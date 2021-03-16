Главных лиц хорватского футбола отправят в тюрьму. Дело Зорана Мамича дошло до России

Совсем недавно его команда играла против «Краснодара» в Лиге Европы.

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич совсем скоро окажется за решёткой. Накануне Верховный суд Хорватии приговорил хорватского 49-летнего специалиста к четырём годам и восьми месяцам тюремного заключения. Помимо него срок получил его брат Здравко Мамич, а также бывший директор загребского «Динамо» Дамир Врбанович и налоговый инспектор Милан Пернар.

За что Мамича сажают в тюрьму?

В ноябре 2015 года Зоран Мамич и его брат Здравко попали под арест в связи с обвинениями в коррупции и организованной преступной деятельности. Тогда хорватские власти обвиняли их в хищении $ 17,3 млн из бюджета загребского клуба с 2008 года и невыплате налогов в размере $ 1,8 млн.

По их мнению, братья Мамич не декларировали комиссионные за переход футболистов «Динамо» в зарубежные команды. А таких игроков было много. C 2003 по 2016 год (период работы Здравко Мамича на должности исполнительного директора. – Прим. «Чемпионата») из загребского «Динамо» уходили Лука Модрич (в «Тоттенхэм»), Деян Ловрен (в «Лион»), Ведран Чорлука (в «Манчестер Сити»), Марио Манджукич (в «Вольфсбург»), Марко Пьяца (в «Ювентус»), Матео Ковачич (в «Интер») и другие футболисты.

Здравко Мамич Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Дело затянулось на несколько лет. Предстать перед судом пришлось даже защитнику «Ливерпуля» Деяну Ловрену, а также капитану сборной Хорватии и полузащитнику мадридского «Реала» Луке Модричу. Последнему в марте 2018 года предъявили обвинение в лжесвидетельстве в пользу бывшего исполнительного директора загребского «Динамо» Здравко Мамича. Во время суда футболист изменил своё заявление полиции и в шутливой форме сказал, что ничего не может вспомнить о переводе каких-либо гонораров Мамичу. Уже спустя полгода уголовный суд Загреба снял с Модрича обвинения в даче ложных показаний.

А вот братьям Мамич не повезло. 15 марта, спустя пять с половиной лет после ареста в 2015 году, Верховный суд Хорватии подтвердил решение муниципального суда города Осиек и окончательно приговорил Зорана Мамича к четырём годам и восьми месяцам тюрьмы. Его брат Здравко получил шесть с половиной лет лишения свободы за хищение примерно 15 млн евро.

Помимо братьев Мамич срок получили бывший директор «Динамо» Дамир Врбанович и налоговый инспектор Милан Пернар. Первому было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 млн евро, а также в мошенничестве на сумму около 15 млн евро. Врбанович отсидит три года, а Пернар три года и два месяца.

Что сказал и сделал Зоран Мамич после приговора?

Главному тренеру загребского «Динамо», с которым совсем недавно играл в Лиге Европы «Краснодар», пришлось подать в отставку. При этом Зоран отказался признавать свою вину.

«Хотя я не чувствую себя виноватым, как заявлял ранее, если приговор будет окончательным, я принимаю его как таковой и ухожу с должности главного тренера и спортивного директора «Динамо». Желаю клубу удачи и спортивных успехов в дальнейшей работе», — приводится заявление тренера на официальном сайте клуба.

Зоран Мамич Фото: Goran Stanzl/Pixsell/MB Media/Getty Images

Уже на следующий день после приговора Мамич назвал своими соучастниками защитника «Зенита» Деяна Ловрена и полузащитника «Реала» Луку Модрича.

«Я брал деньги у «Динамо» через Модрича и Ловрена. У Модрича всё ещё есть несколько миллионов евро на счёте, который мы вместе использовали на основании частного контракта. Модрич снял эти деньги и выплатил их членам моей семьи. Если братья Мамич должны вернуть деньги, то Деян Ловрен и Лука Модрич тоже должны это сделать. Я не радуюсь, я желаю им того же, что и своим дочерям. Я рад, что их не считают причастными к делу, но они соучастники. У них есть деньги из бюджета клуба. В суде они сказали: «Да, мы подписали контракты. Мы брали деньги», — приводит слова Мамича 24sata.hr.

А вот президент «Зенита» Александр Медведев уже заявил, что не владеет информацией об обвинениях в финансовых махинациях в адрес защитника Деяна Ловрена.

«У меня нет информации, поэтому у меня нет комментариев», — сказал Медведев в интервью «РБК».

Что касается его брата Здравко Мамича, то сейчас он находится в соседней Боснии и Герцеговине и в ближайшее время не собирается возвращаться в Хорватию. Суд Боснии и Герцеговины уже отказался экстрадировать Мамича, поскольку он является гражданином этой страны.

Тем временем загребское «Динамо» сообщило, что главным тренером первой команды станет Дамир Крзнар, который был ассистентом Зорана Мамича в хорватском клубе. Именно он будет готовить команду к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против «Тоттенхэма». В чемпионате Хорватии загребское «Динамо» после 24-х туров продолжает лидировать с 57 очками, опережая на два балла «Осиек» и имея одну игру в запасе.

Ненависть фанатов

В Хорватии отношение к братьям очень сложное. Мамичей называли самыми влиятельными людьми хорватского футбола. Еще несколько лет назад хорватские болельщики выступали с лозунгом «Евро-2016 без Хорватии». Группа фанатов даже пыталась сорвать отборочные матчи национальной команды. Критика была также адресована главе хорватской федерации Давору Шукеру, которого местные СМИ называли подконтрольным человеком Мамича.