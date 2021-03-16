Защитник влетел коленом в голову вратарю. Жуткий эпизод из АПЛ

На 86-й минуте во вратаря «Вулверхэмптона» Руя Патрисиу врезался одноклубник – защитник Коннор Коди. Столкновение получилось жутким: португалец получил сильный удар коленом по голове, после чего рухнул на газон. Ему оказывали помощь около 15 минут, после чего погрузили на носилки и унесли с поля.

На фото момент удара выглядит ужасающим. Повторы этого эпизода долго не показывали, из-за чего страх за состояние вратаря только усиливался – было непонятно, в каком состоянии он находится и жив ли вообще.

После того как Патрисиу унесли с поля, главный тренер «Вулвз» Нуну Эшпириту Санту выпустил голкипера Джона Радди: в рамках тестирования в АПЛ с 6 февраля разрешили производить две дополнительные замены в случае сотрясений головного мозга. Об их необходимости говорили давно, всерьёз стали обсуждать после смерти чемпионов мира — 1966 Нобби Стайлза и Джека Чарльтона, у которых после травм головы со временем диагностировали деменцию. Пока это правило введено в качестве эксперимента, но есть большая вероятность, что его окончательно утвердят и распространят на другие лиги. Всё потому, что повреждения головы в футболе не редкость, а их последствия часто бывают необратимыми. В декабре прошлого года нападающий «Вулвз» Рауль Хименес после столкновения с защитником «Арсенала» Давидом Луисом получил тяжелейшую травму – врачи установили, что у футболиста перелом черепа.

К счастью, в случае с Патрисиу всё оказалось не так серьёзно. Нуну Эшпириту Санту в эфире Sky Sports сказал, что португалец в порядке: «Он в сознании, помнит, что случилось, всё понимает. Врач сказал, что все хорошо. Думаю, они просто столкнулись с Коди. Ему попало в голову. Но он в порядке, мы только что разговаривали. Он быстро восстановится».

Будем надеяться, что обойдётся без тяжёлых последствий.