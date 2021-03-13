Дерби – красота! «Спартак» взял реванш за поражение в Кубке России и обошёл ЦСКА

Одержав волевую победу над «Динамо», «Спартак» поднялся на второе место в таблице РПЛ.

Перед дерби едва ли не самой обсуждаемой темой стала история с карточками Даниила Фомина и Самуэля Жиго. Дисквалификацию динамовца отменили, а спартаковца – оставили в силе. Красно-белые увидели в этом решении двойные стандарты. Как бы то ни было, Доменико Тедеско пришлось поломать голову над тем, как заменить выбывшего француза. Тренер оставил тройку центральных защитников (зачем менять схему после разгромной победы?), выпустив в основе Илью Кутепова.

Спартаковцы постарались ошеломить соперника высоким прессингом в дебюте игры, как им удалось в матче с «Краснодаром». Однако динамовцы не прогнулись, старались отвечать команде Тедеско тем же. При коллективном отборе Вячеслав Грулёв, Даниил Лесовой и Арсен Захарян встречали три в три центральных защитников красно-белых, а остальных разбирали полузащитники и защитники бело-голубых. Поэтому игра смотрелась: был хороший темп, было большое количество единоборств. Кто не выдержал бы эту борьбу, дал слабину, тот должен был проиграть.



При счёте 0:0 преимуществом всё-таки завладел «Спартак». Например, по статистике передач на чужой трети красно-белые до гола «Динамо» вели с большим отрывом – 52:17. Случились два спорных эпизода с Сергеем Паршивлюком в штрафной хозяев. Пожалуй, судья Сергей Иванов при помощи коллега с VAR верно разобрался в обоих ситуациях. Айртон стал заваливаться раньше времени, а Александр Соболев сам держал защитника за руку, в которую попал мяч.



Команда Сандро Шварца забила первым же ударом в створ. Точнее, за динамовцев это сделал Павел Маслов. Курьёзнейший гол! Вроде бы Лесовой принял неоправданное решение, прострелив вдоль ворот, но Маслов плохо контролировал пространство за спиной и поспешил прервать передачу. В этот раз тоже потребовался видеоповтор, подтвердивший, что Грулёв, получая мяч, избежал офсайда. Чуть-чуть задержался Кутепов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

Ход встречи напомнил кубковый матч этих соперников: тогда бело-голубые повели примерно в то же время. Тем не менее у сегодняшнего дерби был всё же иной сценарий. «Спартак» смог отыграться до перерыва. Соболев за счёт индивидуальных действий внёс хаос в оборону «Динамо» – порвалась защитная линия. Иван Ордец поспешил бросить Джордана Ларссона, чтобы контролировать движение Квинси Промеса, а Дмитрий Скопинцев переключился на шведа. Лесовой назад не вернулся и в результате остался свободным Виктор Мозес. Нигериец всё исполнил как настоящий мастер.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

Итог первого тайма выглядел логичным, хотя бы потому, что «Спартак» перебил «Динамо»: удары – 7:5 (в створ – 2:0). К слову, очень странно, что статистика не учитывает удары по своим воротам. В целом же дерби доставляло удовольствие боевым футболом и эмоциями, а единственной неприятностью стала травма Мозеса. Направо ушёл Роман Зобнин.

Во втором тайме «Спартак» продолжал играть в давление, а в центре внимания у ворот Шунина всё чаще оказывался Промес. Как и положено звезде. Квинси упустил два хороших момента, один из которых красно-белые организовали за счёт того, что Маслов своевременным подключением в атаку создал численное преимущество на фланге. А на исходе часа матча голландец получил жёлтую карточку за давление уже на судью: Промес просил Иванова посмотреть повтор, что наказывается «горчичником». Но вообще Квинси не зря старался. Благодаря системе VAR рефери из Ростова-на-Дону разобрался с назначением пенальти. Очень непростой эпизод для арбитра. За похожую игру рукой Далера Кузяева в прошлом туре «Зенит» получил одиннадцатиметровый в Казани, так что и рука Скопинцева – это, скорее всего, фол. И опять-таки «соучастником преступления» был сверхактивный Маслов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

Шварц должен был что-то поменять, чтобы «Динамо» спасло игру. Во втором тайме именно его команда дала слабину. Немецкий тренер выпустил Константина Тюкавина, забившего супергол «Спартаку» в дерби, потом Николая Комличенко. Впервые бело-голубые пробили в створ лишь на 76-й минуте. Но какой же это был момент! Георгия Джикия чуть не повторил фокус Маслова, срезав мяч в собственные ворота, а Александр Максименко совершил невероятный сейв на линии после удара Гильермо Варелы.



Тюкавин опять мог сделать больно принципиальному сопернику «Динамо» – юный форвард имел два момента. Не повезло. С другой стороны, и свежий нападающий красно-белых Эсекьель Понсе был дважды близок к голу (его выстрел в перекладину – очень крутой!). Однако героями финальной части этого представления стали не они, а Максименко с Шуниным. Даже в эпизоде с промахом Романа Евгеньева на последних минутах голкипер гостей быстро среагировал и, выскочив из ворот, сократил угол обстрела.



Красивое дерби мы увидели на стадионе имени Льва Яшина. «Спартак» взял реванш за поражение в Кубке России. Команда Доменико Тедеско точно вернулась в борьбу за золото, показав, что разгром «Краснодара» не был случайным.