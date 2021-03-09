Дайте Миранчуку больше времени! «Аталанте» не хватило креатива в матче с лидером

Если в прошлом туре «Аталанта» с голом Алексея Миранчука обыграла занимающий последнее место в Серии А «Кротоне», то теперь команде Джан Пьеро Гасперини противостоял лидер чемпионата Италии «Интер». Забить аутсайдеру и забить главному претенденту на скудетто – совсем разные по степени сложности задачи. Очень хотелось, чтобы Миранчук наконец-то вышел в основе бергамасков и отличился в матче с «Интером», порадовав болельщиков «Милана», «Ювентуса» и российского футбола. Тем более бывший «железнодорожник» уже огорчал «нерадзурри». В своей дебютной игре в Серии А 18 ноября: тогда его гол спас «Аталанту» от поражения (1:1).

К сожалению, Алексей опять начал игру на скамейке запасных. Гасперини поставил в атаку Девана Сапату и помогавшего ему украинца Руслана Малиновского. Пока тренера не убеждает даже то, что Миранчук поражает ворота соперников в среднем каждые 100 с небольшим минут.

«Аталанта» сразу же включила фирменный высокий прессинг, разбирая хозяев один в один. Команда Гасперини не боится давить никого – даже возможного будущего чемпиона на его поле. Вся команда работала как единый слаженный механизм, разве что Сапата, как казалось, чуть с ленцой и позже остальных выдвигался на своего оппонента в зоне. «Интер» в свою очередь, как правило, давал защитникам «Аталанты» разыгрывать мяч, применял агрессивный коллективный отбор на половине поля соперника по ситуации. «Нерадзурри» и сами выманивали гостей в прессинг, чтобы затем в две-три передачи доставить мяч на свободное пространство нападающим – Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинесу. В целом игра смотрелась, была очень интенсивной и с малым количеством пауз.

По статистике в первом тайме лучше была «Аталанта»: удары – 3:5 (в створ – 0:2), передачи на чужой трети поля – 53:102. Но «Интер», пусть ни разу не попал в цель, поначалу имел более острые моменты. Лукаку дважды убегал от защитников, которые ошейниками висли на центрфорварде хозяев, однако всё равно не могли его притормозить. В одном из этих контрвыпадов «нерадзурри» Кристиан Ромеро неожиданно пробил по своим воротам, а голкипер Марко Спортьелло отразил мяч… головой. Забавный эпизод. Бергамаски создали два шикарных момента перед перерывом за счёт стандартов – двух подряд угловых. Суперсейв сотворил голкипер Самир Ханданович, а Марсело Брозович остановил бедром на линии летевший в ворота мяч. Гасперини оставалось только схватиться за голову: в таких матчах нужна близкая к стопроцентной реализация.

Миранчук забил классный гол за «Аталанту». У него уже пять мячей в Италии Российский полузащитник признаётся, что ему очень нравится в Бергамо.

В перерыве Гасперини заменил Малиновского. Но опять-таки не на Миранчука, а на Йосипа Иличича. Звёздный форвард, чью форму критиковал тренер, должен был сделать атаку «Аталанты» более тонкой. Забил же вопреки надеждам тренера гостей «Интер». После подачи углового и серии единоборств пробил и попал в створ защитник Милан Шкриньяр, причём если бы этого не случилось, судья, скорее всего, назначил бы пенальти в ворота «Аталанты» за фол со стороны Ремо Фройлера.

После этого вся игра шла на половине поля «Интера». «Аталанта» старалась комбинировать и прессинговать, однако команда Антонио Конте, который не замолкал на бровке ни на секунду, очень толково оборонялась. Никто не выпадал из общекомандных действий. Наконец, на 73-й минуте Гасперини выпустил Миранчука.

Сперва россиянин расположился в центре в тройке форвардов, потом действовал то левее, то правее. За 20 минут на поле Алексей сделал 15 касаний мяча, 85% точных передач, пять отборов и один фол. Запомнился эпизод, когда наш легионер хорошо перевёл мяч из центра на правый фланг Йоакиму Мехле под опасный прострел. Но, к сожалению для «Аталанты», у датчанина не прошла передача, которая могла превратить пас Миранчука в предголевой. «Аталанта» опять перебила соперника (удары во втором тайме – 2:8, но в створ – 1:1), создав, по сути, лишь один голевой момент. Экс-спартаковец Марио Пашалич пробил рядом с крестовиной из убойной позиции. Большего «Интер» бергамаскам не позволил и стал ещё ближе к чемпионству.