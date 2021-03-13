«Почему Миранчука нет на поле?» Болельщиков огорчило отсутствие россиянина в матче Серии А

В январе и первой половине февраля Джан Пьеро Гасперини давал Алексею Миранчуку больше игрового времени, и тот отрабатывал сполна, периодически забивая голы и отдавая результативные передачи. За последние две недели ситуация поменялась. Российский полузащитник получил семь минут в матче с «Сампдорией», 28 минут — с «Кротоне» и 18 минут – с «Интером». Тяжело как-то проявить себя, не играя даже полного тайма.
Легкая победа на классе
Даже в матче со «Специей», болтающейся в нижней части таблицы, Миранчук остался в запасе. В атаке у «Аталанты» вышли Иличич, Пашалич и Мурьель. В первом тайме у хозяев было несколько хороших моментов открыть счёт, но Пашалич попал в штангу. С ударом же полузащитника «Специи» Матео Риччи справился Спортьелло. Тройка атакующих футболистов Гасперини всё решила во втором тайме — за две минуты. На 54-й Иличич сделал голевую передачу на Пашалича, а тот, находясь внутри штрафной площади, отправил мяч в нижний угол – 1:0. Через две минуты счёт стал 2:0. Мурьель развернулся на линии штрафной и отправил мяч в девятку. У Йеруна Зута не было шансов спасти свою команду.
На следующей неделе у «Аталанты» ответная встреча с «Реалом», и ожидалось, что уверенное преимущество позволит Гасперини произвести замены, дав лидерам отдохнуть перед важным матчем. Так и случилось. После первого гола вышел Кристиан Ромеро, а после второго — Руслан Малиновский и Дуван Сапата. Через семь минут после выхода на замену колумбиец отметился голевой передачей. Марио Пашалич сделал счёт 3:0. Главный тренер «Специи» пошёл на кардинальные меры и произвёл сразу три замены, одна из которых сразу же сработала — Эстевес подарил мяч Роберто Пикколи, который в упор расстрелял ворота «Аталанты». У хозяев была возможность забить четвёртый, но Сапата, выскочив на рандеву с вратарём, не смог его переиграть.
В концовке матча Гасперини выпустил Пессину и Руджери, оставив Миранчука в запасе во второй раз за пять матчей. Но сам Алексей вряд ли переживает. По его весёлому настроению в конце матча, кажется, у него есть уверенность, что он сыграет в следующем матче против «Реала». А может и нет. Всё решит Гасперини.
«Нет Миранчука – нет вечеринки»
Болельщики же ждут Миранчука на поле и не понимают, почему россиянин получает мало игровой практики.
«Непонятно, почему Гасперини не выпускает Миранчука и постоянно играет тем же составом».
«Нет Миранчука – нет вечеринки».
«Алексей Миранчук, навыки в 2021-м».
Non rido mai: «Аталанта», скажите Гасперини, чтобы время от времени давал играть Миранчуку».
Sonzomanu: «Будь я Миранчуком или Малиновским, испытывал бы сожаление. Когда им предоставляли игровое время, они неплохо справлялись».
MagicaDea: «А почему Миранчука нет на поле?»
Ex-Cridoni27: «До сих пор не понимаю, почему Миранчуку не дают игрового времени».
Elburroloco: «Жаль, что так и не увидел в деле Миранчука, Коваленко и Ламмерса».
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