

«Майкл Эссьен великолепным ударом открывает счёт. Нет, он не паутину снял. Он стряхнул всю паутину в округе этим ударом».

«Можно бить по воротам, хоть угол и острый. Айййй… Англичанам заходят такие, а немцам нет. Да что ты будешь делать?»

«Зубы мы показали, уже недаром сюда приехали. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, Рязанцев ух! Вынимай, Виктор Вальдес».

«Гёкдениз, забей. Забил! Забил Карадениз! Ах, Домингес, как ты вынянчил этот пас… Как ты его берег, нёс буквально. Как на руках несут, так ты нёс его в ногах».

«Какой же Агузаров фигарообразный, какой же вездесущий».

«И пошла передача, нет офсайда, длинным шагом Самир Насри в чужую штрафную. Катит мяч на Аршавина. Удар, го-о-о-о-ол, Андрей Аршавин, 2:1 «Арсенал».

«Говорят, штанга — лучшая подруга вратаря. Так вот, те, кто помоложе: чтобы заслужить благосклонность своих подруг, вы сначала вытащите такой мяч. А потом уже просите, чтобы она вам помогала и приносила кофе в постель».

«В роли болбоя сам Хосеп Гвардиола. Самый дорогостоящий болбой на свете, пожалуй, на сей момент».

«…И Оливье Жиру, номер восемнадцатый, в центре атаки. Он больше фигурант лечения, если угодно».

«Арсенал и «Барселона». «А» и «Б» — заглавные буквы алфавита, заглавные команды этой Лиги чемпионов. Они начнут рассказывать нам про азы и нюансы этой великолепной игры».

Из FIFA

«Сердце Челси, диспетчер Челси — Фрэнк Лэмпард».

«Одна передача за другой, мяч внизу. Техника на грани фантастики».

«Вот форвард, вот это настоящий форвард. Бьёт он обычно не издалека, как и положено нападающему, но очень редко промахивается».

«И вот бьёт он головой и с головой».

«Мяч у Кака. Не упустите, любуйтесь».

«Душа-человек». Не стало легендарного массажиста ЦСКА и сборных СССР и России Насибова Через его руки прошли почти все выдающиеся отечественные футболисты последних четырёх десятилетий.

О жизни и работе

«Что лучше, когда у тебя есть «Манчестер» — «Челси», или когда у тебя его нет? Тут смотря с какой ноги ты встал. Но я про выходные не думаю. Работа является высшей формой досуга»

«Я же рыжий. А рыжий – это не цвет волос, а состояние души. Я любому делу отдаюсь целиком. Когда я с супругой разговариваю, коллеги с хитринкой сначала улыбаются, а потом говорят: «Как мы тебе завидуем». Надо любому делу отдаваться целиком».

«Харизма — это то, что молодёжь называет “крутостью”».

«Номер один в профессии – это завирачина. В том и прелесть комментаторской профессии. Я могу сказать, как я работаю. Перед собой я вижу человек двести тех, кого я знаю лично, тех, с кем я как будто бы сейчас беседую, тех, чья смска может до меня добраться после игры. Это порой совпадает, порой это работает во вред. Но это моя метода. Может, меня опять толстовцем назовут, но я не гонюсь за тем, чтобы набрать голый рейтинг».

«Мне нравятся люди, которые являют собой суть спорта. Из той серии, что «Гвозди бы делать из этих людей».

«Ребята, не называйте лучшим никого».

«Я не люблю состязаться в том, кто больше кричит, кто чаще повторяет рефрен – тогда песня будет состоять из одних припевов».

«Комментатором я хотел быть всегда. Но я боюсь быть неправильно понятым: «хотел» не значит, что куда-то тыкался. Я бегал комментировал сам себя, многие это делали…».

«Считается», «есть мнение», «многие уверены» — нездоровые формулировки. Кем считается? Почему считается? Зависит от ситуации»

«С годами всё сложнее сокращать мысль до трёх слов. Понимаю, почему не любят, многим это кажется заумью, а люди не хотят думать, им надо, чтобы настраивались на их волну»

«Не думаю ни про какую пенсию, вы что! Либо помру, либо буду работать. Про так называемый заслуженный отдых даже мыслей нет. Хочу трудиться дальше!»

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«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким комментатора. Мы никогда не забудем ваш голос, Юрий Альбертович!