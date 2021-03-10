53 навеса – но ни одного момента у Роналду. «Порту» был лучше до удаления и прошёл по делу

Свой лучший момент в первом тайме «Ювентус» создал уже на третьей минуте. Мората, Роналду и Кьеза одновременно втроём ворвались на линию вратарской, куда подал Куадрадо – игроки «Порту» растерялись и упустили всех трёх, Мората бил с пяти метров, но вытащил вратарь. Следующие 43 минуты лучше атаковали гости. И это неслучайно.

В первом раунде Сержиу Консейсау выставил компактный средний блок, который слаженно прессинговал, как только «Ювентус» пересекал центральную линию. Несмотря на то что туринцев не устраивал счёт, большую часть времени мяч был в центре поля: осадить ворота «Порту» не удалось. Видимо, имея в виду эту модель, Андреа Пирло подготовил план на домашний матч.

В позиционных атаках Куадрадо поднимался в линию атаки, в компанию к Кьезе, Роналду, Морате и Рэмзи. Минимум четверо из них (а иногда и все пятеро) синхронно стартовали к чужим воротам, чтобы перегрузить защиту в момент подачи в штрафную. Это могло сработать за счёт компактности среднего блока португальцев и их чёткой структуры 4-4-2: «Юве» должен был получить численное преимущество перед воротами. Но не получил.

Провал «Порту» на третьей минуте остался разовым, и он не вытекал из структуры обороны. Гости играли совсем не так, как в Португалии. Номинальные вингеры Корона и Отавио превратились по сути в дополнительных защитников, прикрывая подключения Кьеза и Куадрадо: «Порту» защищался слишком глубоко, чтобы забрасывать за спину, а линию из шести человек очень трудно растянуть.

В итоге «Ювентус» бессмысленно катал мяч на чужой половине, Сандро, Демирал и Бонуччи оставались втроём против пары форвардов и могли сколько угодно проходить первую волну прессинга – дальше продвигать мяч было некуда. «Ювентус» сам усложнил себе задачу своей расстановкой. Пять игроков в первой линии, пара центральных полузащитников – и никого между ними. Такая структура убивает возможности для комбинационного футбола против низкого блока: не хватает игроков между линиями. «Порту» было легко.

У Пирло хорошие отношения с Роналду. Для «Ювентуса» это важнее результатов У «Ювентуса» особенный подход к тому, как устроен топ-клуб.

«Порту» не только защищался, но и имел свой голевой момент. Крайний защитник «Порту» Занузи поменялся местами с Отавио, открылся в атаке, получил пас (как раз от Отавио) и блестяще разобрался с Куадрадо один в один, а потом зряче выкатил под удар Тареми.

Пенальти был заработан в самом центре штрафной, но опасность как таковая снова возникла из-за неуклюжего перестроения «Ювентуса» на флангах. Куадрадо снова не доработал на бровке по Занузи, а тот отдал на противоположный фланг. Корона оказался один, потому что «Ювентус» не успел перестроиться на четвёрку защитников – поэтому Сандро выдвинулся с опозданием. И оставил за спиной зону, в которую ворвался Марега, получил мяч и отдал пас в центр штрафной, где Демирал сбил Тареми. Демирал сыграл плохо, но и сама ситуация была проигрышная, а началась она с того, что хозяева слишком медленно возвращались в оборонительную формацию.

Трудно представить более комфортный первый тайм для гостей, но второй начался просто ужасно. Сначала они пропустили быстрый гол. Чуть ли не впервые после третьей минуты хозяевам удалось растянуть оборону соперника. Для этого понадобилась ситуативная структура 4-6: к привычной пятёрке впереди добавился Рэмси, который не принял прямого участия в эпизоде, но сыграл очень умно: за секунду до заброса из глубины побежал на мяч, вытягивая за собой защитника. Образовалась минимальная неразбериха, которой здорово воспользовались Роналду (рванул в зону) и Бонуччи (идеально забросил). Роналду не лучшим образом подработал мяч, но получилось к лучшему: Кьезе удался прекрасный удар.

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«Ювентус» опять переманил лидера «Фиорентины». Должно получиться лучше, чем в прошлый раз Напоминаем, кто такой Федерико Кьеза – игрок, который забил «Порту» два гола в Италии и один в Португалии.

Через несколько минут после пропущенного гола «Порту» остался вдесятером, и стало ещё труднее. До того гости всё контролировали, это косвенно ясно даже из соотношения ударов: 9-9 в равных составах, 2-2 по явным голевым моментам. После этого у «Порту» пропали контратаки и преимущество «Ювентуса» стало тотальным.

С момента удаления и до конца основного времени матча счёт ударов 11-2, а счёт опасных моментов – 3-0 в пользу «Ювентуса». «Порту» слишком прижался (что объяснимо), и игра свелась к навалу. Хозяева просто насыщали штрафную как можно большим количеством игроков. И подавали. 19 навесов за 40 минут (включая добавленное время) – это просто безумное количество, пусть даже шесть из них и были сделаны с угловых.

Эта тактика принесла гол: снова подал Куадрадо, снова забил Кьеза – явно лучший игрок «Ювентуса» в этих двух матчах. Но никакого альтернативного плана у Пирло не было.

Зв полчаса овертайма «Ювентус» сделал ещё 17 навесов. В этом не было тактики – только давление. Кстати, давление привело к аномальному числу угловых (за весь матч их набралось 20). Да, конечно, туринцы могли дожать за счёт одного лишь давления, количеством, а не качеством – но всё-таки странно, что проведя в сумме больше часа игрового времени в большинстве, они играли так прямолинейно.

Навесы в штрафную в расчёте на то, что форварды в статике выиграют позицию – это логичная тактика, учитывая наличие на поле одновременно Мораты и Роналду. Но кроме этого Пирло не придумал ничего, а Мората и Роналду оба весь матч играли очень плохо, в том числе в завершении. Мората не использовал несколько моментов, Роналду опять зачем-то хаотично смещался на левую бровку, а перед чужими воротами ему не хватало скорости. В такой плотной игре нужно решать одним касанием – Роналду требовалось больше.

Навесы могли сработать за счёт количества, но для этого как минимум нужно было, чтобы гости под постоянным давлением потеряли концентрацию и стали допускать ошибки. А ещё, чтобы они сработали, Роналду и Мората должны были лучше играть в штрафной.

Можно искать символизм в том, что решающий мяч в ворота Щенсного прошёл под ногой Роналду – но его медлительность в штрафной важнее. Это из-за него Пирло, который когда-то признавался в любви к позиционным атакам в мелкий пас низом, ставит такой футбол. Но в таком случае, нужно решать в таких моментах, как на 78-й минуте.

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«Порту» повезло со вторым голом. Он никак не вытекал из логики игры, команда заработала этот штрафной на отрезке, когда в принципе не думала о контратаках и играла по схеме 6-3-0. И, конечно, Оливейре повезло, что мяч так прошёл под стенкой.

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Но этот случайный фартовый гол не отменяет справедливости исхода противостояния в целом. «Порту» был лучше и в первом матче, и во втором до удаления. А ведь и удаление тоже можно объяснить невезением: это не фол, не срыв атаки, а просто эмоции, которые Бьорн Куйперс оценил на красную карточку. Три из пяти явных голевых моментов (по данным Opta) хозяева создали, когда играли в большинстве.

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«Порту» был лучше за счёт грамотных планов на обе игры. Консейсау дважды сумел сдержать «Ювентус», оба раза предложил тотально закрытый футбол и компактность команды, но с разными деталями. Команды обменялись победами, но в поединке тренеров счёт 2:0 в его пользу.

53 навеса (именно столько сделал «Ювентус» за весь матч, включая подачи с угловых) –точно не лучший способ вскрывать оборону, которой руководит Пепе. В свои 38 лет он не то что бы проводит лучший сезон в карьере (нет), но по-прежнему очень надёжен. Особенно в игре в воздухе. Особенно когда приходится низко защищаться в свой штрафной и не нужно бегать. Особенно когда нужно управлять партнёрами по команде при навесах. Другими словами, при всём давлении «Ювентус» не ставил перед обороной «Порту» по-настоящему сложных задач – задач, когда нужно принимать быстрые трудные решения.

Пирло отчасти стал заложником обстоятельств. Он не построил команду, которая бы одновременно играла в интересный современный футбол и была бы эффективна. Но ведь и Маурицио Сарри не смог разрешить противоречие между своим фирменным стилем и стилем, удобным Роналду. Это не значит, что Пирло нельзя критиковать – просто напоминание, что задача у него была очень и очень трудная. Ну и Криштиану выбрал не лучшее время для неудачного матча.