Александр поучаствовал в голе «Фиорентины», но и это не спасло его от критики.

«От Кокорина меньше пользы, чем от вешалки». Итальянцы снова разочарованы игрой россиянина

Александра Кокорина крепко критиковали за предыдущий матч с «Удинезе», в котором «Фиорентина» пропустила единственный гол и проиграла после выхода российского нападающего на замену. Однако главный тренер «фиалок» Чезаре Пранделли встал на защиту новичка, дав понять, что верит в него:

«Я вижу прогресс Кокорина, – сказал Пранделли. – Понятно, что когда попадаешь в новую лигу, с которой не знаком, в которой другие скорости, тактика и футболисты, необходимо время, чтобы адаптироваться. Но Кокорин работает хорошо. Мы сделаем всё, чтобы он набрал физическую форму…

Нужно дать Кокорину время приспособиться к Серии А. Его технические качества неоспоримы, торопить Александра не нужно. Мишелю Платини потребовалось шесть месяцев, чтобы привыкнуть к менталитету итальянского чемпионата».

В матче с «Ромой» Кокорин получил уже значительно больше игрового времени – 40 минут. Впрочем, отчасти это случилось благодаря стечению обстоятельств. По ходу встречи травмы получили два игроки «Фиорентины» Игор дос Сантос и Гаэтано Кастровилли, и второго из них как раз заменил в начале второго тайма российский нападающий. Первый тайм получился достаточно равным, что отражала и статистика ударов – 3:3 (в створ – 1:1). «Фиалки» что-то создавали за счёт индивидуального мастерства почти 38-летнего Франка Рибери, который организовал пару опасных атак. Кстати, и француз едва не покинул поле из-за травмы ещё до перерыва, получив сильный удар локтем по лицу.

Кокорин появился на поле вскоре после того, как римляне вышли вперёд. Леонардо Спинаццола неожиданно для защитников «фиалок» Лукаса Куарты и Николы Миленковича открылся на ближней штанге и ударом в касание послал мяч в ближний угол ворот бородатого голкипера Бартоломея Дронговского. Этот гол вынудил «Фиорентину» раскрыться. В схеме 3-4-3 российский нападающий был одним из полуфланговых игроков в группе атаки «фиалок». Кокорин, Рибери и Душан Влахович втроём пытались прессинговать четырёх соперников, когда «Рома» владела мячом.

Команда Пранделли сумела добавить, а на исходе часа игры сравняла счёт. Причём в эпизоде с голом «Фиорентины» поучаствовал Кокорин, разогнавший контратаку «фиалок» скидкой на Рибери. Француз довёл мяч до штрафной римлян, а там за хозяев всё сделал защитник «Ромы» Спинаццола, сотворивший забавный автогол.

При 1:1 преимуществом завладели гости, а Кокорин сконцентрировался в основном на оборонительных действиях на левом фланге. Хотя был момент, когда «Аталанта» организовала выпад три в три: Рибери мог бы поделиться мячом с российским форвардом, но он сам пробил в ближний угол. Неточно.

Пропустила «Фиорентина» на 88-й минуте с того фланга, на котором располагался Кокорин. Миленкович задержался при создании офсайда, так что отменённый гол Амаду Диавара засчитали после просмотра видеоповтора. Пожалуй, заслуженная победа «Ромы», которая нанесла во втором тайме девять ударов против трёх у «фиалок» (в створ – 5:1).

В итоговой статистике Кокорина всего 11 касаний мяча, ноль ударов, ноль ключевых передач и 70% точных пасов. К сожалению, пока Александр мало вовлечён в игру. Он не всегда понимает, в какие зоны нужно двигаться, исходя из тактики «Фиорентины».

«Толстяк, позор…» Итальянцы разочарованы игрой Кокорина «Фиорентина» проиграла после выхода российского нападающего на замену.

Тем временем болельщики «фиалок» продолжают критиковать российского нападающего в соцсетях. В «Твиттер» нашему легионеру лучше не заходить, чтобы не увидеть вот это:

«Хочу отметить, что Кокорин всё ещё не коснулся мяча. И я не шучу».

«Кокорин вообще касался мяча?»

«Однажды я расскажу детям, что видел, как Кокорин играет в «Фиорентине».

«Лучше снова убрать с поля Кокорина, чем заменить Рибери».

«Но коснулся ли Кокорин мяча?»

«Кокорин на поле, Кальехон – в запасе. Это заставит вас смеяться».

«Непостижимо. А Кокорин хотя бы мяча коснулся?»

«Нашу команду представляют скандалисты вроде Венути и Бираги, а также трупы вроде Борхи Валеро и Кокорина. Это означает, что мы заслуживаем Серии В».

«Кокорин был бы непрезентабелен даже среди любителей».

«Какую команду тренирует Пранделли? Почему всегда побеждают другие? Как назвать спортивного директора, купившего Кокорина. От этого русского меньше пользы, чем от вешалки. Позор!»

«Почему из всех мы купили Кокорина? И, если не ошибаюсь, ещё и выдали ему трехлетний контракт?»

По силам ли Александру поменять мнение итальянцев о себе?